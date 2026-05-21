Путин и Лукашенко провели ядерную тренировку, Буданов* решил господствовать над Россией. Итоги 21 мая

Президенты России и Белоруссии организовали совместную тренировку развертывания сил ядерного сдерживания. В Жешув слетелась санитарная авиация НАТО: украинскому тылу сильно досталось от ракетных ударов РФ, в ВСУ много тяжело раненных. Глава ОП Украины Кирилл Буданов* рассказал, что Украина должна "господствовать над Россией"

2026-05-21T18:00

Серьезнее некуда: Путин и Лукашенко тренируют ядерные силы личноПрезидент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместную тренировку ядерных сил двух стран. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы союзной республики. Информацию подтвердило МО России.Напомним, Россия совместно с Белоруссией проводила трехдневные учения по работе с ядерным оружием.На белорусской территории военные отрабатывали доставку ядерных боеприпасов и процедуры подготовки к их пускам. В рамках совместных учений Россия обеспечила отправку ядерного оружия в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии.Эксперт увидел в учениях сигнал для Запада, "разжигающего пожар войны"."Эти учения должны в значительной степени вразумить всех тех агрессивных политических деятелей и экспертов, которые говорят о необходимости нападения на Россию как можно быстрее. У нас есть чем защититься от любого агрессора и нейтрализовать угрозу, откуда бы она ни исходила", - прокомментировал происходящее в беседе с Life.ru эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.Между тем, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник намекнул, что "ядерка" может прилететь и по Украине. Выступая перед журналистами в Бангкоке, где он находился с рабочим визитом, дипломат заявил:"Если наиболее уязвимые и наиболее важные места в стране будут под угрозой, то, я думаю, что такое вооружение будет применено". Владимир Путин, между тем, прокомментировал ситуацию с развитием ядерного оружия в РФ:"Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности", - сказал Путин в своем заключительном слове на учениях ядерных сил.Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходили в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений отрабатывали вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.В Жешув слетелась санитарная авиация НАТО: ВСУ сильно досталось в тылуВ польском Жешуве за последние дни резко увеличилось число самолетов санитарной авиации стран НАТО. Об этом сообщил канал "Военная хроника" в мессенджере МАКС.По его данным, в местном аэропорту были замечены медицинские борта из Германии и Польши. Также туда прибыл специализированный летающий госпиталь на базе Boeing 737-783.Накануне в Жешув приземлился самолет Learjet 35A немецкой службы DRF Luftrettung. За два дня до этого в воздушной гавани находились польский Learjet 75 и медицинский лайнер авиакомпании SAS. Авторы публикации считают, что такая активность может быть связана с экстренной эвакуацией тяжелораненых.Официальных заявлений по этому поводу пока не поступало. По версии канала, причиной могла стать атака ВС РФ по району сосредоточения украинских подразделений в одном из тыловых участков ВСУ.Жешув - один из ключевых логистических узлов для поставок помощи Украине, и часто используется для транспортировки военных и медицинских грузов.Между тем, можно предположить, что причиной высокой активности санитарной авиации НАТО стали удары российских войск по центру подготовки специалистов систем БПЛА на территории Украины. Об ударах сообщило Минобороны РФ."ВС РФ также поразили цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров для ВСУ. Кроме того, удары пришлись по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников", - заявили в МО.По данным Минобороны, атаки проводились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок.Всего, как уточнили в министерстве, за сутки удары были нанесены по объектам в 148 районах.Буданов* проговорился: цель Украины - "господствовать над Россией"Глава ОП Украины Кирилл Буданов* (признан экстремистом и террористом), одетый в вышиванку, выступил с резким заявлением об истории Руси и отношениях с Россией.В ходе пресс-конференции глава ОП заявил:"Русь — это Украина, и именно мы должны господствовать над Россией. Россияне украли нашу историю".Таким образом, Буданов* проговорился об истинных целях Украины: не защита территории, а захват России и господство над ней.Тем временем зампред Совбеза Дмитрий Медведев предрек неминуемую гибель Украины. Медведев назвал ее несостоявшимся государством, перечислив семь признаков такового. Среди них: жизнь за счет внешнего финансирования, потери территорий и населения, промышленного и аграрного потенциала, отсутствие легитимных властей, формат внешнего управления и наркозависимый человек с распадом личности во главе режима.А представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, намекнула, что Россия имеет виды на Одессу.Она отметила, что в канун годовщины массового убийства нацистами одесситов в Доме профсоюзов, руководство украинского Института национальной памяти похвасталось медалью, отлитой из снесенного памятника Екатерине Великой, основавшей город.Захарова подчеркнула, что усилия Екатерины II и ее сподвижников создали уникальную историю Одессы, которую сейчас пытаются исказить и извратить."Но мы вернем им историю. Мы вернем славу Одессе", - пообещала дипломат.Эксперт о совместных учениях России и Белоруссии: "Логистика поставлена во главу угла": эксперт рассказал про цели совместных ядерных учений

Никита Миронов

