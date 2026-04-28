https://ukraina.ru/20260428/na-ukraine-otmenili-kontsert-pevitsy-prikhodko-posle-slov-o-kievskom-russkom-yazyke-1078392052.html

На Украине отменили концерт певицы Приходько после слов о "киевском русском языке"

В Черновцах на западе Украины отменили концерт певицы Анастасии Приходько после ее слов о "киевском русском языке", пишут украинские СМИ

2026-04-28T13:00

новости

украина

черновцы

приходько

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103235/25/1032352515_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_229fa43e82ba68c3d35584bacfe046cf.jpg

Причиной стал пост певицы, который вызвал бурную реакцию пользователей, живущих на Украине. После критики со стороны радикально настроенных украинцев, певица заверила, что говорит не только на русском, но и на украинском языке. Однако руководство "Центра Миколайчука", где 5 мая должен был пройти концерт, отменило запланированное мероприятие. Центр заявил, что не подписывал никакого договора о проведении концерта, поэтому выступление не состоится."Для нас важно сохранять пространство, которое соответствует принципам уважения к украинской идентичности, обществу и нашим посетителям. Благодарим общественность за неравнодушие, доверие и активную позицию", — говорится в заявлении центра.Сотрудник певицы подтвердил отмену концерта, но отметил, что решение приняла сама команда артистки, причиной стал "бойкот со стороны горожан" из-за "некоторого мини-скандала"."Языковой вопрос сегодня является триггерным. Вопрос один — это когда люди успокоятся, чтобы Анастасия смогла приехать с концертом в Черновцы", — добавил он.Подробнее об отношении к русскому языку на Украине - в материале Украинские школьники предпочитают русский язык на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

