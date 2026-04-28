"Кто в небе хозяин": об очередном витке беспилотной войны и не только

Война за "малое небо" в зоне СВО продолжает ужесточаться, принимая все новые формы. За тем, как "молнисты" 11-го ОБПС 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" охотятся на украинских операторов БПЛА, наблюдал журналист издания Украина.ру

2026-04-28T12:58

Совершенно по-свински визжат тормоза. "Все из машины, бегом!" - кричит офицер с переднего сиденья. Вот потому рюкзаки, сумки и личные вещи нужно цеплять на себя, а не по салону разбрасывать.Лязгнув замками, автомобиль выпускает нас из своего пыльного нутра. "Уходим от машин! Дальше! Дальше уходим!" - командует кто-то позади. На бегу замечаю, как бойцы, прыгая с борта, занимают позиции.Дожди, что шли двое суток, превратили в рыхлое болото придорожную пыль. "Если поскользнусь, то неловко получится", - думаю, перебирая ногами.Замерев на краю ободранной лесополосы, осматриваемся. Так, мы под сеткой, что уже хорошо. Пользуясь случаем, закуриваем. Целый час ведь тарахтели в "душегубке". Кофейку бы еще, а то больно уж зябко на улице.Отбой тревоги. Выдохнув, публика расходится по машинам. "Вот вам и перекур", - невесело шутит кто-то. А что случилось? Может, дрон-детектор подвел, может, "птичка" более интересную цель углядела, а может, и вовсе нашей была. В этих местах принято не игнорировать опасность и радоваться, если все обошлось.- "Буханка" — это, конечно, машина не для людей.- Просто она не рассчитана на такие скорости. Если держать шестьдесят километров в час, то подвеска сделает свое дело.- Здесь так медленно лучше не ездить.- Чего ж ты хотел от машины шестидесятых годов?- Да это понятно.По мере расширения номенклатуры ударных дронов у сторон конфликта растет и килл-зона. Там, где еще зимой мы ездили, поглядывая в небо скорей по привычке, сегодня гоняют на предельных скоростях, не выпуская из рук дробовик. Однако ж истерики, которую недели две уже разгоняют сетевые эксперты, на фронтовых дорогах не видно. Опасно, но работать надо, и люди работают.Покружив средь развалин, загоняем "буханку" в кусты, игнорируя "хруст протеста", издаваемый ветками. Про "пять звезд" уже давненько не шутим. Надоело. Да и публика собралась местная, "Яндекс-такси" не избалованная. Ладно, засиделись чего-то, а хозяев радушных ожиданием негоже томить.На крылечке, полностью игнорируя сонного кота, стоит паренек. Лет ему, наверное, до тридцати. Высокий, худощавый, короткостриженный и абсолютно расслабленный. Будто прямо сейчас три-четыре десятка стволов не рвут глотки, сбивая очередной беспилотник. "Тогда, может, чаю с дороги? Или кофе?" - вежливо предлагает командир взвода 11-го ОБПС с позывным "Артист". Он тут за старшего.На узком пятачке, где мы в "железе" толкаемся, как черепахи, быстренько заливаем в себя по чашке растворимого кофе. Плотную ткань, которой забиты оконные проемы, треплет взрывной волной. "О, сбили чего-то!" - меланхолично отмечает "Артист". Стрелкотня до поры затихает.- Есть "добро" на работу. Сейчас пацаны наверху будут "птички" готовить.- Отлично. Цель какая?- По нашей информации, там пункт управления БПЛА.- Еще лучше. Тогда идем наверх.С потолка мерно капает. Это помещение когда-то горело. И хотя ребята утеплили стены, где тканью, а где обрывками бумаги, сырость пробирает до костей. Тут заметно холодней, чем на улице, где, честно говоря, тоже не август.Ворча на предмет того, что ночная смена вновь разбросала инструмент и любую отвертку приходится искать, сапер и техник оперативно собирают первый борт.- Быстро вы управились, ребята!- А чего тут возиться? Порой за сутки по 26 бортов отправляем. Бывало даже, что больше тридцати. Тогда собираем вообще без передышки.Обсудив новые типы боеприпасов для "Молний", специфику украинских фортификаций, а также дурную привычку неприятеля – "кошмарить" эти места "баб-егами", двигаем на стартовую. По дороге бойцы вскользь упоминают о том, что являются самыми результативными чуть ли не во всей 51-й армии. "Надо будет уточнить", - думаю.Неудивительно, что катапульта у самых результативных уже готова к работе. Обязательная предполетная проверка, подключение боевой части, доклад. Первый "борт" уходит в сторону противника, и техники принимаются за второй.