https://ukraina.ru/20260415/glava-pentagona-snova-propustit-vstrechu-po-postavkam-oruzhiya-kievu---politico-1077919160.html
Глава Пентагона снова пропустит встречу по поставкам оружия Киеву - Politico
Глава Пентагона снова пропустит встречу по поставкам оружия Киеву - Politico - 15.04.2026 Украина.ру
Глава Пентагона снова пропустит встречу по поставкам оружия Киеву - Politico
Глава Пентагона Пит Хегсет снова пропустит встречу контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате "Рамштайн", пишет Politico со ссылкой на источники в американской администрации
2026-04-15T13:40
2026-04-15T13:40
2026-04-15T13:41
новости
киев
сша
украина
пит хегсет
дональд трамп
пентагон
рамштайн
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071053528_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_e5b83c8ef8a73a308cbc468781915094.jpg
По данным издания, Штаты будут представлены на заседании на более низком уровне. В частности, участие в виртуальном формате примет заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Как отмечает газета, Хегсет за последний год лишь эпизодически участвовал в подобных встречах. Это, по оценке источников, свидетельствует о том, что у администрации Дональда Трампа смещаются приоритеты, а основная нагрузка по военной помощи Киеву все больше перекладывается на европейские страны. Хегсет уже пропускал встречи по Украине. Так, в июне 2025 года министр обороны США не приехал на заседание контактной группы, о чем сообщал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071053528_95:0:1295:900_1920x0_80_0_0_95b9acc3c00255adb9f6b2c114ca6af6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, сша, украина, пит хегсет, дональд трамп, пентагон, рамштайн
Новости, Киев, США, Украина, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Пентагон, Рамштайн
Глава Пентагона снова пропустит встречу по поставкам оружия Киеву - Politico
13:40 15.04.2026 (обновлено: 13:41 15.04.2026)
Глава Пентагона Пит Хегсет снова пропустит встречу контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате "Рамштайн", пишет Politico со ссылкой на источники в американской администрации
По данным издания, Штаты будут представлены на заседании на более низком уровне. В частности, участие в виртуальном формате примет заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.
Как отмечает газета, Хегсет за последний год лишь эпизодически участвовал в подобных встречах.
Это, по оценке источников, свидетельствует о том, что у администрации Дональда Трампа смещаются приоритеты, а основная нагрузка по военной помощи Киеву все больше перекладывается на европейские страны.
Хегсет уже пропускал встречи по Украине. Так, в июне 2025 года министр обороны США не приехал на заседание контактной группы, о чем сообщал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
