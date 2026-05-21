Участники СВО стали полными Георгиевскими кавалерами
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкГергиевский крест ДНР № 001 и медаль за оброны Славянска
Участники СВО Николай Куменов и Евгений Рочев впервые в современной России стали полными кавалерами Георгиевского креста, заявил 21 мая президент РФ Владимир Путин
Путин в четверг вручает государственные награды военнослужащим - героям СВО и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония проходит в Кремле.
"Знак отличия, Георгиевский крест первой степени, вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые, впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды", - сказал Путин в ходе церемонии.
