Всем врагам назло. "Бессмертный полк" издания Украина.ру - 04.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260509/1046046843.html
Всем врагам назло. "Бессмертный полк" издания Украина.ру
Всем врагам назло. "Бессмертный полк" издания Украина.ру - 04.05.2026 Украина.ру
Всем врагам назло. "Бессмертный полк" издания Украина.ру
Сегодня великий день. День нашей Победы. День Победы над самым лютым врагом. И от того, что с того дня прошло 81 год, целая жизнь, а может, даже жизни двух поколений, этот день не стал менее значимым. Таким он останется для нас навсегда. Это тот случай, когда время не лечит и не стирает из памяти и славу, и боль
2026-05-09T05:00
2026-05-04T14:42
эксклюзив
великая отечественная война
бессмертный полк
украина
европа
запад
украина.ру
сс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045974269_0:687:960:1227_1920x0_80_0_0_c1e866f23b8c9ec56fe49c1a21994f00.jpg
Эту Победу принесли нам ценой собственных жизней, крови, страданий наши отцы и деды, матери и бабушки — в тылу и на фронте. Поэтому мы решили в этот Великий День посвятить свое издание им.Когда уже было всё готово, мы долго думали, какая фотография должна открывать эту страницу — военная, уже известная, с бегущим вперед командиром? Или та, где на куполе Рейхстага наши солдаты устанавливают флаг Победы? Дело даже не в том, что это уже было... Мы решили поставить фотографию еще более банальную, которых миллионы в нашей стране были сделаны за этот 81 год. На ней обычные детки в столичном районе Строгино возлагают цветы к скромному местному обелиску. И почему мы выбрали именно эту фотографию, станет понятно в конце этих заметок.О войне и той Победе сказано много слов и еще будет сказано. Хотя прошло более 80 лет, мы открываем все новые неизвестные страницы той страшной войны и героизма наших отцов и дедов. В том числе почти ежедневно мы делаем это и в издании Украина.ру в нашем разделе "История". И будем делать дальше. Это наша миссия — говорить правду и напоминать о том, что никогда не будет забыто.И все-таки этот нынешний День Победы — особенный. Потому что в эти дни мы стоим на грани, в преддверии грандиозных по историческим меркам событий — нашей неминуемой, но очень тяжелой победы над врагами, которые... были самыми близкими нашими друзьями.Как сказал один из наших авторов, у каждого поколения своя война. У нас тоже. Это война на Украине. Почти вся наша редакция связана с Украиной — многие там родились и состоялись, кто-то просто долго и плодотворно работал. Разные судьбы — разный опыт. Но всех нас объединяет, пожалуй, два главных обстоятельства.Первое — мы не можем принять ни на чувственном, ни на абстрактном уровне то, что там происходит. Невозможно спокойно смотреть, как твою родину уничтожают нацисты, как твое отечество, потеряв независимость, слепо следует циничным планам Запада. Невыносимо видеть и знать, что памятники твоим отцам и дедам, их однополчанам и современникам, очистившим Европу от фашистской нечисти в 1945-м, топчут и уничтожают нынешние нацисты, потомки вечно проигравших бандеровцев, внуки и правнуки фашистов и их пособников из полка СС "Галичина".Мы выступали против этого на Украине, некоторые из нас прошли там за это через тюрьму и суд, кого-то вынудили уехать, выдавили с Украины, кто-то был вынужден покинуть страну из-за угроз убийства или тюремного срока. И это — любовь к настоящей Украине, которую мы знаем, которая сейчас спряталась и вынуждена молчать и в которую мы сейчас сами не можем вернуться, — второе, что всех нас объединяет в одну большую семью.Да, снова идет война, война на Украине. И у нас там тоже в российской армии на стороне правды воюют близкие, у некоторых дети — то есть уже внуки победителей, участников Великой Отечественной войны. Похоже, им придется доделать, довести до конца, то, что по разным объективным причинам не сделали в 1945-м их деды, дошедшие до Берлина, но, как видно, не уничтожившие, не выжегшие в прошлом веке до конца нацизм в Европе.Наши враги коварны и мстительны. Кажется, они специально, не сумев одолеть нас, вернее уже наших детей на фронте, мстят нашим беззащитным памятникам, стоящим на украинской земле. Оскорбляют память, сносят бульдозерами, накидывают петли на шеи скульптур, изверги — от бессилия. Это, конечно, говорит об их слабости, иррациональной ненависти, всеобщем зомбировании, потому что среди тех, кто это делает, сотни тысяч таких же наследников Великой Победы, как и мы, но просто добровольно и бездумно отдавших Победу проигравшим пособникам фашистов — вернее, их наследникам.Поэтому на той фотографии, о которой мы сказали вначале, детки из российского детского садика, расположенного в московском районе Строгино. Среди них — внуки и правнуки победителей, возлагающих цветы к скромному обелиску на окраине Москвы. Таких снимков — тысячи, если не миллионы по всей нашей стране. Они хранятся в альбомах и телефонах так же бережно, как и фотографии отцов и дедов , победивших фашистов в 1945-м. И это залог того, что наши дети будут продолжать наши традиции и будут хранить память о наших отцах и дедах, которых они, скорее всего, никогда не видели вживую, а только на фотографиях, но которых они почитают так, же как и мы.А наш сегодняшний выпуск мы посвящаем нашим отцам и дедам. Такими мы их знаем, такими мы их запомнили. Такими они останутся в памяти уже наших детей.
