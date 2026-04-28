ВС РФ ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Новости СВО - 28.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260428/vs-rf-udarili-po-obektam-energeticheskoy-i-transportnoy-infrastruktury-ukrainy-novosti-svo-1078394889.html
ВС РФ ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Новости СВО
Российские военные нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны, передает 28 апреля телеграм-канал Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063285383_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_cba3478e4ddb452501a5e4ac00a29344.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063285383_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_139b42a2e9831c9c425923e3514e9e87.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ВС РФ ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Новости СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны, передает 28 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах", - перечислили в ведомстве.
🟥 Несколько взрывов прогремело в Киеве. Очевидцы делятся кадрами дыма над местами прилетов.
🟥 Армия России установила контроль над населенным пунктом Землянки Харьковской области.
🟥 Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что российские беспилотники ударили по предприятию в Конотопе.

"Вероятно, речь идет о заводе "Мотордеталь" на северо-западной окраине города. Еще одним пораженным объектом оказалось здание городского суда", - пишет наш канал.

🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ наступают в районе населенных пунктов Крымки и Коровий Яр.
🟥 В Туапсе продолжают работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки украинских беспилотников. Уже собрали и вывезли 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
🟥 Президент РФ Владимир Путин по телефону получил доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на место для контроля за ходом работ по ликвидации последствий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О других событиях - в материале Горит нефтеперерабатывающий завод: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
