https://ukraina.ru/20260521/tusk-predupredil-o-riske-voyny-v-evrope-iz-za-ukrainskikh-dronov-v-pribaltike-1079239293.html
Туск предупредил о риске войны в Европе из-за украинских дронов в Прибалтике
Туск предупредил о риске войны в Европе из-за украинских дронов в Прибалтике - 21.05.2026 Украина.ру
Туск предупредил о риске войны в Европе из-за украинских дронов в Прибалтике
Рост инцидентов с участием украинских беспилотников в воздушном пространстве стран Прибалтики создает реальную угрозу и усиливает риск большой войны в Европе. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого приводит телеканал Polsat News
2026-05-21T10:30
2026-05-21T10:30
2026-05-21T10:30
новости
европа
прибалтика
владимир зеленский
литва
вооруженные силы украины
брикс
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029227_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_e07f0aff6180742d5471ac2f4d898477.jpg
"Мы хотели бы избежать худшего, но я не из тех, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит", — предупредил глава польского правительства.Заявление Туска прозвучало на фоне очередного инцидента с украинским беспилотником. Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы залетел дрон Вооруженных сил Украины. Его обломки были обнаружены на востоке страны вечером в воскресенье.Напомним, с конца марта украинские беспилотники неоднократно вторгались в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Россия сделала прибалтийским странам специальное предупреждение в связи с их решением открыть небо для пролета дронов, атакующих российскую территорию. В Таллине, Риге и Вильнюсе официально отрицали, что давали Киеву такое разрешение, и потребовали от украинской стороны исключить подобные инциденты в будущем.Ранее издание InfoBRICS писало, что предоставление странами НАТО своего воздушного пространства украинским дронам для нанесения ударов по российской территории можно расценивать как объявление войны Москве. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня. Хроника событий на утро 20 мая.
европа
прибалтика
литва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029227_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_91f6499dcc8577a57c5216534695aa78.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, прибалтика, владимир зеленский, литва, вооруженные силы украины, брикс, нато
Новости, Европа, Прибалтика, Владимир Зеленский, Литва, Вооруженные силы Украины, БРИКС, НАТО
Туск предупредил о риске войны в Европе из-за украинских дронов в Прибалтике
Рост инцидентов с участием украинских беспилотников в воздушном пространстве стран Прибалтики создает реальную угрозу и усиливает риск большой войны в Европе. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого приводит телеканал Polsat News
"Мы хотели бы избежать худшего, но я не из тех, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит", — предупредил глава польского правительства.
Заявление Туска прозвучало на фоне очередного инцидента с украинским беспилотником. Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы залетел дрон Вооруженных сил Украины. Его обломки были обнаружены на востоке страны вечером в воскресенье.
Напомним, с конца марта украинские беспилотники неоднократно вторгались в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Россия сделала прибалтийским странам специальное предупреждение в связи с их решением открыть небо для пролета дронов, атакующих российскую территорию.
В Таллине, Риге и Вильнюсе официально отрицали, что давали Киеву такое разрешение, и потребовали от украинской стороны исключить подобные инциденты в будущем.
Ранее издание InfoBRICS писало, что предоставление странами НАТО своего воздушного пространства украинским дронам для нанесения ударов по российской территории можно расценивать как объявление войны Москве.