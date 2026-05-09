В Кремле заявили об активизации контактов с Вашингтоном на фоне ситуации вокруг парада 9 мая
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва активизировала контакты с Вашингтоном после угроз Киева, связанных с проведением парада в Москве. Об этом 9 мая пишет телеграм-канал "Политика Страны"
14:35 09.05.2026
 
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва активизировала контакты с Вашингтоном после угроз Киева, связанных с проведением парада в Москве. Об этом 9 мая пишет телеграм-канал "Политика Страны"
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном активизировались на фоне угроз со стороны Киева в адрес парада, проходившего в Москве 9 мая, и предупреждений РФ об ответных действиях в случае их реализации.
"Российская Федерация четко объявила о последствиях угроз Киева, в большинстве зарубежных столиц отнеслись с пониманием. В результате была достигнута договоренность о перемирии", — цитирует Ушакова телеграм-канал "Политика Страны".
По словам представителя Кремля, поскольку Украина не наносила удары по параду, Москва, в свою очередь, не наносила удара по Киеву.
9 мая помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона о перемирии, включающем полную приостановку активных боевых действий и обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Подробнее в материале Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Парад Победы. Хроника событий на 13:00 9 мая
