"Бравада для хозяев": Константинов — о планах Зеленского бить по России

Заявления Владимира Зеленского о подготовке плана дальнобойных ударов по российской территории на июнь являются не более чем бравадой перед западными хозяевами. Об этом в беседе с РИА Новости 21 мая заявил глава крымского парламента Владимир Константинов

2026-05-21T09:30

"Бравада Зеленского объясняется тем, что ему нужно постоянно доказывать платежеспособность своим хозяевам на Западе, поэтому ему нужны провокации и террористические акции", — сказал Константинов.По его словам, киевский режим таким образом пытается убедить западных спонсоров в своей состоятельности и готовности к дальнейшему продолжению конфликта, несмотря на катастрофическое положение на фронте и в экономике.Глава крымского парламента подчеркнул, что Украина давно утратила суверенитет и управляемость, превратившись в инструмент западной геополитики.Накануне, 20 мая, Владимир Зеленский заявил об утверждении плана дальнобойных ударов по территории Российской Федерации на июнь. По словам главы киевского режима, он утвердил июньские планы "нашей дальнобойности", которые должны "творчески развить" продемонстрировавшие силу в мае украинские "дальнобойные санкции". Подробнее об этом в публикации Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что подобные заявления Зеленского не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта. В Москве неоднократно подчеркивали, что для начала реальных переговоров Киев должен выполнить условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включая вывод войск с территории новых регионов и отказ от вступления в НАТО. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня. Хроника событий на утро 20 мая.

