Российские "Герани" добрались до Николаева. Новости СВО

Российские дроны "Герань" добрались до Николаева — из города сообщают о взрывах. Об этом и других важных событиях рассказал 27 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-27T13:00

🟥 Над Полтавой также кружат "Герани", из города сообщают о взрывах.🟥 Российские военные нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре противника в Днепропетровской области. В результате у ВСУ возник значительный сбой в работе железнодорожного транспорта (существенно снижает поставки вооружения и его переброску к линии фронта).🟥 Более сотни многоквартирных домов и 79 частных повреждено после атаки дронов ВСУ на Севастополь, сообщают местные власти.🟥 Обелиск "Городу-герою Севастополю", известный также как "Штык и парус", пострадал при массированной атаке украинских беспилотников на город в ночь на 26 апреля. Монумент получил повреждения в верхней части.🟥 Два мирных жителя Херсонской области погибли, еще двое ранены от атак ВСУ за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.🟥 Состояние подростков, пострадавших при атаке беспилотника ВСУ в Кременском районе ЛНР, средней степени тяжести, рассказала министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что двое молодых людей и девушка погибли при атаке БПЛА ВСУ на группу молодежи в селе Булгаковка ЛНР, ранения получили 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний парень.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру

