Туск пригрозил Москве жесткими мерами альянса при эскалации конфликта на Украине - 21.05.2026 Украина.ру
Туск пригрозил Москве жесткими мерами альянса при эскалации конфликта на Украине
Североатлантический альянс может применить жесткие меры, если конфликт на Украине обострится еще сильнее. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого приводит телеканал Sky News
2026-05-21T10:05
Североатлантический альянс может применить жесткие меры, если конфликт на Украине обострится еще сильнее. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого приводит телеканал Sky News
"Политика России в отношении Украины и соседних стран может привести в ближайшем будущем к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ", — отметил глава польского правительства.
При этом Туск уточнил, что западные страны "хотели бы избежать неприятных событий", однако, по его словам, альянс готов к любому развитию ситуации.
Днем ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что из-за политики европейских столиц серьезно возрастает риск "лобовой сшибки" между Россией и НАТО.
Дипломат подчеркнул, что эскалационный нарратив в Европе о надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности с Москвой провоцирует возгонку напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере.
3 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой, которая, в свою очередь, увеличивает затраты на милитаризацию, пытаясь компенсировать выпадение США из этого процесса.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня. Хроника событий на утро 20 мая.
