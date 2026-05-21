Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ добились перелома в битве за Купянск и готовы к походу на Великий Бурлук
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ добились перелома в битве за Купянск и готовы к походу на Великий Бурлук
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-05-21T10:39
2026-05-21T11:47
В северо-восточных районах Харьковской области группировка войск "Север" успешно продвигается по направлению к Великому Бурлуку, который превращен противником в мощный укрепрайон. Штурмовики заняли село Волоховка, уже третье за минувшие дни к югу от реки Волчья. Ранее "северяне" заняли соседние населенные пункты Чайковка и Покаляное. Это открывает нам перспективу создания и укрепления плацдарма к югу от водной преграды и дальнейшего наступления в сторону Белого Колодезя.Это вовсе не означает быстрого и глубокого прорыва в силу обилия тяжелых и ударных дронов как для поражения, так и для ведения разведки. Да и накопление личного состава даже для атакующих действий малыми группами представляет собой весьма сложную задачу. Кроме того, формирование плацдарма к югу от Волчьей, происходит с одновременной зачисткой сложного рельефа местности между рекой и участком границы с Белгородской областью. Здесь штурмовики продвигаются на восток от Северодонецкого заказника, двигаясь через густые лесные массивы.Подразделения российской армии используют тактику малых групп. Штурмовые подразделения — до пехотного отделения (не более десяти человек) проникают во вражеские тылы, накапливаются, а затем наносят удары во фланги и тыл украинских войск. Даже такая тактика, на первый взгляд простая, требует серьёзной подготовки и маскировки. Насыщенность малого неба вражескими дронами — как ударными, так и разведывательными — чрезвычайно высока.На восточном фланге продолжаются ожесточенные бои. Противник пытается отбросить наши войска от рубежа реки Верхняя Двуречная. Накануне на этом участке были зафиксированы атаки противника у Отрадного. Неслучайно на Бурлукское направление противник вывел уцелевшие в битве за Купянск и незадействованные резервы, а потому следует ожидать новых контратак ВСУ как малыми группами через леса, так и при поддержке техники, как это было под Отрадным.Для командования ВСУ на Харьковском направлении важно удержать российскую армию в 20-километровой полосе между границей и тщательно оборудованной в инженерном отношении линией обороны. Вполне вероятно потому, что опробованная на других направлениях тактика активной обороны "одноразовыми" штурмовыми группами может быть реализована и здесь.На восточном берегу реки Оскол ВС РФ наращивают давление на позиции врага в районе Купянска-Узлового и Ковшаровки. Есть успехи в районе Кутьковки, что к западу от Двуречной. Фронт стоял здесь несколько месяцев, и если сейчас наши войска продвинутся вдоль дороги на Лозовую Первую, то возьмут под огневой контроль трассу Купянск — Великий Бурлук. В тактическом плане такие действия значительно усложнят снабжение ВСУ в Купянске. В лесах у Избицкого артиллерийские расчеты наносят удары ТОС по лагерям наемников и огневым позициям противника.Ситуация на Купянском участке остаётся крайне сложной, но перелом, судя по всему, уже наступил. По данным различных источников, ВСУ перестали заводить в город диверсионные группы. Основная линия украинской обороны сместилась на запад.
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ добились перелома в битве за Купянск и готовы к походу на Великий Бурлук

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Вчера, 12:34
Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ ослабляют фронт на Осколе, чтобы не допустить похода ВС РФ на СумыЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и военный историк из Донбасса Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
