https://ukraina.ru/20260521/1079241495.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ добились перелома в битве за Купянск и готовы к походу на Великий Бурлук

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ добились перелома в битве за Купянск и готовы к походу на Великий Бурлук - 21.05.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ добились перелома в битве за Купянск и готовы к походу на Великий Бурлук

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-05-21T10:39

2026-05-21T10:39

2026-05-21T11:47

эксклюзив

спецоперация

купянск

россия

харьковская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

северский донец

дроны

оскол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png

В северо-восточных районах Харьковской области группировка войск "Север" успешно продвигается по направлению к Великому Бурлуку, который превращен противником в мощный укрепрайон. Штурмовики заняли село Волоховка, уже третье за минувшие дни к югу от реки Волчья. Ранее "северяне" заняли соседние населенные пункты Чайковка и Покаляное. Это открывает нам перспективу создания и укрепления плацдарма к югу от водной преграды и дальнейшего наступления в сторону Белого Колодезя.Это вовсе не означает быстрого и глубокого прорыва в силу обилия тяжелых и ударных дронов как для поражения, так и для ведения разведки. Да и накопление личного состава даже для атакующих действий малыми группами представляет собой весьма сложную задачу. Кроме того, формирование плацдарма к югу от Волчьей, происходит с одновременной зачисткой сложного рельефа местности между рекой и участком границы с Белгородской областью. Здесь штурмовики продвигаются на восток от Северодонецкого заказника, двигаясь через густые лесные массивы.Подразделения российской армии используют тактику малых групп. Штурмовые подразделения — до пехотного отделения (не более десяти человек) проникают во вражеские тылы, накапливаются, а затем наносят удары во фланги и тыл украинских войск. Даже такая тактика, на первый взгляд простая, требует серьёзной подготовки и маскировки. Насыщенность малого неба вражескими дронами — как ударными, так и разведывательными — чрезвычайно высока.На восточном фланге продолжаются ожесточенные бои. Противник пытается отбросить наши войска от рубежа реки Верхняя Двуречная. Накануне на этом участке были зафиксированы атаки противника у Отрадного. Неслучайно на Бурлукское направление противник вывел уцелевшие в битве за Купянск и незадействованные резервы, а потому следует ожидать новых контратак ВСУ как малыми группами через леса, так и при поддержке техники, как это было под Отрадным.Для командования ВСУ на Харьковском направлении важно удержать российскую армию в 20-километровой полосе между границей и тщательно оборудованной в инженерном отношении линией обороны. Вполне вероятно потому, что опробованная на других направлениях тактика активной обороны "одноразовыми" штурмовыми группами может быть реализована и здесь.На восточном берегу реки Оскол ВС РФ наращивают давление на позиции врага в районе Купянска-Узлового и Ковшаровки. Есть успехи в районе Кутьковки, что к западу от Двуречной. Фронт стоял здесь несколько месяцев, и если сейчас наши войска продвинутся вдоль дороги на Лозовую Первую, то возьмут под огневой контроль трассу Купянск — Великий Бурлук. В тактическом плане такие действия значительно усложнят снабжение ВСУ в Купянске. В лесах у Избицкого артиллерийские расчеты наносят удары ТОС по лагерям наемников и огневым позициям противника.Ситуация на Купянском участке остаётся крайне сложной, но перелом, судя по всему, уже наступил. По данным различных источников, ВСУ перестали заводить в город диверсионные группы. Основная линия украинской обороны сместилась на запад.Россия состоится как мировая держава, если помимо "дерзких полковников" с СВО у нас появятся дерзкие технологи, конструкторы, дипломаты... и философы. Подробнее - в материале Дмитрий Выдрин: Россия ошеломит Европу и очарует Китай, если издаст львиный рык и проявит русскую удаль

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260520/1079203968.html

купянск

россия

харьковская область

оскол

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, купянск, россия, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, северский донец , дроны, оскол, огнемет, украина.ру