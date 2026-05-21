Туск предупредил о риске войны в Европе из-за украинских дронов в Прибалтике
2026-05-21T10:30
Рост инцидентов с участием украинских беспилотников в воздушном пространстве стран Прибалтики создает реальную угрозу и усиливает риск большой войны в Европе. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого приводит телеканал Polsat News
"Мы хотели бы избежать худшего, но я не из тех, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит", — предупредил глава польского правительства.
Заявление Туска прозвучало на фоне очередного инцидента с украинским беспилотником. Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы залетел дрон Вооруженных сил Украины. Его обломки были обнаружены на востоке страны вечером в воскресенье.
Напомним, с конца марта украинские беспилотники неоднократно вторгались в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Россия сделала прибалтийским странам специальное предупреждение в связи с их решением открыть небо для пролета дронов, атакующих российскую территорию.
В Таллине, Риге и Вильнюсе официально отрицали, что давали Киеву такое разрешение, и потребовали от украинской стороны исключить подобные инциденты в будущем.
Ранее издание InfoBRICS писало, что предоставление странами НАТО своего воздушного пространства украинским дронам для нанесения ударов по российской территории можно расценивать как объявление войны Москве.
