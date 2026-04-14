Роднина высказалась об отказе украинцев играть с ватерполистами РФ
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на отказ сборной Украины по водному поло играть с командой России во втором дивизионе Кубка мира на Мальте, передает "Спорт-Экспресс"
По ее словам, украинцы действуют себе во вред.
"Пусть им присваивают техническое поражение. Им нравится стоять в такой позе, пускай стоят. Любой спортсмен и любая команда, приезжая на соревнования, должны выступать по правилам и по тем положениям, которые есть на этих соревнованиях", — сказала Роднина.
Сборная Украины отказалась участвовать в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира с российской командой. Ей было присуждено техническое поражение со счетом 5:0.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
