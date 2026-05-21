Туск пригрозил Москве жесткими мерами альянса при эскалации конфликта на Украине

Североатлантический альянс может применить жесткие меры, если конфликт на Украине обострится еще сильнее. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого приводит телеканал Sky News

2026-05-21T10:05

"Политика России в отношении Украины и соседних стран может привести в ближайшем будущем к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ", — отметил глава польского правительства.При этом Туск уточнил, что западные страны "хотели бы избежать неприятных событий", однако, по его словам, альянс готов к любому развитию ситуации.Днем ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что из-за политики европейских столиц серьезно возрастает риск "лобовой сшибки" между Россией и НАТО. Дипломат подчеркнул, что эскалационный нарратив в Европе о надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности с Москвой провоцирует возгонку напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере.3 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой, которая, в свою очередь, увеличивает затраты на милитаризацию, пытаясь компенсировать выпадение США из этого процесса.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня. Хроника событий на утро 20 мая.

