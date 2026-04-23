https://ukraina.ru/20260423/gde-vzyat-dengi-maksim-bardin-nazval-glavnuyu-problemu-novogo-voennogo-bloka-evropy-1078232152.html

"Где взять деньги?": Бардин назвал главную проблему нового военного блока Европы

В Европе все чаще говорят о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО. Однако главная проблема — где взять на это деньги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-04-23T17:33

новости

европа

россия

германия

сергей лавров

дональд трамп

нато

украина.ру

война

расходы

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077702342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74fe97548cb14a10112f7289d6b712df.jpg

В Европе все чаще поднимают вопрос о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров 20 апреля на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.Журналист поинтересовался, есть ли угрозы для России от нового военного блока. Отвечая на вопрос, Бардин заявил, что разговоры о его создании действительно ведутся.По словам эксперта, европейские страны пока не могут позволить себе поднять военные расходы до 5% ВВП, о чем Трамп говорил еще во время своего первого срока. Это условие не выполняет даже Германия."И вот теперь европейским странам предлагают сбрасываться сразу на два военных блоках – НАТО и НАТО 2.0. Два бюджета, а два главнокомандующих, а солдаты будут туда-сюда перебегать? Нет, так не получится. Тогда нужно всем выходить из уже существующего альянса", — пояснил политолог.Таким образом, пока второй военный блок в Европе не вырисовывается, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.Ядерное оружие в Европе: новая реальность или опасная игра? Подробнее об этом и многом другом — в материале "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

