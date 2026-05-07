https://ukraina.ru/20260507/bessmertnyy-polk-sobertsya-na-ploschadi-pobedy-v-minske-1078704736.html
"Бессмертный полк" соберётся на площади Победы в Минске
"Бессмертный полк" соберётся на площади Победы в Минске - 07.05.2026 Украина.ру
"Бессмертный полк" соберётся на площади Победы в Минске
Белорусский актив движения "Бессмертный полк" проведёт 9 мая в день Победы акцию у Вечного огня на площади Победы в Минске. Об этом 7 мая сообщили белорусские общественные организации
2026-05-07T13:34
2026-05-07T13:34
2026-05-07T13:34
новости
минск
белоруссия
россия
дмитрий песков
бессмертный полк
координационный совет
единство
9 мая
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102700/17/1027001729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_446815618e89b136cf661fb3260dc869.jpg
С обращением к участникам движения "Бессмертный полк" в городе-герое Минске выступили левопатриотические общественные объединения Белоруссии, образовавшие Координационный совет "Единство": ОО ДСПС, ОО СКПС и ПОО "Отечество", и оргкомитет по проведению акции движения "Бессмертный полк". В поздравлении с наступающим Днем Победы сказано о формате проведения традиционной акции 9 мая."В связи с тем, что Мингорисполком не разрешил шествие "Бессмертного полка" в городе Минске, приглашаем вас 9 мая 2026 года с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны – для возложения цветов к монументу Победы и Вечному огню на пл. Победы в г. Минске. Сбор у Дома-музея I съезда РСДРП 9 мая 2026 года в 11:30. Оргкомитет "Бессмертного полка", г. Минск, 6 мая 2026 года", - сказано в документе.В некоторых других областных центрах Белоруссии шествия "Бессмертного полка" состоятся. В частности, в Витебске подтверждено шествие в рамках государственной аналогичной акции "Беларусь помнит" - местные власти удовлетворили обращение общественных организаций. Посольство России в Белоруссии уже проводит серию мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В частности, 6 мая в Минске с участием российских дипломатов состоялись митинги-реквиемы памяти Героев Советского Союза, маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Ранее на эту тему: "Бессмертный полк" в Белоруссии проведёт мероприятия 9 маяНовости на эту тему: Песков рассказал о дополнительных мерах безопасности в преддверии Дня Победы. Важные заявления Кремля
минск
белоруссия
россия
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102700/17/1027001729_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8537e54dfd337cfdd3311901ee297fa8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минск, белоруссия, россия, дмитрий песков, бессмертный полк, координационный совет, единство, 9 мая, день победы, майские праздники, шествие, союзное государство, гуманитарная политика, россотрудничество, мид рф, посольство рф, бывший ссср, великая отечественная война
Новости, Минск, Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков, Бессмертный полк, Координационный совет, Единство, 9 мая, День Победы, майские праздники, шествие, Союзное государство, гуманитарная политика, Россотрудничество, МИД РФ, посольство РФ, бывший СССР, Великая Отечественная война
"Бессмертный полк" соберётся на площади Победы в Минске
Белорусский актив движения "Бессмертный полк" проведёт 9 мая в день Победы акцию у Вечного огня на площади Победы в Минске. Об этом 7 мая сообщили белорусские общественные организации
С обращением к участникам движения "Бессмертный полк" в городе-герое Минске выступили левопатриотические общественные объединения Белоруссии, образовавшие Координационный совет "Единство": ОО ДСПС, ОО СКПС и ПОО "Отечество", и оргкомитет по проведению акции движения "Бессмертный полк".
В поздравлении с наступающим Днем Победы сказано о формате проведения традиционной акции 9 мая.
"В связи с тем, что Мингорисполком не разрешил шествие "Бессмертного полка" в городе Минске, приглашаем вас 9 мая 2026 года с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны – для возложения цветов к монументу Победы и Вечному огню на пл. Победы в г. Минске. Сбор у Дома-музея I съезда РСДРП 9 мая 2026 года в 11:30. Оргкомитет "Бессмертного полка", г. Минск, 6 мая 2026 года", - сказано в документе.
В некоторых других областных центрах Белоруссии шествия "Бессмертного полка" состоятся. В частности, в Витебске подтверждено шествие в рамках государственной аналогичной акции "Беларусь помнит" - местные власти удовлетворили обращение общественных организаций.
Посольство России в Белоруссии уже проводит серию мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В частности, 6 мая в Минске с участием российских дипломатов состоялись митинги-реквиемы памяти Героев Советского Союза, маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.