ЕС одобрил кредит €90 млрд для киевского режима и пакет антироссийских санкций
Послы Евросоюза одобрили кредит киевскому режиму на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России. Об этом 22 апреля сообщило информагентство Reuters
2026-04-22T14:23
2026-04-22T14:40
"Послы ЕС одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России", - сообщило агентство со ссылкой на кипрское диппредставительство.Ранее дипломаты ЕС информировали прессу о намерении согласовать кредитование киевского режима через изменения в долгосрочный бюджет ЕС (MFF). Выделение денег предполагалось начать уже в 2026 году, учитывая непростую ситуацию на Украине.Венгрия и Словакия отказывались одобрить кредитование режима Зеленского до тех пор, пока он не разблокирует поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Представители киевского режима заявляли, что трубопровод якобы повреждён "российскими ударами", настойчиво советуя Будапешту и Братиславе закупать нефть из других источников.
ЕС одобрил кредит €90 млрд для киевского режима и пакет антироссийских санкций

14:23 22.04.2026 (обновлено: 14:40 22.04.2026)
 
Послы Евросоюза одобрили кредит киевскому режиму на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России. Об этом 22 апреля сообщило информагентство Reuters
"Послы ЕС одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России", - сообщило агентство со ссылкой на кипрское диппредставительство.
Ранее дипломаты ЕС информировали прессу о намерении согласовать кредитование киевского режима через изменения в долгосрочный бюджет ЕС (MFF). Выделение денег предполагалось начать уже в 2026 году, учитывая непростую ситуацию на Украине.
Венгрия и Словакия отказывались одобрить кредитование режима Зеленского до тех пор, пока он не разблокирует поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Представители киевского режима заявляли, что трубопровод якобы повреждён "российскими ударами", настойчиво советуя Будапешту и Братиславе закупать нефть из других источников.