Тут смысл в чем? Поскольку ВСУ, чего бы там ни говорили эфирные болтуны, воевать умеют, они тоже используют дроны-перехватчики в борьбе за "малое небо". Если одну нашу "Молнию" собьют, то вторая, идущая прямо за ней, прорвется к цели и поразит ее. А ежели не вторая, так третья.Лететь, кстати, неблизко. Мы успеваем спуститься в операторскую, перекинуться с "Артистом" парой-тройкой реплик о непростой жизни солдатской, а оператор, что склонился в очках над пультом, будто медитируя, лишь подбирается к цели. "Да блин! Похоже, что отлетался", - ругается он, снимая очки. Экран компьютера заметает "снегом". Перехватили.В роликах с успешными поражениями вражеских целей разнообразными дронами, которые так любит смотреть обыватель, все просто: долетел и сбил. На самом же деле каждый горящий танк с украинской символикой – это результат упорного труда десятков людей.За ситуацией невозмутимо наблюдает "Артист". Он знает, что второй "борт" уже на подходе, а саперы уже заканчивают подготовку третьего.- А правду говорят, что вы научились использовать вторую "Молнию" в качестве средства ПВО?- Да, у нас регулярно завязываются воздушные баталии. Изначально ведь как было? Летишь на цель. Ну, опорник какой-нибудь. По пути встречаешь "Бабу-ягу", воздушный ретранслятор, "мавик". Да все, что угодно. Встречаешь и сбиваешь.- Изначально?- Да, сейчас это уже отдельное направление. Мы поняли, что можем это делать, и теперь, когда разведка сообщает, что в квадрате "Баба-яга" работает, мы поднимаем "Молнию" конкретно, чтобы ее сбить.- Говорят, что ты в этом особенно хорош.- Ну… опыт. Я с 2022 года летаю. Научился. За крайний месяц я сбил пять "Баб-ег", один ретранслятор и два "мавика". До этого большой "самолет" сбивал. Не знаю, разведчик ли это был. Я поднялся метров на триста-четыреста, и он подо мной прошел. Я догнал его, ударил в крыло и оба упали.- А как цели находишь?- Бывает, что цели дают. Я поднялся, полетел в квадрат и визуально ищу. Ночью проще, поскольку видишь тепловую сигнатуру. Выглядит как маленький шар в небе. Бывало, что FPV на оптике так сбивали. Визуально кажется, что крупное что-то, а подлетаешь и оказывается, что "фипик". Ну и бывает, что в режиме свободной охоты работаем. Есть маршруты, по которым ходят их "птицы". Мы знаем их точки взлета и примерно понимаем, как они будут лететь. И вот по этим секторам летаем, ищем. Не находим – летим поражать блиндаж или опорник.- А "птицу" под эти задачи как-то иначе снаряжаете?- Нет. Все то же самое. Ведь если не обнаружим воздушную цель, то для поражения опорника нужна приличная боевая часть.Второй оператор уже в пути. Публика тут, в основном, молодая. Едва ли хоть кому-то больше тридцати. У них и реакция получше, и тяга к учебе еще сохранилась, и навык обращения с пультом, как правило, имеется.В комнатушку влетает боец. Тяжело дышит, лицо и одежда покрыты толстым слоем пыли. "Ф-ф-фух, пацаны, еле от "фипика" ушел", - объясняет он, тыча в сторону улицы "тюнингованным" АКСУ. "Вот это день начался. Я поехал, а тут дроны. Выскочил из машины. Лежу в траве, а они жужжат надо мной. А вы, ребята, местные?" - непринужденно завязывает он знакомство.Ситуация для наших палестин обыкновенная. Гостю наливают водички, угощают табачком. Завязывается нехитрая солдатская беседа о том да сем. Идиллия.Мы же спрашиваем у "Артиста" про то, чего все давно ждали:- Правду говорят, что к "Молниям" искусственный интеллект прикрутили?- Начали выдавать, да. Там автозахват цели. Если ты знаешь, что при сближении с целью что-то может пойти не так… Ну, к примеру, тебя может задавить их РЭБ. Ты прожимаешь автозахват цели, и дрон уже летит по направлению.- На шаг ближе к "Ланцету"?- Ну… Не совсем, но что-то подобное. Для новичков – это самое то. Одно дело лететь прямо. Другое – это когда пикируешь на цель. Тебя сносит ветром, ты пытаешься его ловить. Новичкам с этим будет значительно проще.- Но ты ведь уже давно не новичок. Как оцениваешь?