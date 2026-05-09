В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной и США - 09.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260509/v-kremle-otsenili-perspektivy-peregovorov-s-ukrainoy-i-ssha-1078785792.html
В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной и США
В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной и США - 09.05.2026 Украина.ру
В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной и США
Москва дала серию разъяснений по поводу текущего состояния переговорного процесса по урегулированию на Украине. В Кремле заявили, что трехсторонние контакты с участием США пока не возобновлялись, а возможное майское перемирие остается необсуждавшимся вопросом. Об этом 9 мая пишет телеграм-канал "Политика Страны"
2026-05-09T14:41
2026-05-09T14:41
новости
россия
юрий ушаков
дмитрий песков
дональд трамп
кремль
украина
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066417423_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_242cdeb045f1adc117e0b5d1b568627d.jpg
9 мая помощник президента России Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сделали ряд заявлений, касающихся перспектив завершения военного конфликта на Украине.Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в настоящее время не ведутся. По его словам, сроки их возможного возобновления остаются неопределенными. При этом помощник президента отметил, что в Москве "понятно, что нужно сделать" украинской стороне для возвращения к диалогу.Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможности продления краткосрочного перемирия (9–11 мая). Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос "пока не обсуждался".Кроме того, Песков охарактеризовал процесс подготовки возможного мирного соглашения как длительный и трудоемкий. Он пояснил, что, несмотря на стремление американской стороны к ускорению, тема украинского урегулирования отличается высокой сложностью."Это очень долгий, со сложными деталями, путь", — резюмировал пресс-секретарь президента России.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об интенсификации диалога между Москвой и Вашингтоном. Причиной этого стали сигналы со стороны Киева, содержавшие угрозы в связи с проведением парада в столице России. Подробнее в материале В Кремле заявили об активизации контактов с Вашингтоном на фоне ситуации вокруг парада 9 маяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Парад Победы. Хроника событий на 13:00 9 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
кремль
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066417423_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bbb38bb998f685903ecf2b25de564848.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, юрий ушаков, дмитрий песков, дональд трамп, кремль, украина, украина.ру
Новости, Россия, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Кремль, Украина, Украина.ру

В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной и США

14:41 09.05.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанквид на Кремль
вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Москва дала серию разъяснений по поводу текущего состояния переговорного процесса по урегулированию на Украине. В Кремле заявили, что трехсторонние контакты с участием США пока не возобновлялись, а возможное майское перемирие остается необсуждавшимся вопросом. Об этом 9 мая пишет телеграм-канал "Политика Страны"
9 мая помощник президента России Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сделали ряд заявлений, касающихся перспектив завершения военного конфликта на Украине.
Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в настоящее время не ведутся. По его словам, сроки их возможного возобновления остаются неопределенными. При этом помощник президента отметил, что в Москве "понятно, что нужно сделать" украинской стороне для возвращения к диалогу.
Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможности продления краткосрочного перемирия (9–11 мая). Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос "пока не обсуждался".
Кроме того, Песков охарактеризовал процесс подготовки возможного мирного соглашения как длительный и трудоемкий. Он пояснил, что, несмотря на стремление американской стороны к ускорению, тема украинского урегулирования отличается высокой сложностью.
"Это очень долгий, со сложными деталями, путь", — резюмировал пресс-секретарь президента России.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об интенсификации диалога между Москвой и Вашингтоном. Причиной этого стали сигналы со стороны Киева, содержавшие угрозы в связи с проведением парада в столице России. Подробнее в материале В Кремле заявили об активизации контактов с Вашингтоном на фоне ситуации вокруг парада 9 мая
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Парад Победы. Хроника событий на 13:00 9 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЮрий УшаковДмитрий ПесковДональд ТрампКремльУкраинаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:31"Чёрный день" Мариуполя: как 9 мая 2014 года День Победы обернулся трагедией
15:30"Ни одного разрешения подписано не было": Стевандич о поставках оружия с Балкан на Украину
15:06Альтернативная география: на украинском ТВ российское Гуляйполе всё ещё "украинское"
14:51Использовали перемирие для наращивания ударов: ВСУ почти 9 тысяч раз нарушили режим прекращения огня
14:41В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной и США
14:36"Наберитесь терпения": Кремль переводит стрелки часов на переговорных треках
14:35В Кремле заявили об активизации контактов с Вашингтоном на фоне ситуации вокруг парада 9 мая
14:31Ушаков назвал указ Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве, цирком и клоунадой
14:21"С праздником!": одесситы несли цветы к месту подвига шахтеров из Донбасса
14:11От Луганска до Пекина: как День Победы объединил детей, артистов и тысячи участников "Бессмертного полка"
14:07День поражения Европы без Красной армии и СССР и пророчество Жукова. Они нам этого никогда не простят
14:06Секретарь Совбеза Армении ответил на претензии Москвы из-за "трибуны" для Киева
14:04В Чёрном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ
13:54Минтранс: ситуация с полётами на Юге страны нормализуется
13:49Бельгия решила передать Украине все свои F-16, пока Норвегия разбирается с "коробочными" поставками
13:42В Кишинёве люди расступились, пропуская ветерана к Вечному огню. Главное к этому часу
13:35Праздник, который у них не отнять: от Донбасса до Индии
13:15День Победы в Минске: "Бессмертный полк" и почетный караул. От Брестской крепости до площади Победы
13:05Премьер-министр Словакии прибыл на торжественный приём в Кремле
13:00Парад Победы. Хроника событий на 13:00 9 мая
Лента новостейМолния