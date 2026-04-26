Партнёры Зеленского или оппозиция? О перспективах проекта Терехова и Кима

Партнёры Зеленского или оппозиция? О перспективах проекта Терехова и Кима - 26.04.2026 Украина.ру

Партнёры Зеленского или оппозиция? О перспективах проекта Терехова и Кима

Предположение о том, что на Украине подспудно идёт процесс подготовки к отложенным выборам, находит новые подтверждения. Здесь показательно укрепление тенденции на завоевание доверия у русскоязычных избирателей Юго-Востока местными региональными политиками

2026-04-26T08:08

2026-04-26T08:08

2026-04-26T08:08

Несмотря на то, что галицко-криворожская диктатура пытается вводить официальный режим жёсткой дискриминации по признаку русскости, её деятели не могут залезть в мысли миллионов населения юго-восточных областей и выправить там все культурно-языковые привычки и ценностные установки.В контексте выборов (когда бы они ни были) русскоязычные избиратели логично рассматриваются как ресурс в политической борьбе теми, кто ближе всех к ним находится, хотя бы в силу административных полномочий. В этой связи следует обратить внимание на общественную активность градоначальника Харькова Игоря Терехова и главы Николаевской военной администрации Виталия Кима.Факты показывают, что они пытаются заявить о себе как о создателях и потенциальных лидерах "партии глав прифронтовых территорий", как её называют, которая, видимо, планирует забрать голоса населения Юго-Востока.Терехов и Ким входят в Ассоциацию прифронтовых городов и общин, в которой харьковский градоначальник является её председателем. Неизвестно, в какой степени деятельность Ассоциации одобряется центральной властью, но представители Киева часто появляются на её мероприятиях; то ли по причине поддержки, то ли потому, что приглядывают за потенциальной оппозицией.С начала этого года Терехов, Ким, а также некоторые иные представители местной власти стали делать заявления, во-первых, выходящие за пределы их полномочий, которые касаются общеукраинской повестки, а во-вторых – критикующие (пусть осторожно) центральную киевскую власть.Ранее широко разошлось февральское интервью Кима британской газете Independent, в котором он признал, что украинцы уже истощены конфликтом с Россией и страна вряд ли сможет продержаться ещё хотя бы два года. Ким также указал, что военные не в состоянии беспрерывно участвовать в конфликте на протяжении четырех-десяти лет. Там же он заявил, что "земля важна, но люди всё же важнее".Но наиболее активен в плане наработки собственного рейтинга доверия Терехов. Это касается как комментариев по общеукраинской повестке, так и методов управления Харьковом.Недавно, в апреле, Терехов порассуждал на тему реиндустриализации Украины, связав её с "реальной независимостью" и способностью страны "самостоятельно обеспечивать свое будущее".Теоретически он правильно утверждал, что реиндустриализация может стать двигателем будущего экономического роста Украины; что без сильной промышленности не будет ни устойчивости, ни безопасности; что именно промышленность формирует спрос на инновации, а без неё страна теряет свой интеллектуальный ресурс, и пр., и пр.Практически же эти рассуждения не имеют никакого отношения к Украине в её нынешней ситуации и с учётом планов Киева воевать ещё неопределённо длительное время, пока совсем не закончатся военные, резервы мобилизации, более-менее работающая промышленность и квалифицированные специалисты.Выступая на экономическом форуме в Давосе, он призывал западных кредиторов мягче относиться к просрочкам Украины по долговым выплатам.Произнося ритуальные заверения, что "победа – это … наши границы с 1991 года", далее сетовал на очень большую усталость всех от войны и толковал "победу" как "просто прекращение войны и гарантии безопасности будущего".Никаких мер воздействия от Киева за свои слова харьковский градоначальник и николаевский губернатор не получили. При этом не факт, что такая риторика согласована с властями.Например, мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов*, который традиционно фрондирует по отношению к киевскому центру и не связан (пока) с группой Терехова-Кима, в мартовском интервью "Украинской правде" также осторожно выступил за скорейшее заключение мира: "Могу сказать только, что хочу, чтобы война быстрее закончилась. Слишком много смертей. Люди очень устали".