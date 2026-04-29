Первый транш Украине пойдет на закупку беспилотников

Первый транш кредита Европейского союза (ЕС) для Украины суммой в 6 млрд евро будет направлен на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен

2026-04-29T19:44

."Первый оборонный пакет будет направлен на производство дронов на сумму около 6 млрд евро", — заявила фон дер Ляйен, трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале Европейского парламента.По словам председателя Еврокомиссии, ЕС планирует уже в этом квартале выделить всю первую часть кредита в 45 млрд евро, рассчитанную на 2026 год. Как рассказала фон дер Ляйен, треть заложенных средств пойдет на нужды госбюджета Украины, а две трети — на поддержку ВСУ. Предоставление украинской стороне кредита в размере 90 млрд евро было утверждено еще 23 апреля. Средства будут получены ЕС в формате евробондов, которые будут выплачиваться странами Европы. Из этой суммы, согласно плану, 30 млрд евро должны потратить на поддержку макроэкономики, а оставшиеся 60 млрд евро— на развитие оборонно-промышленного потенциала.О растущих долгах Киева: Украина взяла "серебро" по долгам перед МВФ, уступив лишь Аргентине

