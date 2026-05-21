"Бравада для хозяев": Константинов — о планах Зеленского бить по России - 21.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260521/bravada-dlya-khozyaev-konstantinov--o-planakh-zelenskogo-bit-po-rossii-1079238740.html
"Бравада для хозяев": Константинов — о планах Зеленского бить по России
"Бравада для хозяев": Константинов — о планах Зеленского бить по России - 21.05.2026 Украина.ру
"Бравада для хозяев": Константинов — о планах Зеленского бить по России
Заявления Владимира Зеленского о подготовке плана дальнобойных ударов по российской территории на июнь являются не более чем бравадой перед западными хозяевами. Об этом в беседе с РИА Новости 21 мая заявил глава крымского парламента Владимир Константинов
2026-05-21T09:30
2026-05-21T09:30
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
владимир константинов
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079034885_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0e8403df1ebae68ff36494079684d9e.jpg
"Бравада Зеленского объясняется тем, что ему нужно постоянно доказывать платежеспособность своим хозяевам на Западе, поэтому ему нужны провокации и террористические акции", — сказал Константинов.По его словам, киевский режим таким образом пытается убедить западных спонсоров в своей состоятельности и готовности к дальнейшему продолжению конфликта, несмотря на катастрофическое положение на фронте и в экономике.Глава крымского парламента подчеркнул, что Украина давно утратила суверенитет и управляемость, превратившись в инструмент западной геополитики.Накануне, 20 мая, Владимир Зеленский заявил об утверждении плана дальнобойных ударов по территории Российской Федерации на июнь. По словам главы киевского режима, он утвердил июньские планы "нашей дальнобойности", которые должны "творчески развить" продемонстрировавшие силу в мае украинские "дальнобойные санкции". Подробнее об этом в публикации Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что подобные заявления Зеленского не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта. В Москве неоднократно подчеркивали, что для начала реальных переговоров Киев должен выполнить условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включая вывод войск с территории новых регионов и отказ от вступления в НАТО. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня. Хроника событий на утро 20 мая.
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079034885_54:0:1070:762_1920x0_80_0_0_02399b00750424fa7cb20dea7d6c4760.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, владимир константинов, дмитрий песков, нато
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Дмитрий Песков, НАТО

"Бравада для хозяев": Константинов — о планах Зеленского бить по России

09:30 21.05.2026
 
© Фото : mlyn.by
- РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : mlyn.by
Читать в
ДзенTelegram
Заявления Владимира Зеленского о подготовке плана дальнобойных ударов по российской территории на июнь являются не более чем бравадой перед западными хозяевами. Об этом в беседе с РИА Новости 21 мая заявил глава крымского парламента Владимир Константинов
"Бравада Зеленского объясняется тем, что ему нужно постоянно доказывать платежеспособность своим хозяевам на Западе, поэтому ему нужны провокации и террористические акции", — сказал Константинов.
По его словам, киевский режим таким образом пытается убедить западных спонсоров в своей состоятельности и готовности к дальнейшему продолжению конфликта, несмотря на катастрофическое положение на фронте и в экономике.
Глава крымского парламента подчеркнул, что Украина давно утратила суверенитет и управляемость, превратившись в инструмент западной геополитики.
"То, что Украина стала расходным материалом в западной геополитике, это уже очевидно. Она утратила давным-давно суверенитет, территориальную целостность, утрачена полностью управляемость страной", — констатировал Константинов.
Накануне, 20 мая, Владимир Зеленский заявил об утверждении плана дальнобойных ударов по территории Российской Федерации на июнь. По словам главы киевского режима, он утвердил июньские планы "нашей дальнобойности", которые должны "творчески развить" продемонстрировавшие силу в мае украинские "дальнобойные санкции".
Подробнее об этом в публикации Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что подобные заявления Зеленского не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта.
В Москве неоднократно подчеркивали, что для начала реальных переговоров Киев должен выполнить условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включая вывод войск с территории новых регионов и отказ от вступления в НАТО.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня. Хроника событий на утро 20 мая.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЗападВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновДмитрий ПесковНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:50Не вернусь, даже если закончится война. Что думают украинские беженцы в ЕС и РФ о возвращении на Украину
11:28Украина опровергла собственный же фейк о "радиоактивных "Шахедах"
11:00Меры безопасности усилили в нескольких областях Украины. Главные новости к 11:00
10:39Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ добились перелома в битве за Купянск и готовы к походу на Великий Бурлук
10:30Туск предупредил о риске войны в Европе из-за украинских дронов в Прибалтике
10:30В Днепропетровской области повреждены предприятия и инфраструктура. Новости СВО
10:05Туск пригрозил Москве жесткими мерами альянса при эскалации конфликта на Украине
09:59Смотреть можно, говорить - нет: Мерц предложил дать Украине статус "ассоциированного члена" ЕС
09:30"Бравада для хозяев": Константинов — о планах Зеленского бить по России
09:27Зеленский захотел возобновить мирные переговоры с помощью Европы
09:15Зеленский отдал секретный приказ по Белоруссии. Хроника событий на утро 21 мая
08:52Главное за ночь 21 мая
08:20Вспыхнул лес, погибли люди: ПВО за ночь сбила больше 120 вражеских дронов над Россией
08:00Премия имени Тараса Шевченко: Хрущёв, Шкляр и сатира на Зеленского
07:51Комплексы "Искандер-М" развернули на учениях ядерных сил в Белоруссии
07:21Гремят взрывы: ВС РФ бьют по целям на Украине. Новости СВО
07:07Спектакль с Трампом и междусобойчик с Путиным. Федор Лукьянов о том, что на самом деле произошло в Пекине
07:01"Порно-менты" и пытки в ТЦК. Что происходит в Прикарпатье
06:50Петроюань не убьет нефтедоллар, он его потеснит. Как строится финансовая альтернатива США
06:40Деньги превыше всего: итоги визитов президентов России и США в Китай
Лента новостейМолния