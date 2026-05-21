Путин заявил о важности опыта СВО
© РИА Новости . POOL
Российская армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта СВО. Об этом 21 мая сообщил президент РФ Владимир Путин
"Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции", — заявил Путин в ходе совместной тренировки ядерных сил России и Белоруссии.
26 декабря 2025 года президент РФ сообщил, что опыт, получаемый Вооруженными силами в ходе специальной военной операции, в полной мере используется в формировании нового облика оборонно-промышленного комплекса.
Он отметил, что новая госпрограмма вооружений предусматривает дальнейшее развитие высокотехнологичных и максимально автоматизированных производств.
