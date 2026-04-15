Зеленский рассказал, как откроет Ормузский пролив
Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с изданием Die Welt выразил готовность страны содействовать разблокированию Ормузского пролива. Об этом 15 апреля сообщило издание
Зеленский рассказал, как откроет Ормузский пролив
Этот стратегический водный путь сейчас перекрыт как Ираном, так и ВМС США. Украинский лидер отметил, что Киев обладает соответствующим опытом, полученным в ходе операций по закрытию акватории Черного моря.
"Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть. У нас уже есть опыт закрытия Черного моря", — заявил Зеленский.
По его словам, с просьбой о помощи в решении данного вопроса президент США Дональд Трамп к Украине пока не обращался.
В том же интервью глава государства охарактеризовал ситуацию с обеспечением систем ПВО ракетами, заявив, что дефицит боеприпасов достиг критического уровня.
О других инициативах главы киевского режима: Зеленский дал Мерцу важное задание