В Днепропетровской области повреждены предприятия и инфраструктура. Новости СВО
В Днепропетровской области повреждены предприятия и инфраструктура, сообщил глава областной администрации Александр Ганжа. Об этом и других важных событиях рассказал 21 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-21T10:30
🟥 Взрывы раздаются в Кривом Роге.🟥 Гремят они и в Днепропетровской области.🟥 Также взрывы фиксируют в Сумах.🟥 Удар БПЛА по предприятию в Кривом Роге подтверждает местная администрация.🟥 В Киевской области начались аварийные отключения света, информируют местные паблики.🟥 В Чугуеве Харьковской области поражена автозаправочная станция противника.🟥 В Харьковской области южнее Волчанска наступило относительное затишье, идет перегруппировка сил, но восточнее города продолжаются бои, в ходе которых ВС РФ расширяют плацдарм.🟥 Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ по энергетике региона, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.🟥 За прошедшие сутки Белгородская область подверглась массированным атакам ВСУ: зафиксированы десятки ударов БПЛА и обстрелов в нескольких округах региона, сообщает оперштаб. Есть пострадавшие: в Белгородском округе ранен мужчина после атаки дрона на автомобиль, в Борисовском округе пострадали четыре человека, ещё трое ранены в Шебекинском округе. Также стало известно о смерти мужчины, получившего ранения после подрыва на взрывном устройстве 18 мая. Повреждены жилые дома, автомобили, линии электропередачи, предприятия и объекты инфраструктуры. В ряде населённых пунктов возникли перебои с электроснабжением.О других событиях - в материале Вспыхнул лес, погибли люди: ПВО за ночь сбила больше 120 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
10:30 21.05.2026 (обновлено: 10:44 21.05.2026)
