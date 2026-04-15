Сибига попенял Израилю, что тот торгует с Россией - 15.04.2026 Украина.ру
Сибига попенял Израилю, что тот торгует с Россией
Сибига попенял Израилю, что тот торгует с Россией - 15.04.2026 Украина.ру
Сибига попенял Израилю, что тот торгует с Россией
Глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару и предъявил претензии за покупку зерна из России, которое назвал украденным у Киева. Об этом украинский дипломат 15 апреля сообщил в социальной сети X
2026-04-15T14:26
2026-04-15T14:26
россия
израиль
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069353705_0:41:780:480_1920x0_80_0_0_bb67b7b672ab89a994b77bed3be6ea97.jpg
Сибига рассказал, что провел телефонный разговор с израильским коллегой, где донес позицию Украины по продаже Россией сельскохозяйственных продуктов.По его словам, недавно в один из израильских портов зашло российское судно, перевозившее зерно из новых регионов России.Ранее стало известно, что в январе 2026 года морские суда массово перестали заходить в порты Одессы и Одесской области в связи с ракетными ударами России по портовой инфраструктуре. В декабре 2025 года после усиления атак России на портовую инфраструктуру украинский экспорт зерна уже упал на 16 процентов.Украина хочет разрешить ближневосточный конфликт: Зеленский рассказал, как откроет Ормузский пролив
россия
израиль
украина
россия, израиль, украина
Россия, Израиль, Украина

Сибига попенял Израилю, что тот торгует с Россией

14:26 15.04.2026
 
Глава украинского МИДа Андрей Сибига утверждает, что оружие ВСУ теперь якобы может достать до объектов в любой точке России, сообщают местные СМИ - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару и предъявил претензии за покупку зерна из России, которое назвал украденным у Киева. Об этом украинский дипломат 15 апреля сообщил в социальной сети X
Сибига рассказал, что провел телефонный разговор с израильским коллегой, где донес позицию Украины по продаже Россией сельскохозяйственных продуктов.
По его словам, недавно в один из израильских портов зашло российское судно, перевозившее зерно из новых регионов России.
Ранее стало известно, что в январе 2026 года морские суда массово перестали заходить в порты Одессы и Одесской области в связи с ракетными ударами России по портовой инфраструктуре. В декабре 2025 года после усиления атак России на портовую инфраструктуру украинский экспорт зерна уже упал на 16 процентов.
РоссияИзраильУкраина
 
