"После роя ИИ-дронов полетят ядерные ракеты и бомбы": Тиханский про угрозы Запада

Испытания американской ракеты "Минитмен-3" не связаны с войной против Ирана — планы перевооружения у США были давно, ракеты технически и морально устарели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский

2026-05-21T12:34

Отвечая на вопрос журналиста об испытаниях межконтинентальной ракеты "Минитмен-3", которые США провели на второй неделе войны против Ирана и было ли у этой истории продолжение."У них "Минитмен-2" уже более 40 лет находится на боевом дежурстве. Они технически и морально устарели, поэтому у США давно было в планах перевооружения", — пояснил Тиханский. По его словам, перед американцами стоит вопрос: либо ставить совершенно новые системы, либо модернизировать ракету до "Минитмен-3". Результаты инженерно-конструкторских работ станут известны в ближайшие полгода-год.Журналист также спросил, насколько серьезно следует отнестись к разговорам на Западе о том, что комбинация дронов с искусственным интеллектом (ИИ) сможет заменить ядерное сдерживание. "Тут имеется в виду, что рой дронов, который управляется искусственным интеллектом, может перегрузить систему ПВО, после чего полетят ядерные ракеты и бомбы. То есть в их понимании – это подготовительные мероприятия, прежде чем перейти к безнаказанным действиям в воздушном пространстве", — заявил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Также материал по теме — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.