Ещё одним признаком политических амбиций Терехова являются своеобразные методы управления Харьковом. Они вызывают одновременно критику и недобрую зависть у его коллег из иных городов Украины (например, у Филатова), но поддерживаются подавляющим большинством жителей города.Терехов зарабатывает дешёвый авторитет у избирателей, строя своё управление городом на долгах за общественный транспорт, электричество и газ. Фактически содержание Харькова взваливается на центральный бюджет, из которого время от времени выделяются дотации на покрытие, хотя бы частичное, долгов города. Но долговая пирамида всё равно растёт, пусть и немного медленнее.С 2022 года пассажиры не платят в городском транспорте Харькова. Сначала это была временная мера, а недавно Терехов заявил, что хотел бы навсегда сохранить проезд в городском транспорте Харькова бесплатным, хотя это сложно из-за подорожания горючего и электричества.Ежегодно из бюджета Харькова тратят более двух миллиардов гривен на возмещение потерь из-за бесплатного проезда в метро, ​​трамваях и троллейбусах. Это примерно 10% всех доходов города, но этого недостаточно, чтобы поддерживать транспортную инфраструктуру в исправном состоянии.Предупреждения специалистов, что в среднесрочной перспективе это приведёт к полному разрушению системы городского общественного транспорта и городского хозяйства в целом, Терехов игнорирует. Особенно забавно, что на этом фоне градоначальник Харькова рассуждает о перспективах реиндустриализации.Вряд ли Терехов получил бы такие послабления по долгам, если бы не имел поддержки в Офисе президента (ОП) и в правительстве.По многочисленным слухам и некоторым сведениям из укрСМИ, Терехова и Кима в их усилиях по собственному партийному проекту поддерживают глава ОП Кирилл Буданов*, глава фракции "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия (не исключено, что этот партийный проект создавался по его инициативе) и, по некоторым данным, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.Со стороны может показаться, что активность Терехова-Кима — это союзный Владимиру Зеленскому проект на будущих выборах.Он может быть таким, особенно в условиях, когда потребуется кого-то противопоставить партии столичного мэра Виталия Кличко УДАР, которая сейчас находится в оппозиции Зеленскому. Но не всё так просто. "Партия глав прифронтовых территорий" может стать и оппозиционной главе режима.Основанием для этого является отсутствие у регионов и центра единой позиции по срокам и способу окончания войны, да и по иным важным вопросам общеукраинской повестки. Главы украинских регионов, особенно прифронтовых, и градоначальники заинтересованы в приостановке боевых действий и осторожно, но настойчиво заявляют об этом.В то же время Зеленский сейчас всё чаще обвиняет региональные власти в авариях с водой и электричеством. В этих условиях местные власти выражают недовольство властью в Киеве.Кроме того, Буданов имеет свои амбиции и они в долгосрочной перспективе, скорее всего, не совпадают с интересами Зеленского.Арахамия, Умеров и Буданов, как уже очевидно, преследуют свои интересы в контексте предстоящего обострения политической борьбы, не совпадающие с задачами Зеленского и установками его партнёров – британцев, требующими продолжения войны с Россией.И потенциальный партийный проект Терехова-Кима в этом смысле может задумываться, если и не оппозиционный Зеленскому, то как вполне самостоятельный, при этом рассчитанный на вхождение в будущую коалицию в Раде под формирование нового правительства.Теоретически польза для избирателей Юго-Востока от победы в украинском террариуме партии Терехова-Кима может быть лишь в том случае, если рост их влияния приведёт к усилению внутреннего давления на Зеленского, чтобы принудить его к принятию условий России и прекращению войны. Предпосылки к этому пока очень слабы.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260425/otkroveniya-byvshey-zachem-eks-sekretarsha-zelenskogo-slivaet-svoego-shefa-1078299505.html

харьков

украина

киев

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, харьков, украина, киев, игорь терехов, владимир зеленский, удар