Зеленский отдал секретный приказ по Белоруссии. Хроника событий на утро 21 мая

На Украине раскрыли непубличный приказ Владимира Зеленского в отношении Белоруссии. Глава МИД РФ заявил об отсутствии прогресса в поведении Киева и Брюсселя после переговоров с США. В то же время в Европе бьют тревогу, так как Киев упустил шанс завершить конфликт с меньшими потерями

2026-05-21T09:15

2026-05-21T11:13

Тайные задачи для спецслужб УкраиныГлава киевского режима Владимир Зеленский отдал непубличные распоряжения спецслужбам, касающиеся Белоруссии. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.По словам экс-нардепа, Зеленский намерен использовать дипломатические рычаги давления через Евросоюз и Соединенные Штаты, чтобы повлиять на Минск и заставить его отвернуться от Москвы.Ранее сам Зеленский в одном из выступлений заявил о возможном наступлении российских войск с территории Белоруссии, добавив, что Киев "пересматривает возможности своей внешней активности". Наблюдатели расценили это как косвенное подтверждение подготовки Украины к дестабилизации обстановки на западных границах Союзного государства.Обнаглели окончательно: Лавров припечатал поведение Киева и БрюсселяВладимир Зеленский и его европейские союзники после российско-американского саммита в Анкоридже не только не изменили свою позицию в лучшую сторону, но и демонстрируют все более наглое и агрессивное поведение. Об этом в интервью Шанхайской медиагруппе SMG заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать", — подчеркнул глава МИД РФ.При этом Лавров подтвердил, что Россия по-прежнему сохраняет открытость к переговорному процессу, несмотря на деструктивную линию Киева и Брюсселя.Президент России Владимир Путин ранее четко обозначил условия для начала мирных переговоров: Украина должна вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, официально отказаться от намерения вступить в НАТО и выполнить ряд других требований. Российский лидер подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта и обеспечить долгосрочный мир, а Россия будет освобождать свои исторические территории военным или иным путем.Иначе не выживет: Украине нужен вечный поток оружия из СШАГенсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран альянса в Швеции заявил, что Украина не сможет выжить без постоянного потока оружия и военной техники из США."Украина не может выжить без постоянного потока американских вооружений, в первую очередь систем противоракетной обороны, которые поставляются по программе PURL (закупки американского оружия, боеприпасов и военной техники на европейские деньги)", — сказал он.Рютте добавил, что последними о новом вкладе в PURL на общую сумму в $500 млн объявили Норвегия и Канада."Болезненные уступки": в Европе назвали единственный способ закончить войнуМежду тем издание The European Conservative (TEC) написало, что Украина будет вынуждена принять условия России для завершения конфликта."Украина добьется мира, только приняв большое количество болезненных уступок", — говорится в статье о способе урегулирования. По данным западного издания, "нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности".По мнению автора статьи, Украине придется принять эту правду, даже если будет неприятно. Он добавил, что у Киева изначально не было никаких шансов на победу, а украинский президент Владимир Зеленский упустил шанс завершить конфликт с меньшими потерями для его страны.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь пресекли очередную попытку киевского режима атаковать российские территории. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 20:00 мск 20 мая до 07:00 мск 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.География отраженных атак охватила приграничные, южные и центральные регионы страны, а также акваторию Каспийского моря.Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Республикой Калмыкия, Республикой Крым, а также над акваторией Каспийского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении продолжаются бои в районах Василёвки и Мирного. Российские подразделения оказывают давление в направлении Шевченко, наносят удары по логистическим цепочкам противника у Новофёдоровки. Также фиксируются удары по позициям ВСУ в районе Доброполья.На Константиновском направлении идут бои у Долгой Балки и в промзоне на подступах к городу. Российские войска предпринимают попытки окружения гарнизона противника в западной части Константиновки. Тяжелые боестолкновения продолжаются у Новодмитровки и Молочарки.На Днепровском направлении российские подразделения уничтожают оборонительные рубежи противника у Александрограда и Лесного. Также отражена контратака Вооруженных сил Украины в районе Новопавловки.На Северском направлении боестолкновения продолжаются в районах Тихоновки, Малиновки и Рай-Александровки.На Краснолиманском направлении существенных изменений линии фронта не зафиксировано. Тяжелые позиционные бои продолжаются у Красного Лимана и Боровой.На Купянском направлении российские войска усиливают давление в районе Купянска-Узлового. Отмечается продвижение в районах Куриловки и Ковшаровки.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Кристина Черкасова

