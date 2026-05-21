В Брянской области БПЛА убили трех железнодорожников, в том числе отца пятерых детей - 21.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260521/v-bryanskoy-oblasti-bpla-ubili-trekh-zheleznodorozhnikov-v-tom-chisle-ottsa-pyaterykh-detey-1079265953.html
В Брянской области БПЛА убили трех железнодорожников, в том числе отца пятерых детей
В Брянской области БПЛА убили трех железнодорожников, в том числе отца пятерых детей - 21.05.2026 Украина.ру
В Брянской области БПЛА убили трех железнодорожников, в том числе отца пятерых детей
В Брянской области трое железнодорожников погибли в результате атаки украинского беспилотника на маневровый тепловоз. Об этом 21 мая сообщили в телеграм-канале РЖД
2026-05-21T18:36
2026-05-21T18:36
новости
брянская область
унеча
белгородская область
владимир путин
александр лукашенко
ржд
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076589025_0:76:800:526_1920x0_80_0_0_36f0dc520dd7e2e02801a360b89e113d.jpg
"Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли наши товарищи... ОАО "РЖД" сделает все, чтобы оказать семьям необходимую поддержку", – говорится в сообщении. Жертвами атаки стали машинист Евгений Кожанов, помощник машиниста Вячеслав Харитончик и его сын, осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик. Евгений Кожанов был отцом пятерых детей. У Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь. Ранее, 20 мая, два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область. 19 мая после атаки украинских БПЛА на Ярославскую область загорелся промышленный объект. 18 мая после атаки дрона ВСУ две автоцистерны загорелись на трассе в Херсонской области. Пострадал человек.Главные события дня: Путин и Лукашенко провели ядерную тренировку, Буданов* решил господствовать над Россией. Итоги 21 мая
брянская область
унеча
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076589025_0:1:800:601_1920x0_80_0_0_c2fb46e392bb7d004ef6b641d3d82ade.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брянская область, унеча, белгородская область, владимир путин, александр лукашенко, ржд, вооруженные силы украины
Новости, Брянская область, Унеча, Белгородская область, Владимир Путин, Александр Лукашенко, РЖД, Вооруженные силы Украины

В Брянской области БПЛА убили трех железнодорожников, в том числе отца пятерых детей

18:36 21.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкНовый Оскол и Короча в Белгородской области атакованы БПЛА ВСУ
Новый Оскол и Короча в Белгородской области атакованы БПЛА ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Брянской области трое железнодорожников погибли в результате атаки украинского беспилотника на маневровый тепловоз. Об этом 21 мая сообщили в телеграм-канале РЖД
"Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли наши товарищи... ОАО "РЖД" сделает все, чтобы оказать семьям необходимую поддержку", – говорится в сообщении.
Жертвами атаки стали машинист Евгений Кожанов, помощник машиниста Вячеслав Харитончик и его сын, осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик. Евгений Кожанов был отцом пятерых детей.
У Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь. Ранее, 20 мая, два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область.
19 мая после атаки украинских БПЛА на Ярославскую область загорелся промышленный объект. 18 мая после атаки дрона ВСУ две автоцистерны загорелись на трассе в Херсонской области. Пострадал человек.
Главные события дня: Путин и Лукашенко провели ядерную тренировку, Буданов* решил господствовать над Россией. Итоги 21 мая
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБрянская областьУнечаБелгородская областьВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРЖДВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:10Услышат ли в Европе? Захарова, отвечая на вопрос "Украине.ру", объяснила указ по гражданству ПМР
19:15Участники СВО стали полными Георгиевскими кавалерами
19:08Лукашенко готов к встрече с Зеленским где угодно
19:00Бабкина предложила отравиться всем, кому не нравятся успехи России
18:51Российские войска сбивают беспилотники с помощью ИИ
18:4821 мая 2026 года, вечерний эфир
18:42Зеленский пригрозил Лукашенко превентивным ударом
18:36В Брянской области БПЛА убили трех железнодорожников, в том числе отца пятерых детей
18:04Путин заявил о важности опыта СВО
18:00Путин и Лукашенко провели ядерную тренировку, Буданов* решил господствовать над Россией. Итоги 21 мая
17:13Между другом Путиным и "бледным" Трампом. Лукьянов о встречах в Пекине
17:06Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства, заявил Путин
16:09Кто привёл к власти Януковича и как в Киеве проучили посла США: "Украина: вспомнить всё!" Часть 3
16:02Путин и Лукашенко связались по видео-конференц-связи в ходе совместной тренировки ядерных сил
15:55Семья участника СВО погибла во время атаки БПЛА на Сызрань
15:51Кадры освобождения Шестеровки в Харьковской области показало Минобороны РФ
15:46Биеннале в Венеции принесла России триумф, а светская Италия выступила против оружия ВСУ — Захарова
15:33Мадьяр уверен: Европа вернется к закупкам российского газа
15:30Андрей "Бахыт" Ежелев: Один родной брат освобождал Мариуполь, другой - погиб под Марьинкой
15:25Россиянин Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который взошёл на вершину Эвереста на одних руках
Лента новостейМолния