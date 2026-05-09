В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной и США
Москва дала серию разъяснений по поводу текущего состояния переговорного процесса по урегулированию на Украине. В Кремле заявили, что трехсторонние контакты с участием США пока не возобновлялись, а возможное майское перемирие остается необсуждавшимся вопросом. Об этом 9 мая пишет телеграм-канал "Политика Страны"
2026-05-09T14:41
9 мая помощник президента России Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сделали ряд заявлений, касающихся перспектив завершения военного конфликта на Украине.Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в настоящее время не ведутся. По его словам, сроки их возможного возобновления остаются неопределенными. При этом помощник президента отметил, что в Москве "понятно, что нужно сделать" украинской стороне для возвращения к диалогу.Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможности продления краткосрочного перемирия (9–11 мая). Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос "пока не обсуждался".Кроме того, Песков охарактеризовал процесс подготовки возможного мирного соглашения как длительный и трудоемкий. Он пояснил, что, несмотря на стремление американской стороны к ускорению, тема украинского урегулирования отличается высокой сложностью."Это очень долгий, со сложными деталями, путь", — резюмировал пресс-секретарь президента России.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об интенсификации диалога между Москвой и Вашингтоном. Причиной этого стали сигналы со стороны Киева, содержавшие угрозы в связи с проведением парада в столице России. Подробнее в материале В Кремле заявили об активизации контактов с Вашингтоном на фоне ситуации вокруг парада 9 маяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Парад Победы. Хроника событий на 13:00 9 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об интенсификации диалога между Москвой и Вашингтоном. Причиной этого стали сигналы со стороны Киева, содержавшие угрозы в связи с проведением парада в столице России.
