Силы ПВО с начала года уничтожили над регионами России более 30 тысяч украинских БПЛА
Силы ПВО с начала года уничтожили над регионами России более 30 тысяч украинских БПЛА
Силы ПВО с начала года уничтожили над регионами России более 30 тысяч украинских БПЛА - 20.04.2026 Украина.ру
Силы ПВО с начала года уничтожили над регионами России более 30 тысяч украинских БПЛА
Силы ПВО с начала года перехватили и уничтожили над территорией России не менее 30132 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 20 апреля сообщает РИА Новости
В том числе, 2002 украинских БПЛА были сбиты на прошлой неделе.Больше всего вражеских беспилотников с начала года было уничтожено в недели с 9 по 15 марта (2970), с 16 по 22 марта (2637) и с 23 по 29 марта (2818). Почти все атаки украинских БПЛА самолётного типа совершались на европейскую часть России.Ранее Минобороны РФ раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для ударов по России. В список вошли, в том числе, филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.17 апреля член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что решение о потенциальных ударах по местам сборки БПЛА для ВСУ в Европе уже принято, но его реализация остается за верховным главнокомандующим.
россия
европа
великобритания
германия
дания
украина.ру, пво, вс рф, бпла, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, россия, сво, спецоперация, европа, великобритания, германия, дания, впк
Украина.ру, ПВО, ВС РФ, БПЛА, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, Спецоперация, Европа, Великобритания, Германия, Дания, ВПК

Силы ПВО с начала года уничтожили над регионами России более 30 тысяч украинских БПЛА

02:43 20.04.2026 (обновлено: 02:46 20.04.2026)
 
Силы ПВО с начала года перехватили и уничтожили над территорией России не менее 30132 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 20 апреля сообщает РИА Новости
В том числе, 2002 украинских БПЛА были сбиты на прошлой неделе.
Больше всего вражеских беспилотников с начала года было уничтожено в недели с 9 по 15 марта (2970), с 16 по 22 марта (2637) и с 23 по 29 марта (2818). Почти все атаки украинских БПЛА самолётного типа совершались на европейскую часть России.
Ранее Минобороны РФ раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для ударов по России. В список вошли, в том числе, филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.
17 апреля член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что решение о потенциальных ударах по местам сборки БПЛА для ВСУ в Европе уже принято, но его реализация остается за верховным главнокомандующим.
