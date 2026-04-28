На Украине отменили концерт певицы Приходько после слов о "киевском русском языке"
На Украине отменили концерт певицы Приходько после слов о "киевском русском языке"
В Черновцах на западе Украины отменили концерт певицы Анастасии Приходько после ее слов о "киевском русском языке", пишут украинские СМИ
Причиной стал пост певицы, который вызвал бурную реакцию пользователей, живущих на Украине.
"Привет, я Анастасия Приходько, и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?" - написала она.
После критики со стороны радикально настроенных украинцев, певица заверила, что говорит не только на русском, но и на украинском языке.
Однако руководство "Центра Миколайчука", где 5 мая должен был пройти концерт, отменило запланированное мероприятие. Центр заявил, что не подписывал никакого договора о проведении концерта, поэтому выступление не состоится.
"Для нас важно сохранять пространство, которое соответствует принципам уважения к украинской идентичности, обществу и нашим посетителям. Благодарим общественность за неравнодушие, доверие и активную позицию", — говорится в заявлении центра.
Сотрудник певицы подтвердил отмену концерта, но отметил, что решение приняла сама команда артистки, причиной стал "бойкот со стороны горожан" из-за "некоторого мини-скандала".
"Языковой вопрос сегодня является триггерным. Вопрос один — это когда люди успокоятся, чтобы Анастасия смогла приехать с концертом в Черновцы", — добавил он.
"Языковой вопрос сегодня является триггерным. Вопрос один — это когда люди успокоятся, чтобы Анастасия смогла приехать с концертом в Черновцы", — добавил он.