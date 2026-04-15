Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260415/ostanovki-na-puti-k-kompromissu-serenko-pro-ugrozu-novoy-eskalatsii-na-blizhnem-vostoke-1077936448.html
"Остановки" на пути к компромиссу: Серенко про угрозу новой эскалации на Ближнем Востоке
Обострение ситуации на Ближнем Востоке возможно, но это способ заполнить паузу перед новыми переговорами. С помощью военных инструментов войну не выиграть — здесь необходим компромисс. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-04-15T20:10
новости
ближний восток
иран
сша
андрей серенко
украина.ру
война в иране
война на ближнем востоке
война
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1f/1077374935_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1016def5702cef870240898fe2c7a59.jpg
ближний восток
иран
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1f/1077374935_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06c3221db6ae10829ad54b2f9e066e67.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ближний восток, иран, сша, андрей серенко, украина.ру, война в иране, война на ближнем востоке, война, переговоры, новости переговоров, удар по ирану, международные отношения, международная политика, эксперты, аналитики
Новости, Ближний Восток, Иран, США, Андрей Серенко, Украина.ру, война в Иране, война на Ближнем Востоке, война, переговоры, новости переговоров, удар по Ирану, международные отношения, Международная политика, эксперты, аналитики

"Остановки" на пути к компромиссу: Серенко про угрозу новой эскалации на Ближнем Востоке

20:10 15.04.2026
 
© X / U.S. Central Command
- РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© X / U.S. Central Command
Читать в
ДзенTelegram
Обострение ситуации на Ближнем Востоке возможно, но это способ заполнить паузу перед новыми переговорами. С помощью военных инструментов войну не выиграть — здесь необходим компромисс. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
14 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил о скором завершении конфликта с Ираном. По словам американского лидера, ситуация находится "очень близко к завершению", однако он подчеркнул: "Но мы еще не закончили".
Журналистка Fox News Мария Бартиромо после интервью сообщила, что на её прямой вопрос "Война закончилась?" Трамп ответил: "Окончена". Однако в полной версии интервью, опубликованной телеканалом, цитируется более осторожная формулировка самого Трампа: "Я думаю, здесь всё близко к завершению. Я расцениваю ситуацию как очень близкую к завершению".
Отвечая на вопрос о возможном возобновлении ударов на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что обострение возможно, но это часть процесса.
"Стороны уже доказали друг другу на что они способны. Возможно, придется пострелять, а возможно, и нет. Но в любом случае это будет демонстрация готовности применять силу, готовности сторон стоять на своих позициях принципиально", — сказал Серенко.
По словам эксперта, с помощью военных инструментов войну не выиграть. Это возможно только с помощью компромисса, но на пути к этому компромиссу может быть много остановок. В том числе и со стрельбой, пояснил аналитик.
"Но даже если вооруженные эксцессы и произойдут, это не будет значить, что происходит новая эскалация. В большую наземную операцию я вообще не верю. По крайней мере, сейчас она маловероятна", — резюмировал Андрей Серенко.
Полный текст материала "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Ближнем Востоке — в материале Дмитрия Ковалевича "Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБлижний ВостокИранСШААндрей СеренкоУкраина.рувойна в Ираневойна на Ближнем Востокевойнапереговорыновости переговоровудар по Иранумеждународные отношенияМеждународная политикаэкспертыаналитики
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:07В Тегеране прошли переговоры главы МИД Ирана с начальником пакистанской армии
21:01Удары по Днепропетровску продолжаются
20:57Медведев: публикация мест производства дронов в Европе — реестр законных целей ВС РФ
20:50Иран приостановил экспорт всей нефтехимической продукции до дальнейшего уведомления
20:47Удары нанесены по Черкасской, Николаевской и Кировоградской областям, а также по Днепропетровску
20:10"Остановки" на пути к компромиссу: Серенко про угрозу новой эскалации на Ближнем Востоке
20:01ВСУ убили жительницу Белгородской области, воздушная тревога в Киеве. Новости СВО к 20.00
19:49Расширяется зона насильственной эвакуации в Харьковской области
19:35Мадьяр начал шутить над Орбаном
19:31"Калибры" атакуют ВСУ с моря, "Орешник" и "Кинжал" тоже ждут. Новости СВО
19:15"Иранцы заставят Зеленского платить": аналитик раскрыл, зачем Украина рвется на Ближний Восток
19:02Американцы освистали Вэнса: причина очевидна
18:5815 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:57Минобороны России опубликовало список предприятий, производящих БПЛА для киевского режима
18:54На Украине паника: из России летят ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3
18:52Жителей ЕС переводят на удаленку: нет денег даже на метро
18:52Европа сама отказалась от дешёвых энергоресурсов России: Серенко рассказал о страхах Брюсселя
18:39Подпольный миллиардер Захарченко судится, чтобы попасть на СВО
18:35Итоги 15.04.26: НАТО без США, счастье Вэнса и рост нападений на ТЦК
18:30США потеряли в Иране дрон за 240 млн долларов
Лента новостейМолния