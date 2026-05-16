Искусственный интеллект, который оперирует данными: Живов о том, как устроена система Palantir

Palantir — это не просто база данных, а огромная сквозная система с искусственным интеллектом, который собирает, анализирует и выдает готовые результаты. Такая система пронизывает всю армию ВСУ, а российская армия пока не имеет аналога. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2026-05-16T04:15

Журналист спросил эксперта, какое преимущество дает ВСУ система Palantir. Живов объяснил суть этой технологии. "Палантир" — это огромная сквозная база данных, через которую сшит разнообразный массив информации, сказал Живов."При этом внутри "Палантира" есть искусственный интеллект (ИИ), который этими данными оперирует. Собирает, трансформирует, анализирует и выдает в виде готовых результатов", — добавил собеседник издания.По словам военного волонтера, российские цифровые системы пока не достигают такого же уровня интеграции. "У нас на оперативно-тактическом уровне есть различные цифровые системы. Но они не пронизывают всю армию так, как "Палантир" пронизывает ВСУ", — пояснил Живов.Эксперт подчеркнул, что для достижения победы необходимо внедрять передовые технологии. "Когда мы поймем это, соберем этих людей вместе и дадим им необходимые ресурсы, тогда уже пойдут какие-то результаты на фронте", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия не победит в войне на Украине, пока не выстроит цифровую систему управления боем" на сайте Украина.ру.Украина и Запад пиарят Palantir, а Россия активно внедряет систему "Свод". Подробнее про новые технологии в сфере ВПК — в материале "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.