https://ukraina.ru/20230509/1046019846.html
https://ukraina.ru/20250504/1045975241.html
украина
европа
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина. ру
Украина. ру
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045974269_0:498:960:1218_1920x0_80_0_0_de6e9b8ae2956284216afe66e05f28c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великая отечественная война, бессмертный полк, украина, европа, запад, украина.ру, сс
Эксклюзив, Великая Отечественная война, Бессмертный полк, Украина, Европа, Запад, Украина.ру, СС

Всем врагам назло. "Бессмертный полк" издания Украина.ру

05:00 09.05.2026
 
Возложение цветов к памятнику в Строгино
Возложение цветов к памятнику в Строгино
Читать в
ДзенTelegram
Украина. ру
Все материалы
Сегодня великий день. День нашей Победы. День Победы над самым лютым врагом. И от того, что с того дня прошло 81 год, целая жизнь, а может, даже жизни двух поколений, этот день не стал менее значимым. Таким он останется для нас навсегда. Это тот случай, когда время не лечит и не стирает из памяти и славу, и боль
Эту Победу принесли нам ценой собственных жизней, крови, страданий наши отцы и деды, матери и бабушки — в тылу и на фронте. Поэтому мы решили в этот Великий День посвятить свое издание им.
Когда уже было всё готово, мы долго думали, какая фотография должна открывать эту страницу — военная, уже известная, с бегущим вперед командиром? Или та, где на куполе Рейхстага наши солдаты устанавливают флаг Победы?
Дело даже не в том, что это уже было... Мы решили поставить фотографию еще более банальную, которых миллионы в нашей стране были сделаны за этот 81 год. На ней обычные детки в столичном районе Строгино возлагают цветы к скромному местному обелиску. И почему мы выбрали именно эту фотографию, станет понятно в конце этих заметок.
О войне и той Победе сказано много слов и еще будет сказано. Хотя прошло более 80 лет, мы открываем все новые неизвестные страницы той страшной войны и героизма наших отцов и дедов. В том числе почти ежедневно мы делаем это и в издании Украина.ру в нашем разделе "История". И будем делать дальше. Это наша миссия — говорить правду и напоминать о том, что никогда не будет забыто.
И все-таки этот нынешний День Победы — особенный. Потому что в эти дни мы стоим на грани, в преддверии грандиозных по историческим меркам событий — нашей неминуемой, но очень тяжелой победы над врагами, которые... были самыми близкими нашими друзьями.
Тимур Сыртланов интервью - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
9 мая 2023, 05:56
Внук ветерана Великой Отечественной войны Тимур Сыртланов: В России у каждого поколения своя войнаШел 1996 год. Полыхало на Северном Кавказе. В августе были подписаны Хасавюртовские соглашения между Россией и Чечней о прекращении боевых действий. Полковник Марат Сыртланов как раз вернулся из командировки, а его встретил плачущий четырнадцатилетний сын Тимур. Офицер спросил: "Сынок, ты что плачешь-то?"
Как сказал один из наших авторов, у каждого поколения своя война. У нас тоже. Это война на Украине. Почти вся наша редакция связана с Украиной — многие там родились и состоялись, кто-то просто долго и плодотворно работал. Разные судьбы — разный опыт. Но всех нас объединяет, пожалуй, два главных обстоятельства.
Первое — мы не можем принять ни на чувственном, ни на абстрактном уровне то, что там происходит. Невозможно спокойно смотреть, как твою родину уничтожают нацисты, как твое отечество, потеряв независимость, слепо следует циничным планам Запада. Невыносимо видеть и знать, что памятники твоим отцам и дедам, их однополчанам и современникам, очистившим Европу от фашистской нечисти в 1945-м, топчут и уничтожают нынешние нацисты, потомки вечно проигравших бандеровцев, внуки и правнуки фашистов и их пособников из полка СС "Галичина".
