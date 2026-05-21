Эксперт: В случае угрозы существованию России она может применить ядерное оружие
В договоре о гарантиях безопасности от 2025 года четко сказано: ядерное оружие применяется только в случае угрозы существованию государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
20:43 21.05.2026 (обновлено: 20:47 21.05.2026)
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
В договоре о гарантиях безопасности от 2025 года четко сказано: ядерное оружие применяется только в случае угрозы существованию государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
Журналист поинтересовался, чем можно ответить на аргумент Европы о ом, что "Россия не будет бить, потому что не захочет причинить урон территории Белоруссии или Калининграду".
Эксперт напомнил, что в российско-белорусском договоре о взаимных гарантиях безопасности от 2025 года четко сказано, что тактическое ядерное оружие может применяться только в случае угрозы существованию государств.
"В случае обычных конвенциональных конфликтов, если он не представляет угрозу для существования государств, ядерное оружие не применяется", — пояснил Тиханский.
По словам эксперта, среди европейских лидеров есть опасное убеждение, что Россия будет воевать только обычным вооружением.
"Но [президент России Владимир] Путин и [президент Белоруссии Александр] Лукашенко четко поставили точку в этом вопросе, когда заявляли примерно следующее: "Военный, экономический и демографический потенциал Союзного Государства и Евросоюза несопоставим. В случае вооруженного конфликта мы обязательно будем использовать ядерное оружие", — заявил собеседник издания.
Тем не менее, резюмировал эксперт, европейские лидеры верят в то, что этого не будет, и в этом их ошибка.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
