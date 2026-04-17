Пезешкиан на русском языке поблагодарил Россию за поддержку: Ананьев о роли Москвы и Пекина

Россия и Китай поддерживали Иран на протяжении военных действий: в Совбезе ООН Москва солидарно с Пекином блокировала антииранские резолюции, а президент Ирана на русском языке поблагодарил Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев

2026-04-17T04:30

Журналист спросила эксперта, достаточно ли Россия и Китай сделали на дипломатическом уровне для поддержки Ирана. Ананьев ответил, что о деталях военной помощи можно только догадываться."Судя по публикациям в западной прессе, такая помощь осуществляется. Недаром [президент США Дональд] Трамп пригрозил Китаю 50% пошлинами в случае продолжения поставок комплексов ПВО", — сказал Ананьев.По словам эксперта, на дипломатическом уровне Россия солидарно с Китаем поддерживала Иран и блокировала антииранские резолюции. "Следует отметить, что президент Ирана [Масуд] Пезешкиан на русском языке поблагодарил Россию за поддержку", — подчеркнул собеседник Украина.ру"Трамп также заявил, что США больше не будут помогать европейцам с нефтью, если они не поддерживают его в войне с Ираном — "так же, как вы не помогали нам"", — подытожил Ананьев.Полный текст материала "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ на сайте Украина.ру.Про другие стороны конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.

