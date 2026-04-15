"Остановки" на пути к компромиссу: Серенко про угрозу новой эскалации на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке возможно, но это способ заполнить паузу перед новыми переговорами. С помощью военных инструментов войну не выиграть — здесь необходим компромисс. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-04-15T20:10

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

14 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил о скором завершении конфликта с Ираном. По словам американского лидера, ситуация находится "очень близко к завершению", однако он подчеркнул: "Но мы еще не закончили".Журналистка Fox News Мария Бартиромо после интервью сообщила, что на её прямой вопрос "Война закончилась?" Трамп ответил: "Окончена". Однако в полной версии интервью, опубликованной телеканалом, цитируется более осторожная формулировка самого Трампа: "Я думаю, здесь всё близко к завершению. Я расцениваю ситуацию как очень близкую к завершению".Отвечая на вопрос о возможном возобновлении ударов на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что обострение возможно, но это часть процесса.По словам эксперта, с помощью военных инструментов войну не выиграть. Это возможно только с помощью компромисса, но на пути к этому компромиссу может быть много остановок. В том числе и со стрельбой, пояснил аналитик."Но даже если вооруженные эксцессы и произойдут, это не будет значить, что происходит новая эскалация. В большую наземную операцию я вообще не верю. По крайней мере, сейчас она маловероятна", — резюмировал Андрей Серенко.Полный текст материала "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Ближнем Востоке — в материале Дмитрия Ковалевича "Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

