Своруют всё, сколько ни дай. Чем занимаются украинские чиновники и политики
На этой неделе в СМИ разошлось резонансное интервью чиновника Пентагона Эндрю Хагга, лишний раз показавшее сущность украинской элиты. В интервью он рассказывает и о том, как украинские чиновники масштабно разворовывали материальную помощь, выделяемую Украине США.
2026-04-29T06:40
Дмитрий Ковалевич
06:40 29.04.2026
 
На этой неделе в СМИ разошлось резонансное интервью чиновника Пентагона Эндрю Хагга, лишний раз показавшее сущность украинской элиты. В интервью он рассказывает и о том, как украинские чиновники масштабно разворовывали материальную помощь, выделяемую Украине США.
"Они крали наши деньги… покупали себе дома и машины за несколько сотен тысяч долларов", - говорит Хагг. Он докладывал об этом в Вашингтон, но в ответ услышал: "Нам нет дела до этого. Не говори об этом. Мы не хотим, чтобы это попало в газеты". По его мнению, при увеличении объемов помощи ситуация не изменится: "Если это будут $100 млрд, $200 млрд, они украдут всё!".
Проще говоря, на Украину, как в бездонный омут, можно бросить хоть весь бюджет США вместе с золотым запасом. Он туда лишь булькнет, не оставив даже кругов, то есть, это никак не отразится на экономике и благосостоянии страны.
Украинскому руководству, по признанию чиновника Пентагона, "плевать на людей". "Если они могут обогатиться и уехать жить в Дубай — это для них лучше", - признает Хагг. Он утверждает, что лично знает случай, как десять украинских чиновников украли по миллиону долларов каждый всего за один день и сразу же потратили их на роскошные автомобили.
Хагг не знал, что его признания записывают на видео, а после разразившегося в СМИ скандала его срочно отправили в административный отпуск на время расследования (он наговорил в этом интервью не только об Украине).
Вороватость украинской элиты, ради чего она и желает продолжения войны, является секретом Полишинеля. Даже новая администрация Трампа уже не раз заявляла о воровстве Киевом денег американских налогоплательщиков. Тем не менее, пока никаких действий против украинской элиты США не предпринимают, ограничиваясь лишь заявлениями в соцсетях.
В ответ на постоянные обвинения в воровстве и коррупции в Киеве традиционно отвечают, что коррупция имеется везде, но они с ней, дескать, борются. В Евросоюзе, похоже, тоже считают, что борьбу с коррупцией надо лишь имитировать.
Посол ЕС на Украине Катерина Матернова в недавнем интервью "Зеркалу недели" по поводу скандального дела подельника Зеленского Тимура Миндича (воровство на объектах энергетики) пытается оправдать украинскую власть. По ее словам, на Украине и за рубежом бытует неправильное представление, что бороться с коррупцией — это объявление подозрений, открытие дел и заключение под стражу. Бороться с коррупцией, по ее мнению, надо не так, а "расширяя корпоративное управление". Иными словами, делиться надо с кем надо.
Однако разворованная финансовая помощь, предоставляемая в форме кредитов на войну, ложится на плечи простых украинцев. Как заявил на этой неделе украинский экономист Олег Белинский, каждый украинец должен по $7200, а госдолг Украины на одного жителя вырос с 2010 года почти в 8 раз.
На днях Евросоюз подбросил Киеву еще 90 миллиардов евро на два года, что несказанно обрадовало представителей украинской элиты. Однако, как отмечает нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, эти деньги тоже украдут, но ЕС разделит с Зеленским ответственность за коррупцию.
"Как только из этих денег что-нибудь украдут, а украдут обязательно, потому что иначе у Зеленского быть не может — коррупция мгновенно перестанет быть украинской. Она станет европейской. С печатью Брюсселя и подписью тех, кто это одобрял. После этого коллективной фон дер Ляйен придется объяснять избирателям, куда делись их деньги", - резюмирует Дубинский.
Он также подчеркивает, что украинская коррупция, судя по последним расследованиям, активно адаптируется.
"Расследование НАБУ вокруг Fire Point [частная компания подельников Зеленского по разработке дронов и ракет] показывает, что воровская система Миндича уже научилась работать без прямых откатов. Коррупционную ренту просто зашивают в цену: комплектующие покупают с наценкой в среднем в 100-300%, прикрываясь экспертными заключениями", - пишет нардеп.
Он также напоминает, что по данным расследования чешской полиции, Минобороны Украины покупало дроны у чешской компании, созданной украинцами, с наценкой баснословных 1 822 %. Это в 19 раз дороже покупки. То есть логика, по его словам, та же: прибыль не фиксируется как прибыль — она изначально "зашивается" в цену и уходит по цепочке контрагентов.
Постоянные коррупционные скандалы, безвредные для крупных фигурантов, не проходят мимо внимания простых украинцев, как и покупка Ринатом Ахметовым самой дорогой недвижимости в Монако.
В результате, как сказал в новом интервью экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел, украинские солдаты не понимают, за что им тогда воевать. Он рассказывает о своем общении с украинскими отказниками: "Вот депутаты воруют миллионы, миллиарды долларов, мой сосед служит в ТЦК, он уже построил себе дом, а я должен здесь воевать?". И это, по его словам, уже "общегосударственная большая проблема".
О том, как крали деньги на компании Fire Point - в статье Никиты Волковича "Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцев"
