На Украине отменили концерт певицы Приходько после слов о "киевском русском языке"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260428/na-ukraine-otmenili-kontsert-pevitsy-prikhodko-posle-slov-o-kievskom-russkom-yazyke-1078392052.html
На Украине отменили концерт певицы Приходько после слов о "киевском русском языке"
В Черновцах на западе Украины отменили концерт певицы Анастасии Приходько после ее слов о "киевском русском языке", пишут украинские СМИ
2026-04-28T13:00
2026-04-28T13:02
новости
украина
черновцы
приходько
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103235/25/1032352515_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_229fa43e82ba68c3d35584bacfe046cf.jpg
украина
черновцы
Украина.ру
13:00 28.04.2026 (обновлено: 13:02 28.04.2026)
 
© Анастасия Приходько/Инстаграм / Перейти в фотобанкАнастасия Приходько
Анастасия Приходько
© Анастасия Приходько/Инстаграм
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Черновцах на западе Украины отменили концерт певицы Анастасии Приходько после ее слов о "киевском русском языке", пишут украинские СМИ
Причиной стал пост певицы, который вызвал бурную реакцию пользователей, живущих на Украине.

"Привет, я Анастасия Приходько, и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?" - написала она.

После критики со стороны радикально настроенных украинцев, певица заверила, что говорит не только на русском, но и на украинском языке.
Однако руководство "Центра Миколайчука", где 5 мая должен был пройти концерт, отменило запланированное мероприятие. Центр заявил, что не подписывал никакого договора о проведении концерта, поэтому выступление не состоится.
"Для нас важно сохранять пространство, которое соответствует принципам уважения к украинской идентичности, обществу и нашим посетителям. Благодарим общественность за неравнодушие, доверие и активную позицию", — говорится в заявлении центра.
Сотрудник певицы подтвердил отмену концерта, но отметил, что решение приняла сама команда артистки, причиной стал "бойкот со стороны горожан" из-за "некоторого мини-скандала".
"Языковой вопрос сегодня является триггерным. Вопрос один — это когда люди успокоятся, чтобы Анастасия смогла приехать с концертом в Черновцы", — добавил он.
Подробнее об отношении к русскому языку на Украине - в материале Украинские школьники предпочитают русский язык на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЧерновцыПриходькоУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:37Новости с Запорожского направления передаёт "Дневник десантника"
13:31Запад блокирует расследования преступлений киевского режима - посол России
13:10Президент Эстонии рассказал об ошибке политиков Европы в отношениях с Россией
13:01Парад 9 Мая состоится, Россия надеется на стабилизацию в Мали: заявления пресс-секретаря президента РФ
13:00Трамп "заказал" сам себя, Украина поссорила ЕС и Израилем. Хроника событий на 13.00 28 апреля
13:00На Украине отменили концерт певицы Приходько после слов о "киевском русском языке"
12:58"Кто в небе хозяин": об очередном витке беспилотной войны и не только
12:53Армия России освободила Землянки и Ильиновку, ПВО работает в Донецке. Новости СВО
12:42Донецкая неделя моды, морские памятники Мариуполя. 28 апреля, утренний эфир
12:30Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Брянской области. Новости СВО
12:26"Европейская война на Украине" подошла к финансовому кризису - западные СМИ
12:24"Не надо нам воевать, надо объединяться": неожиданный итог битвы Соловьева и Бони
12:00Гросси назвал ядерную угрозу в мире невиданной. Главные новости к 12:00
11:20Рубио сравнил Ормузский пролив с "ядерным оружием" в руках Ирана. Главные новости к этому часу
10:39ВСУ назвали армией стариков. Новости СВО
10:26Зачем Санду приехала в Киев
10:05Европа зашепталась: Украину готовят к сдаче. Хроника событий на утро 28 апреля
10:00Как "Африканский корпус" утёр нос Макрону и довёл Зеленского до истерики
09:55Украинская прима-балерина покинула Нацоперу после скандала с "Лебединым озером"
09:31Украинский нардеп рассказала о критической нехватке кадров в строительной отрасли
Лента новостейМолния