Первый транш Украине пойдет на закупку беспилотников

Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260429/pervyy-transh-ukraine-poydet-na-zakupku-bespilotnikov-1078456174.html
Первый транш кредита Европейского союза (ЕС) для Украины суммой в 6 млрд евро будет направлен на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен
новости
украина
европа
урсула фон дер ляйен
ес
вооруженные силы украины
еврокомиссия
© ФотоУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Первый транш кредита Европейского союза (ЕС) для Украины суммой в 6 млрд евро будет направлен на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен
."Первый оборонный пакет будет направлен на производство дронов на сумму около 6 млрд евро", — заявила фон дер Ляйен, трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале Европейского парламента.
По словам председателя Еврокомиссии, ЕС планирует уже в этом квартале выделить всю первую часть кредита в 45 млрд евро, рассчитанную на 2026 год.
Как рассказала фон дер Ляйен, треть заложенных средств пойдет на нужды госбюджета Украины, а две трети — на поддержку ВСУ. Предоставление украинской стороне кредита в размере 90 млрд евро было утверждено еще 23 апреля.
Средства будут получены ЕС в формате евробондов, которые будут выплачиваться странами Европы. Из этой суммы, согласно плану, 30 млрд евро должны потратить на поддержку макроэкономики, а оставшиеся 60 млрд евро— на развитие оборонно-промышленного потенциала.
О растущих долгах Киева: Украина взяла "серебро" по долгам перед МВФ, уступив лишь Аргентине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕСВооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:06ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели
19:51"Заставлю своего сына поклясться": воинственный экс-главком ВСУ недоговаривает
19:44Первый транш Украине пойдет на закупку беспилотников
19:28Украинский парламентарий оправдал эксцессы насильственной мобилизации "свободных остатков"
19:15Конфликт на Ближнем Востоке усиливает Россию, уверен Дмитриев
19:10Генерал рассказал, как прекратить атаки беспилотников
19:04Кремль надеется, что ОПЕК не рухнет
18:59Немецкое благополучие кончилось, считает Фридрих Мерц
18:5229 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:46Ситуация в Туапсе: официальные заявления и наблюдения военблогера
18:35Армия России наступает на Константиновку, дроны ВСУ атакуют мирных жителей. Новости СВО
18:01США сократили резерв нефти, Зеленский объявил об антироссийских санкциях. Новости к этому часу
18:01Готовится парад Победы, ВСУ атакуют с территории РФ, Минфин ждет удешевления нефти. Итоги 29 апреля
18:00Лживые герои. Как укро-неонацисты врут, что "побеждали всех поработителей"
17:45Двойная игра от Калининграда: шантаж ЕС и надежда на ядерный зонтик Москвы
17:32Зрада Экспресс: Радиация против ТЦК. Как Чернобыль стал новым убежищем для украинцев
17:15Эксперт призвал поддерживать Иран ради сохранения торгового коридора на юг
16:56Итоги 29.04.26: ЕС дает деньги с жесткими условиями, а свежая прослушка бьет по Банковой
16:55Запад признал: Украину не возьмут в НАТО даже после войны
16:45Фронт ВСУ посыплется после нескольких прорывов — Самойлов
Лента новостейМолния