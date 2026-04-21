Войска подошли к трем населенным пунктам, которые прикрывают Сумы с севера — майор Рамм

Прорыв в Волчанские Хутора на северо-востоке Харьковской области означает выход к Харькову. ВС РФ подошли к трём населённым пунктам, прикрывающим Сумы с севера. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм

2026-04-21T04:30

Развивая мысль о второстепенных участках фронта, эксперт привёл конкретные примеры. "К примеру, что означает прорыв в Волчанские Хутора на северо-востоке Харьковской области, где находится река Северский Донец, печенежское водохранилище и город Печенеги", — заявил Рамм.Если российские войска выходят на это направление, они оказываются на подступах к Харькову, добавил он.Затем он перешёл к ситуации в Сумской области. "В Сумской области российские войска подошли к трем населенным пунктам, которые прикрывают Сумы с севера. Бои за эти населенные пункты начнутся в ближайшее время. Их падение обеспечит ВС РФ возможность наступать на Сумы или обходить их", — пояснил аналитик.По мнению Рамма, это создаст для украинской армии критическую ситуацию. Если это произойдёт, когда основные силы ВСУ будут вести бои в Донбассе, то начнётся оперативный кризис.Полный текст комментария "Майор Алексей Рамм: Армия России создала "сухопутные авианосцы", чтобы взломать оборону ВСУ под Сумами" на сайте Украина.ру.О помощи военным и жителям освобожденных территорий и многом другом — в материале Дмитрия Гомольского "Дмитрий Патрин: с теми, кому оказывали помощь, часто складываются дружеские отношения" на сайте Украина.ру.

