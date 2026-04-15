"Серьёзный вызов для Москвы": Киев хочет лишить Россию влияния на Глобальном Юге — эксперт
Москва дорожит статусом стороны, выстраивающей отношения с Глобальным Югом. Украина пытается лишить Россию этой монополии — это зеркальное повторение ситуации вокруг Ормуза. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
04:15 15.04.2026 (обновлено: 21:21 15.04.2026)
Москва дорожит статусом стороны, выстраивающей отношения с Глобальным Югом. Украина пытается лишить Россию этой монополии — это зеркальное повторение ситуации вокруг Ормуза. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Продолжая разговор о выходе Украины на Ближний Восток, эксперт провёл параллель с ситуацией вокруг Ормузского пролива.
Серенко отметил, что Москва последние годы очень дорожит статусом стороны, которая выстраивает с Глобальным югом тесные отношения. И здесь получается зеркальное повторение ситуации вокруг Ормузского пролива.
По словам эксперта, США пытаются лишить Иран монополии над контролем пролива. "Так и Россия из всех стран постсоветского пространства обладает монополией на то, чтобы считаться главным постсоветским другом в регионах Глобального юга. Украина пытается ее этого статуса лишить", — предупредил аналитик.
"И это серьёзный вызов для Москвы. Украинцы сейчас присутствуют в разных частях Глобального Юга, в том числе на Ближнем Востоке, и это создаёт прямую конкуренцию российскому влиянию", — добавил Серенко.
Он подчеркнул, что Киев делает ставку на сотрудничество с США. "Зеленский решил, что лучше понравиться Вашингтону, чем разозлить Тегеран. Это способ показать, что Украина — больший друг США, чем НАТО", — отметил политолог в беседе.
О том, насколько сильны протестные настроения в украинском обществе — в материале Дениса Рудометова "Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости" на сайте Украина.ру.