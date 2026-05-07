"Бессмертный полк" соберётся на площади Победы в Минске

Белорусский актив движения "Бессмертный полк" проведёт 9 мая в день Победы акцию у Вечного огня на площади Победы в Минске. Об этом 7 мая сообщили белорусские общественные организации

2026-05-07T13:34

С обращением к участникам движения "Бессмертный полк" в городе-герое Минске выступили левопатриотические общественные объединения Белоруссии, образовавшие Координационный совет "Единство": ОО ДСПС, ОО СКПС и ПОО "Отечество", и оргкомитет по проведению акции движения "Бессмертный полк". В поздравлении с наступающим Днем Победы сказано о формате проведения традиционной акции 9 мая."В связи с тем, что Мингорисполком не разрешил шествие "Бессмертного полка" в городе Минске, приглашаем вас 9 мая 2026 года с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны – для возложения цветов к монументу Победы и Вечному огню на пл. Победы в г. Минске. Сбор у Дома-музея I съезда РСДРП 9 мая 2026 года в 11:30. Оргкомитет "Бессмертного полка", г. Минск, 6 мая 2026 года", - сказано в документе.В некоторых других областных центрах Белоруссии шествия "Бессмертного полка" состоятся. В частности, в Витебске подтверждено шествие в рамках государственной аналогичной акции "Беларусь помнит" - местные власти удовлетворили обращение общественных организаций. Посольство России в Белоруссии уже проводит серию мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В частности, 6 мая в Минске с участием российских дипломатов состоялись митинги-реквиемы памяти Героев Советского Союза, маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Ранее на эту тему: "Бессмертный полк" в Белоруссии проведёт мероприятия 9 маяНовости на эту тему: Песков рассказал о дополнительных мерах безопасности в преддверии Дня Победы. Важные заявления Кремля

