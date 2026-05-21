В Брянской области БПЛА убили трех железнодорожников, в том числе отца пятерых детей

В Брянской области трое железнодорожников погибли в результате атаки украинского беспилотника на маневровый тепловоз. Об этом 21 мая сообщили в телеграм-канале РЖД

2026-05-21T18:36

"Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли наши товарищи... ОАО "РЖД" сделает все, чтобы оказать семьям необходимую поддержку", – говорится в сообщении. Жертвами атаки стали машинист Евгений Кожанов, помощник машиниста Вячеслав Харитончик и его сын, осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик. Евгений Кожанов был отцом пятерых детей. У Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь. Ранее, 20 мая, два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область. 19 мая после атаки украинских БПЛА на Ярославскую область загорелся промышленный объект. 18 мая после атаки дрона ВСУ две автоцистерны загорелись на трассе в Херсонской области. Пострадал человек.Главные события дня: Путин и Лукашенко провели ядерную тренировку, Буданов* решил господствовать над Россией. Итоги 21 мая

