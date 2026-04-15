"Серьёзный вызов для Москвы": Киев хочет лишить Россию влияния на Глобальном Юге — эксперт

"Серьёзный вызов для Москвы": Киев хочет лишить Россию влияния на Глобальном Юге — эксперт - 15.04.2026 Украина.ру

"Серьёзный вызов для Москвы": Киев хочет лишить Россию влияния на Глобальном Юге — эксперт

Москва дорожит статусом стороны, выстраивающей отношения с Глобальным Югом. Украина пытается лишить Россию этой монополии — это зеркальное повторение ситуации вокруг Ормуза. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-04-15T04:15

2026-04-15T04:15

2026-04-15T21:21

Продолжая разговор о выходе Украины на Ближний Восток, эксперт провёл параллель с ситуацией вокруг Ормузского пролива.Серенко отметил, что Москва последние годы очень дорожит статусом стороны, которая выстраивает с Глобальным югом тесные отношения. И здесь получается зеркальное повторение ситуации вокруг Ормузского пролива.По словам эксперта, США пытаются лишить Иран монополии над контролем пролива. "Так и Россия из всех стран постсоветского пространства обладает монополией на то, чтобы считаться главным постсоветским другом в регионах Глобального юга. Украина пытается ее этого статуса лишить", — предупредил аналитик."И это серьёзный вызов для Москвы. Украинцы сейчас присутствуют в разных частях Глобального Юга, в том числе на Ближнем Востоке, и это создаёт прямую конкуренцию российскому влиянию", — добавил Серенко.Он подчеркнул, что Киев делает ставку на сотрудничество с США. "Зеленский решил, что лучше понравиться Вашингтону, чем разозлить Тегеран. Это способ показать, что Украина — больший друг США, чем НАТО", — отметил политолог в беседе.Полный текст материала "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.О том, насколько сильны протестные настроения в украинском обществе — в материале Дениса Рудометова "Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости" на сайте Украина.ру.

украина

россия

москва

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, москва, украина.ру, нато, дональд трамп, главные новости, главное, ближний восток, война в иране, удар по ирану, ормуз, аналитики, аналитика