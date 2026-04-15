Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств
2026-04-15T22:13
СНГ, Мария Захарова, Молдавия, Украина, Россия, Новости, министерство иностранных дел, Украина.ру

Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств

22:13 15.04.2026
 
Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств и окончательно перестанет быть частью организации через год. Об этом 15 апреля заявил вице-премьер и глава Министерства иностранных дел страны Михай Попшой. Об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру
Парламент Молдавии 2 апреля одобрил денонсацию трех базовых соглашений СНГ. "После подписания решений о денонсации соглашений, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении", — заявил вице-премьер.
По его словам, окончательно республика покинет организацию 8 апреля следующего года.
Как ранее пояснял Попшой, денонсация трех основополагающих документов означает, что с юридической точки зрения Молдавия прекращает участие в СНГ. Кишинев последовательно сворачивал участие в структурах содружества после 2022 года.
Попшой в январе говорил, что страна уже давно фактически не участвует в работе СНГ, но до сих пор сохраняла членство де-юре.
Власти республики объясняют этот курс переориентацией на европейское направление. На этом фоне внутри страны звучит критика: оппоненты властей указывают на риски для экономических связей и трудовых мигрантов.
Ранее уведомлялось, что гражданин Молдавии поехал на Украину и был мобилизован в Вооруженные силы Украины, сообщил молдавский депутат Василе Костюк.
По информации "Sputnik Ближнее зарубежье", Василе Украинчук много лет назад подавал запрос на получение украинского гражданства, но получил отказ.
Теперь же, когда он отправился на Украину навестить родственников, его задержали и сообщили, что "все, кто когда-нибудь подавал заявление на украинский паспорт, теперь автоматически считаются подлежащими мобилизации".
Украина и Молдавия состоят в программе Европейского союза для постсоветских республик "Восточное партнёрство", декларируют намерения вступить в НАТО и в Европейский союз.
Также сообщалось, что 9 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение Молдавии выйти из трех базовых соглашений СНГ имеет сугубо политизированный характер.
