Сибига попенял Израилю, что тот торгует с Россией
Глава украинского МИДа Андрей Сибига утверждает, что оружие ВСУ теперь якобы может достать до объектов в любой точке России, сообщают местные СМИ
© telegram ukr_2025_ru Украина.ру
Глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару и предъявил претензии за покупку зерна из России, которое назвал украденным у Киева. Об этом украинский дипломат 15 апреля сообщил в социальной сети X
Сибига рассказал, что провел телефонный разговор с израильским коллегой, где донес позицию Украины по продаже Россией сельскохозяйственных продуктов.
По его словам, недавно в один из израильских портов зашло российское судно, перевозившее зерно из новых регионов России.
Ранее стало известно, что в январе 2026 года морские суда массово перестали заходить в порты Одессы и Одесской области в связи с ракетными ударами России по портовой инфраструктуре. В декабре 2025 года после усиления атак России на портовую инфраструктуру украинский экспорт зерна уже упал на 16 процентов.
Подписывайся на