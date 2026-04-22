Дети снимают оскорбительные видео про учителей по заданию украинских спецслужб, уверен Володин
Дети снимают оскорбительные видео про учителей по заданию украинских спецслужб, уверен Володин

13:56 22.04.2026
 
Распространение в социальных сетях оскорбительных видео в отношении учителей является не безобидным трендом, а целенаправленной провокацией. Об этом 22 апреля заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
В национальном мессенджере "Макс" он поделился, что подобные ролики фиксируются в разных городах по всей России. Кроме того, аналогичная ситуация складывается в Белоруссии и Казахстане.
"Это не игра. … Хочу обратить внимание, что это провокация", — написал Володин в своем канале.
Председатель ГД подчеркнул, что детей намеренно подталкивают к противоправным действиям под видом развлечения, за чем, по его словам, стоят украинские спецслужбы и связанные с ними структуры.
"Таким образом они используют детей для привлечения аудитории в свои ресурсы. Чтобы затем вовлекать в запрещенные сообщества и распространять среди них и через них деструктивный контент. Есть те, кто наживается на этом, шантажируя и требуя плату за удаление опубликованных постов", — объяснил Володин.
Он призвал родителей, учителей и школьников учитывать возможные последствия подобных "трендов", а также указал на необходимость оперативного удаления такого контента, подчеркнув, что речь идет не только об этике, но и о безопасности.
Ранее на Сахалине школьники смонтировали фейковое видео с помощью искусственного интеллекта, чтобы обвинить учителя в педофилии. Следствие проводит проверку по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
О ситуации на фронте: Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отчаянно контратакуют в Харьковской области, но попадают в огневые ловушки
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБелоруссияКазахстанВячеслав ВолодинГосдума
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
15:13Военный эксперт Кнутов объяснил смысл удара ВСУ по Сызрани
14:59Чистки в Минобороны: секреты "Патриота"
14:58Евросоюзу война Трампа с Ираном обошлась в десятки миллиардов евро
14:55Переговоры на "языке торга": смогут ли США и Иран найти "золотую середину" — мнение Васильева
14:52Сальдо рассказал о единственном способе спасения для сотрудников ТЦК
14:45Иран ударил по торговому судоходству: два корабля захвачены. Новости Ближнего Востока
14:41Посол России предложил переименовать Киев
14:37Ищенко о будущем Венгрии после Орбана: "Если обвалится экономика, у "Тисы" не будет шансов"
14:33Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения бомбардировщиков РФ - Associated Press
14:28Перебежчик Артем Климов: русских надо убивать
14:25"Эрдогану нужна победоносная война": Ищенко о мотивах Турции и рисках для Израиля
14:23ЕС одобрил кредит €90 млрд для киевского режима и пакет антироссийских санкций
14:16"…Мы молоды были". Кто и как подготовил Крупскую к революции и Ленину
14:11В Одесском порту уничтожены грузовые вагоны и повреждено судно
14:09США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона
14:02Иран готовит для США оружие-сюрприз
14:00Отвлекающая атака пришельцев. НЛО и миф о российских дронах
13:57ЕС потребовал от Венгрии письменного ответа по кредиту Украине. Главные новости к этому часу
13:56Дети снимают оскорбительные видео про учителей по заданию украинских спецслужб, уверен Володин
13:49Венгрию заставляют дружить с Украиной письменно
Лента новостейМолния