Мы выступали против этого на Украине, некоторые из нас прошли там за это через тюрьму и суд, кого-то вынудили уехать, выдавили с Украины, кто-то был вынужден покинуть страну из-за угроз убийства или тюремного срока. И это — любовь к настоящей Украине, которую мы знаем, которая сейчас спряталась и вынуждена молчать и в которую мы сейчас сами не можем вернуться, — второе, что всех нас объединяет в одну большую семью.
Да, снова идет война, война на Украине. И у нас там тоже в российской армии на стороне правды воюют близкие, у некоторых дети — то есть уже внуки победителей, участников Великой Отечественной войны. Похоже, им придется доделать, довести до конца, то, что по разным объективным причинам не сделали в 1945-м их деды, дошедшие до Берлина, но, как видно, не уничтожившие, не выжегшие в прошлом веке до конца нацизм в Европе.
Освобождение Киева - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
4 мая 2025, 09:34История
Великая Отечественная война на УкраинеИногда говорят, что для Украины война началась раньше, чем для остального СССР. Имея в виду, что при нападении Гитлера на Польшу западноукраинские и западнобелорусские земли находились в составе последней и, таким образом, также подверглись атаке
Наши враги коварны и мстительны. Кажется, они специально, не сумев одолеть нас, вернее уже наших детей на фронте, мстят нашим беззащитным памятникам, стоящим на украинской земле. Оскорбляют память, сносят бульдозерами, накидывают петли на шеи скульптур, изверги — от бессилия. Это, конечно, говорит об их слабости, иррациональной ненависти, всеобщем зомбировании, потому что среди тех, кто это делает, сотни тысяч таких же наследников Великой Победы, как и мы, но просто добровольно и бездумно отдавших Победу проигравшим пособникам фашистов — вернее, их наследникам.
Поэтому на той фотографии, о которой мы сказали вначале, детки из российского детского садика, расположенного в московском районе Строгино. Среди них — внуки и правнуки победителей, возлагающих цветы к скромному обелиску на окраине Москвы. Таких снимков — тысячи, если не миллионы по всей нашей стране. Они хранятся в альбомах и телефонах так же бережно, как и фотографии отцов и дедов , победивших фашистов в 1945-м. И это залог того, что наши дети будут продолжать наши традиции и будут хранить память о наших отцах и дедах, которых они, скорее всего, никогда не видели вживую, а только на фотографиях, но которых они почитают так, же как и мы.
А наш сегодняшний выпуск мы посвящаем нашим отцам и дедам. Такими мы их знаем, такими мы их запомнили. Такими они останутся в памяти уже наших детей.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВеликая Отечественная войнаБессмертный полкУкраинаЕвропаЗападУкраина.руСС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30Бессмертный полк Украина.ру: гвардии майор Александр Туманов
05:30Украине не нужны территории, приоритет уже другой, считает военный эксперт Михайлов
05:15Бессмертный полк Украина.ру. "Мы спускались на парашютах и сразу закапывались в снег"
05:00Всем врагам назло. "Бессмертный полк" издания Украина.ру
05:00Закрыть всю Россию средствами ПВО не получится, уверен эксперт Юрков
00:21Тактическая группа "Сталинские соколы" показала видео с дрона-наводчика "Гербера" над Верховной Радой
00:18Силами ПВО Минобороны уничтожено два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву
00:16Украинский политик Лубинец заявил о гибели как минимум трёх мирных жителей в застенках ТЦК
00:13Песков назвал указ Зеленского о разрешении парада в Москве очередной юмореской
00:01Только 28 процентов украинцев видят Зеленского президентом после войны, показал опрос КМИС
23:21Эстонцы стоят в многочасовых очередях на границе с Россией ради Дня Победы. Главные новости к этому часу
23:16В результате террористического удара украинских формирований ранен мирный житель в Брянской области
22:23Зеленский опубликовал указ, "разрешающий" проведение парада на Красной площади в Москве
22:06Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая
22:02Песков анонсировал разъяснения Ушакова в связи с заявлением Трампа о перемирии между Украиной и Россией
21:46 На Центральном кладбище Вены осквернили советское воинское захоронение накануне Дня Победы
21:44Начав войну с Россией, Польша обеднеет вдвое
21:41"Подготовка нон-стоп": как тренируют штурмовиков в зоне СВО
21:39Несмотря на заявления Зеленского, украинские формирования продолжают волнами запускать дроны
21:28Трамп объявил о введении трёхдневного перемирия между Россией и Украиной на 9, 10 и 11 мая
Лента новостейМолния