Первый транш Украине пойдет на закупку беспилотников
Первый транш Украине пойдет на закупку беспилотников
Первый транш Украине пойдет на закупку беспилотников
Первый транш кредита Европейского союза (ЕС) для Украины суммой в 6 млрд евро будет направлен на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен
2026-04-29T19:44
2026-04-29T19:44
2026-04-29T19:44
."Первый оборонный пакет будет направлен на производство дронов на сумму около 6 млрд евро", — заявила фон дер Ляйен, трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале Европейского парламента.По словам председателя Еврокомиссии, ЕС планирует уже в этом квартале выделить всю первую часть кредита в 45 млрд евро, рассчитанную на 2026 год. Как рассказала фон дер Ляйен, треть заложенных средств пойдет на нужды госбюджета Украины, а две трети — на поддержку ВСУ. Предоставление украинской стороне кредита в размере 90 млрд евро было утверждено еще 23 апреля. Средства будут получены ЕС в формате евробондов, которые будут выплачиваться странами Европы. Из этой суммы, согласно плану, 30 млрд евро должны потратить на поддержку макроэкономики, а оставшиеся 60 млрд евро— на развитие оборонно-промышленного потенциала.О растущих долгах Киева: Украина взяла "серебро" по долгам перед МВФ, уступив лишь Аргентине
новости, украина, европа, урсула фон дер ляйен, ес, вооруженные силы украины, еврокомиссия
Новости, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
Первый транш Украине пойдет на закупку беспилотников
Первый транш кредита Европейского союза (ЕС) для Украины суммой в 6 млрд евро будет направлен на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен
."Первый оборонный пакет будет направлен на производство дронов на сумму около 6 млрд евро", — заявила фон дер Ляйен, трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале Европейского парламента.
По словам председателя Еврокомиссии, ЕС планирует уже в этом квартале выделить всю первую часть кредита в 45 млрд евро, рассчитанную на 2026 год.
Как рассказала фон дер Ляйен, треть заложенных средств пойдет на нужды госбюджета Украины, а две трети — на поддержку ВСУ. Предоставление украинской стороне кредита в размере 90 млрд евро было утверждено еще 23 апреля.
Средства будут получены ЕС в формате евробондов, которые будут выплачиваться странами Европы. Из этой суммы, согласно плану, 30 млрд евро должны потратить на поддержку макроэкономики, а оставшиеся 60 млрд евро— на развитие оборонно-промышленного потенциала.