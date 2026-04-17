Траур из-за "титанов" ПВО и убийства в ТЦК. Что происходит в Одессе

В Одессе 16 апреля был объявлен траур по погибшим накануне гражданским. Украинские власти традиционно клянут в этом РФ, но оппозиционные паблики пишут об украинских зенитных ракетах, ставших причиной трагедии

2026-04-17T16:20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Прилетело много по Одессе и области. Выносят в основном портовую инфраструктуру, склады, производственные цеха, энергоресурсы. Также стоит указать, что трагедии произошли в Одессе и Днепре из-за ракет ПВО", - констатирует украинский телеграм-канал "Легитимный". Паблик "Типичная Одесса" тоже отмечает, что украинская ПВО пыталась сбить дроны, стреляя прямо из жилой застройки.После ударов по энергетическим объектам в Одесской области 16 апреля снова пропало электричество. Однако, как сообщает издание "Страна.ua", у многих жителей города оно не появлялось уже месяцами. Абонентам, у которых свет пропал еще зимой, обещают вернуть его только к августу, пока, дескать, нет средств и возможностей.У местных чиновников есть куда более "интересные" статьи бюджетных расходов. В среду 15 апреля одесские СМИ сообщили, что департамент архитектуры Одессы потратил 80 тыс. грн (160 тыс. руб.) бюджетных средств на подписку на ChatGPT, а больница в Черноморске (бывший Ильичевск) - 40 тыс. грн.Как иронизирует паблик "Блокнот Одесса", видимо, нейросеть теперь будет решать судьбу одесской застройки вместо главного архитектора: "GPT, нарисуй высотку в центре, чтобы красиво и без документов".Тем временем в Одессе продолжают зверствовать сотрудники ТЦК, а их действия порой выходят за грань разумного. На этой неделе украинские СМИ опубликовали видео, как группа военкомов избивала на улице 16-летнего мальчика. Очевидцы вызвали на место преступления мать подростка и скорую помощь. Мальчик по виду явно был не призывного возраста. "За ним погнались, и он побежал. Даже не разбирал, кто гонится - просто увидел, что в военной форме. Когда догнали - сбили с ног и начали бить ногами. Повредили позвоночник", - рассказала мать ребенка.Оппозиционный паблик "Одесский партизан" сообщил 15 апреля, что ТЦКшники выбросили труп мобилизованного в реку: прокуратура знает, но бездействует. Погибшего опознали — он перестал выходить на связь 21 октября 2025 г. после того, как его с улицы забрали в ТЦК, когда тот шел на работу, он работал столяром. У парня была эпилепсия, но в беляевском РТЦК на это не обратили внимания. Там же его избили, а скорую помощь не пустили. Более 3 месяцев по делу об убийстве шло официальное расследование, хотя семья погибшего — внимание — заполучила видео, снятое одним из мобилизованных, предварительно во втором отделе Одесского РТЦК (г. Беляевка). На нем два "людолова" заворачивают тело одного из мобилизованных в ковер.Участившиеся случаи беспочвенных убийств и нападений на гражданских многое говорят о том, кого на Украине вербуют в ТЦК. Сами военкомы оправдывают свой садизм некими фронтовыми травмами, а также враждебным отношением к ним как к изгоям со стороны подавляющего большинства общества.Тем не менее в националистическом сегменте украинских соцсетей возмущение чаще всего высказывают не по поводу действий ТЦК, а в связи с провалами украинизации Одессы.Украинские блогеры, с весной потянувшиеся к морю, вновь с ужасом рассказывают, что в городе так и не говорят на украинском языке. "За весь день в Аркадии только один раз услышала мову", - возмущается киевская блогер Леся Чогар. Ей отвечают "соратники", рассказывая, что в Одессе невозможно вызвать украиноязычного таксиста. Тем не менее националистический террор вкупе с террором ТЦК делают Одессу некомфортной для одесситов. В итоге закрываются даже старейшие учебные заведения.На этой неделе одесское издание "Думская" сообщило о тяжелой ситуации в Одесском национальном университете имени Мечникова, некогда одной из визитных карточек города. Помимо ветшающих корпусов университета, проблема состоит в ежегодном падении числа желающих учиться там на мове. Тенденция усугубляется именно последние 5 лет.Замглавы Одесской областной военной администрации Андрей Неугодников, который сейчас метит в ректоры университета, говорит, что лет через пять он может вообще закрыться. Он жалуется на отток студентов и финансовую яму.Финансирование университета лишь наполовину покрывает министерство образования. Вторую половину вносят сами студенты. Соответственно, прослеживается закономерность: чем больше украинизации, тем меньше студентов. Чем меньше студентов, тем меньше денег на содержание как самого университета, так и на зарплаты преподавателям, которые пытаются обучать одесских студентов на чуждой им мове."Коммунальный дефолт" и маниловские планы по индустриализации. Что происходит в Харькове

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

