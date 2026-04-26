Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом признался в покушении

Коул Аллен, задержанный после инцидента на мероприятии с участием Дональда Трампа, признался в намерении совершить покушение на чиновников администрации президента США. Об этом 26 апреля сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники

2026-04-26T09:48

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Подозреваемый в стрельбе на ужине с участием президента США Дональда Трампа дал признательные показания. Как сообщает CBS News со ссылкой на осведомлённые источники, 31-летний Коул Аллен из Калифорнии заявил, что намеревался совершить покушение на чиновников администрации США.В сообщении телеканала подчёркивается, что подозреваемый прямо не говорил о том, что его целью был именно Дональд Трамп. Речь шла о представителях администрации.По информации источников, Аллен работал преподавателем в компании C2 Education и получил образование в Калифорнийском технологическом институте по специальности "машиностроение". Соседи характеризуют его как замкнутого человека, не исключается наличие психических особенностей. Мотивы нападения официально пока не установлены.Появившееся в сети видео запечатлело момент эвакуации руководства страны из зала, куда пытался проникнуть стрелок. На кадрах видно, как вице-президента Джей Ди Вэнса без лишних разговоров хватают за плечи и выталкивают из помещения.Журналист New York Post сообщил в соцсетях, что государственные служащие администрации Белого дома сначала укрылись под столами, а затем были выведены из зала. Госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин, по его данным, пригнулись под столами, после чего агенты секретной службы эвакуировали их.Гости, находившиеся в дальней части помещения, рассказали журналистам, что слышали четыре выстрела до того, как сотрудники секретной службы ворвались в зал. Расследование продолжается.Это уже не первое покушение на американского лидера. 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь из винтовки AR-15 с расстояния около 100 метров . Одна из пуль задела верхнюю часть правого уха Дональда Трампа. Подробнее читайте в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой Пуля просвистела над ухом Трампа и попала точно в цель. В совершенно другуюВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

