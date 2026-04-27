Российские "Герани" добрались до Николаева. Новости СВО - 27.04.2026
Российские "Герани" добрались до Николаева. Новости СВО
Российские дроны "Герань" добрались до Николаева — из города сообщают о взрывах. Об этом и других важных событиях рассказал 27 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-27T13:00
2026-04-27T13:02
Российские "Герани" добрались до Николаева. Новости СВО

13:00 27.04.2026 (обновлено: 13:02 27.04.2026)
 
Российские дроны "Герань" добрались до Николаева — из города сообщают о взрывах. Об этом и других важных событиях рассказал 27 апреля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Над Полтавой также кружат "Герани", из города сообщают о взрывах.
🟥 Российские военные нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре противника в Днепропетровской области. В результате у ВСУ возник значительный сбой в работе железнодорожного транспорта (существенно снижает поставки вооружения и его переброску к линии фронта).
🟥 Более сотни многоквартирных домов и 79 частных повреждено после атаки дронов ВСУ на Севастополь, сообщают местные власти.
🟥 Обелиск "Городу-герою Севастополю", известный также как "Штык и парус", пострадал при массированной атаке украинских беспилотников на город в ночь на 26 апреля. Монумент получил повреждения в верхней части.
🟥 Два мирных жителя Херсонской области погибли, еще двое ранены от атак ВСУ за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
🟥 Состояние подростков, пострадавших при атаке беспилотника ВСУ в Кременском районе ЛНР, средней степени тяжести, рассказала министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что двое молодых людей и девушка погибли при атаке БПЛА ВСУ на группу молодежи в селе Булгаковка ЛНР, ранения получили 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний парень.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияЛНРНиколаевДнепропетровская областьВладимир СальдоЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
14:24Президент России выступил в Совете законодателей
14:16Армия России освободила населенные пункты в ДНР и Сумской области - брифинг Минобороны РФ
14:14Имитация убийства: очередное покушение на Трампа
14:10Война с Ираном подрывает ядерную безопасность - МИД РФ
14:09Трамп пригрозил Ирану, что взорвет все его нефтепроводы
14:09Путин и G-20 в Майами
14:02Украина поможет Польше создать "армаду дронов" - Туск
14:00Ирано-российские переговоры, украинских мигрантов судят в Лондоне. Новости к 14.00
13:30Беспилотники в Севастополе повредили около ста машин
13:12На Южно-Константиновском направлении СВО воины России активно продвигаются вперёд
13:00Изменения в Налоговом кодексе, опровергаем юридические мифы. 27 апреля, утренний эфир
13:00Финская армия разбегается, на Украине готовят тихий переворот. Хроника событий на 13.00 27 апреля
13:00Российские "Герани" добрались до Николаева. Новости СВО
12:59Послу Германии заявлен решительный протест из-за контактов с террористами
12:46"Северные потоки" взрывала порномодель
12:30Украинцы "отмыли" сотни миллионов на оборонных контрактах . Главные новости к этому часу
12:28Польша и Прибалтика не препятствуют пролёту украинских ударных дронов - Совбез РФ
12:12Как засадные дроны меняют ход войны и чем Россия может зачистить небо от ВСУ – Чадаев
12:05Золото французской империи. Запад хочет вернуть контроль над Мали
11:57Зарубежные лидеры посетят парад Победы в Москве - Песков
Лента новостейМолния