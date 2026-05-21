"Рубеж ПВО от Баренцева до Черного моря": Кнутов об эффективной защите от дронов и ракет
2026-05-21T21:10
"Рубеж ПВО от Баренцева до Черного моря": Кнутов об эффективной защите от дронов и ракет

Чтобы противостоять растущему числу дронов, России необходимо создать сплошной рубеж ПВО от Баренцева до Черного моря с боевыми лазерами и электромагнитными пушками. Также нужно развивать мобильные огневые группы и систему частных охранных предприятий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Журналист спросил, как нужно отвечать, когда европейские заводы нарастят производство дронов для Украины. Эксперт заявил, что необходимо создавать рубеж противовоздушной и противоракетной обороны от Баренцева до Черного моря.
"Этот рубеж будет включать в себя ЗРК, РЭБ, и средства ПВО, основанные на новых физических принципах — боевой лазер и электромагнитные пушки, которые выжигают электронику в крылатых ракетах и беспилотниках. В том числе и РЛС на аэростатах особой конструкции", — пояснил Кнутов.
Нужно развивать мобильные огневые группы, вооружать их не только зенитными пулеметами, приборами ночного видения, прожекторами, но и дронами ПВО типа "Елка", заявил собеседник Украина.ру.
По словам аналитика, необходимо также развивать систему частных охранных предприятий ПВО, как это делает Украина.
"Владельцы заводов теперь сами занимаются охраной своих предприятий, и эти ЧОП теперь включены в общую систему ПВО, получая информацию о воздушной обстановке. Необходимо создать комплексы РЭБ, которые будут способны глушить спутники Starlink", — подчеркнул Юрий Кнутов.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
