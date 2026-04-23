"Где взять деньги?": Бардин назвал главную проблему нового военного блока Европы - 23.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260423/gde-vzyat-dengi-maksim-bardin-nazval-glavnuyu-problemu-novogo-voennogo-bloka-evropy-1078232152.html
"Где взять деньги?": Бардин назвал главную проблему нового военного блока Европы
В Европе все чаще говорят о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО. Однако главная проблема — где взять на это деньги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-04-23T17:33
2026-04-23T17:37
новости
европа
россия
германия
сергей лавров
дональд трамп
нато
украина.ру
война
расходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077702342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74fe97548cb14a10112f7289d6b712df.jpg
В Европе все чаще поднимают вопрос о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров 20 апреля на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.Журналист поинтересовался, есть ли угрозы для России от нового военного блока. Отвечая на вопрос, Бардин заявил, что разговоры о его создании действительно ведутся.По словам эксперта, европейские страны пока не могут позволить себе поднять военные расходы до 5% ВВП, о чем Трамп говорил еще во время своего первого срока. Это условие не выполняет даже Германия."И вот теперь европейским странам предлагают сбрасываться сразу на два военных блоках – НАТО и НАТО 2.0. Два бюджета, а два главнокомандующих, а солдаты будут туда-сюда перебегать? Нет, так не получится. Тогда нужно всем выходить из уже существующего альянса", — пояснил политолог.Таким образом, пока второй военный блок в Европе не вырисовывается, резюмировал собеседник издания.
"Где взять деньги?": Бардин назвал главную проблему нового военного блока Европы

17:33 23.04.2026 (обновлено: 17:37 23.04.2026)
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
В Европе все чаще говорят о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО. Однако главная проблема — где взять на это деньги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
В Европе все чаще поднимают вопрос о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров 20 апреля на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Журналист поинтересовался, есть ли угрозы для России от нового военного блока. Отвечая на вопрос, Бардин заявил, что разговоры о его создании действительно ведутся.
"Да, действительно, разговоры о том, что надо создать новый военный блок сугубо для Европы ведутся. Однако можно собирать сколько угодно подобных альянсов, но проблема одна, и она же является главной — где на это взять деньги?" — заявил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, европейские страны пока не могут позволить себе поднять военные расходы до 5% ВВП, о чем Трамп говорил еще во время своего первого срока. Это условие не выполняет даже Германия.
"И вот теперь европейским странам предлагают сбрасываться сразу на два военных блоках – НАТО и НАТО 2.0. Два бюджета, а два главнокомандующих, а солдаты будут туда-сюда перебегать? Нет, так не получится. Тогда нужно всем выходить из уже существующего альянса", — пояснил политолог.
Таким образом, пока второй военный блок в Европе не вырисовывается, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.
Ядерное оружие в Европе: новая реальность или опасная игра? Подробнее об этом и многом другом — в материале "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