- Все изменилось кардинально. Я начинал летать, стоя по пояс в окопе. У меня на голове были очки, в руках – пульт. У меня дистанция была – три или четыре километра. Казалось, что ого-го! Чувствуешь себя богом. Вражеская пехота даже не понимала, что это такое. То есть я захожу на цель, а они стоят и смотрят. Даже не стреляют. А месяц назад мы "Молнию" отправили на 59 км. Да, мы ее немного усилили, чтоб выжать максимум. И мы долетели, поразили пункт БПЛА. И можно еще дальше, но тут сам дрон нужно будет доработать.Второй борт также не долетает до цели. В какой-то момент "картинка" начинает сыпаться. Оператор "колдует" над оборудованием, щелкает тумблером и, наконец, сдается. Упала "птица". С катапульты уходит следующая.Надо сказать, что пальба здесь практически не затихает. Мы отправляем дроны к противнику, он – к нам. Заметив что-то в небе, ПВНы, да и все люди с оружием, открывают огонь. То и дело в небе что-то ощутимо взрывается. Рабочий день в разгаре.Мы же собираемся пробежаться до следующей точки. Здесь недалеко. Буквально в паре кварталов. "Слушай, говорят, что вы самые результативные во всей 51-й армии. Неужто правда?" - спрашиваю напоследок у "Артиста". Тот в ответ смущенно хихикает. "Ну… нам так говорят. Что одни из самых результативных. У нас один расчет в сутки до тридцати "Молний" запускает, и практически все до цели долетают. Сейчас, конечно, меньше, поскольку нас сбивать начали, но два месяца назад было 30 пусков с точки, и 20–25 долетали до цели. Ночью легче работать, и там вообще десять из десяти. Пехоту мы поражали, технику. Вот крайнюю я поразил М-113. Она в лесополке стояла. Два раза ткнули, и сгорела. Плюс – парни квадроциклы гоняют, танки, пикапы. Каждую ночь мы кого-то находим в режиме свободной охоты и поражаем", - говорит он.В сопровождении двух бойцов двигаем на соседнюю улицу. Тут встречаем патруль военной полиции и какое-то время топаем вместе, стараясь не создавать толпу. Метров через триста ребята с нарукавными повязками сворачивают в какие-то развалины, а мы выбираемся на открытое пространство. Неуютно."Дрон, блин!" - предупреждает сопровождающий офицер, вскидывая ружье. Все направляют оружие в сторону "жужжалки". "Не, это свои", - улыбается один из бойцов. Будто подтверждая его слова, мимо нас, чуть покачиваясь, пролетает очередная "Молния".Без происшествий добираемся до укрытия. Обстановка внутри нехитрая: стол, кресло, да какое-то затейливое оборудование в стиле "милитари". Последнее ребята просят особо не "светить". Ни к чему это, дескать."Мы тут занимаемся перехватом видеосигнала дронов противника, забиваем частоты, на которых он летит, подменяем "картинку" своей. Тем самым не даем ему спокойно летать. А если вражеский "пилот" неопытный, то можем отследить весь маршрут до точки взлета. Однажды противник летел над терриконом. Мы ему заглушили "картинку", по карте нашли его маршрут, передали частоту, передали координаты, и туда успешно отработали наши", - объясняет боец с позывным "Кэс".По словам ребят, "картинку" вражескому оператору можно подменить хоть на клип Шамана, хоть на обращение Владимира Путина, но бойцы предпочитают не "хулиганить". Осознав, что над ним издеваются, противник может попытаться принять контрмеры, а так - помехи да помехи. Ничего подозрительного. О подобных, которые, по сути дела, являются еще одним эшелоном противодронной обороны, приходилось слышать еще в 2023-м, но лишь в качестве любительских экспериментов. А теперь вот готовое изделие, более совершенную версию которого бойцы ждут со дня на день."Однажды перехватили сигнал ударного дрона, который пытался ударить нашу машину. Мы ему быстро включили другую "картинку". Их оператор не справился и потерял дрон, а экипаж нашей машины остался цел", - вспоминает второй оператор этого чудо-устройства с позывным "Чуня".Технических подробностей, понятное дело, бойцы не раскрывают, но отмечают, что одно такое устройство накрывает солидную площадь, а освоить его, при желании, может едва ли не каждый. Ну, дай Бог.Стоит нам выйти на улицу, как из-за угла показывается знакомая "буханка". Быстро жмем руки. Традиционно не прощаемся. Тут же выясняется, что одна из отправленных "Молний" таки накрыла украинский пункт управления БПЛА. Вот и славненько. Очередной безумный марш под сетями да мимо догорающих машин официально начался. Глядишь, обратная дорога чуть спокойнее будет.

Игорь Гомольский

