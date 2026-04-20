Силы ПВО с начала года уничтожили над регионами России более 30 тысяч украинских БПЛА
2026-04-20T02:46
Силы ПВО с начала года уничтожили над регионами России более 30 тысяч украинских БПЛА
02:43 20.04.2026 (обновлено: 02:46 20.04.2026)
Силы ПВО с начала года перехватили и уничтожили над территорией России не менее 30132 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 20 апреля сообщает РИА Новости
В том числе, 2002 украинских БПЛА были сбиты на прошлой неделе.
Больше всего вражеских беспилотников с начала года было уничтожено в недели с 9 по 15 марта (2970), с 16 по 22 марта (2637) и с 23 по 29 марта (2818). Почти все атаки украинских БПЛА самолётного типа совершались на европейскую часть России.
Ранее Минобороны РФ раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для ударов по России. В список вошли, в том числе, филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.
17 апреля член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что решение о потенциальных ударах по местам сборки БПЛА для ВСУ в Европе уже принято, но его реализация остается за верховным главнокомандующим.