https://ukraina.ru/20260509/1046046843.html

Всем врагам назло. "Бессмертный полк" издания Украина.ру

Всем врагам назло. "Бессмертный полк" издания Украина.ру - 04.05.2026 Украина.ру

Всем врагам назло. "Бессмертный полк" издания Украина.ру

Сегодня великий день. День нашей Победы. День Победы над самым лютым врагом. И от того, что с того дня прошло 81 год, целая жизнь, а может, даже жизни двух поколений, этот день не стал менее значимым. Таким он останется для нас навсегда. Это тот случай, когда время не лечит и не стирает из памяти и славу, и боль

2026-05-09T05:00

2026-05-09T05:00

2026-05-04T14:42

эксклюзив

великая отечественная война

бессмертный полк

украина

европа

запад

украина.ру

сс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045974269_0:687:960:1227_1920x0_80_0_0_c1e866f23b8c9ec56fe49c1a21994f00.jpg

Эту Победу принесли нам ценой собственных жизней, крови, страданий наши отцы и деды, матери и бабушки — в тылу и на фронте. Поэтому мы решили в этот Великий День посвятить свое издание им.Когда уже было всё готово, мы долго думали, какая фотография должна открывать эту страницу — военная, уже известная, с бегущим вперед командиром? Или та, где на куполе Рейхстага наши солдаты устанавливают флаг Победы? Дело даже не в том, что это уже было... Мы решили поставить фотографию еще более банальную, которых миллионы в нашей стране были сделаны за этот 81 год. На ней обычные детки в столичном районе Строгино возлагают цветы к скромному местному обелиску. И почему мы выбрали именно эту фотографию, станет понятно в конце этих заметок.О войне и той Победе сказано много слов и еще будет сказано. Хотя прошло более 80 лет, мы открываем все новые неизвестные страницы той страшной войны и героизма наших отцов и дедов. В том числе почти ежедневно мы делаем это и в издании Украина.ру в нашем разделе "История". И будем делать дальше. Это наша миссия — говорить правду и напоминать о том, что никогда не будет забыто.И все-таки этот нынешний День Победы — особенный. Потому что в эти дни мы стоим на грани, в преддверии грандиозных по историческим меркам событий — нашей неминуемой, но очень тяжелой победы над врагами, которые... были самыми близкими нашими друзьями.Как сказал один из наших авторов, у каждого поколения своя война. У нас тоже. Это война на Украине. Почти вся наша редакция связана с Украиной — многие там родились и состоялись, кто-то просто долго и плодотворно работал. Разные судьбы — разный опыт. Но всех нас объединяет, пожалуй, два главных обстоятельства.Первое — мы не можем принять ни на чувственном, ни на абстрактном уровне то, что там происходит. Невозможно спокойно смотреть, как твою родину уничтожают нацисты, как твое отечество, потеряв независимость, слепо следует циничным планам Запада. Невыносимо видеть и знать, что памятники твоим отцам и дедам, их однополчанам и современникам, очистившим Европу от фашистской нечисти в 1945-м, топчут и уничтожают нынешние нацисты, потомки вечно проигравших бандеровцев, внуки и правнуки фашистов и их пособников из полка СС "Галичина".Мы выступали против этого на Украине, некоторые из нас прошли там за это через тюрьму и суд, кого-то вынудили уехать, выдавили с Украины, кто-то был вынужден покинуть страну из-за угроз убийства или тюремного срока. И это — любовь к настоящей Украине, которую мы знаем, которая сейчас спряталась и вынуждена молчать и в которую мы сейчас сами не можем вернуться, — второе, что всех нас объединяет в одну большую семью.Да, снова идет война, война на Украине. И у нас там тоже в российской армии на стороне правды воюют близкие, у некоторых дети — то есть уже внуки победителей, участников Великой Отечественной войны. Похоже, им придется доделать, довести до конца, то, что по разным объективным причинам не сделали в 1945-м их деды, дошедшие до Берлина, но, как видно, не уничтожившие, не выжегшие в прошлом веке до конца нацизм в Европе.Наши враги коварны и мстительны. Кажется, они специально, не сумев одолеть нас, вернее уже наших детей на фронте, мстят нашим беззащитным памятникам, стоящим на украинской земле. Оскорбляют память, сносят бульдозерами, накидывают петли на шеи скульптур, изверги — от бессилия. Это, конечно, говорит об их слабости, иррациональной ненависти, всеобщем зомбировании, потому что среди тех, кто это делает, сотни тысяч таких же наследников Великой Победы, как и мы, но просто добровольно и бездумно отдавших Победу проигравшим пособникам фашистов — вернее, их наследникам.Поэтому на той фотографии, о которой мы сказали вначале, детки из российского детского садика, расположенного в московском районе Строгино. Среди них — внуки и правнуки победителей, возлагающих цветы к скромному обелиску на окраине Москвы. Таких снимков — тысячи, если не миллионы по всей нашей стране. Они хранятся в альбомах и телефонах так же бережно, как и фотографии отцов и дедов , победивших фашистов в 1945-м. И это залог того, что наши дети будут продолжать наши традиции и будут хранить память о наших отцах и дедах, которых они, скорее всего, никогда не видели вживую, а только на фотографиях, но которых они почитают так, же как и мы.А наш сегодняшний выпуск мы посвящаем нашим отцам и дедам. Такими мы их знаем, такими мы их запомнили. Такими они останутся в памяти уже наших детей.

https://ukraina.ru/20230509/1046019846.html

https://ukraina.ru/20250504/1045975241.html

украина

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина. ру

Украина. ру

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина. ру

эксклюзив, великая отечественная война, бессмертный полк, украина, европа, запад, украина.ру, сс