Чей Константинополь? Как борьба за "Второй Рим" предотвратила окатоличивание Руси

12 апреля 1204 года участники Четвёртого крестового похода овладели Константинополем, а Ромейская империя фактически распалась. Но, несмотря на это, ведущие русские князья сохраняли верность Византийской патриархии и поддерживали союз с никейскими императорами, отвергнув церковную унию с католиками в XIII веке

2026-04-12T16:00

история

Дошедшая до нас в составе русских летописей "Повесть о взятии Царьграда в 1204 году", написанная, скорее всего, очевидцем тех событий, повествует о них в трагических красках:"Монахов и монахинь, и попов обокрали, и некоторых из них поубивали, а оставшихся греков и варягов изгнали из города".После смерти в 1206 году оставившего захваченный Константинополь патриарха Иоанна X, папа Римский Иннокентий III призвал Русь присягнуть Католической церкви. Понтифик явно выдавал желаемое за действительное, заявляя, что "почти вся" империя и греческая церковь подчинились его престолу.Как отмечает кандидат богословия Дмитрий Пономарёв, происходил "исход большинства православного духовенства с оккупированных латинянами территорий". Запрет папы избрать грекам в Константинополе своего православного патриарха привёл к тому, что таковой был провозглашён в Никее - столице крупнейшего антилатинского государства, возникшего на осколках Византии.В 1208 году Вселенским патриархом стал Михаил IV Авториан. В том же году он рукоположил грека Матфея на Киевскую митрополию. На Руси прибывший из Никеи иерарх был безоговорочно признан, как и сменивший его в 1224 году грек Кирилл I. Третий "никейский" митрополит всея Руси Иосиф прибыл из Малой Азии около 1236 года и правил до гибели при взятии Киева монголами (1242 год).После вторжения степняков Русскую митрополию временно возглавил архиепископ Пётр, известный только по латинским источникам. А всё благодаря тому, что в 1245 году он принял участие в 1-м Лионском соборе Католической церкви.Западноевропейские источники говорят о нём как привилегированном госте папы, весьма искушённом в богословии, но не владевшего ни латынью, ни ивритом, ни греческим. Последнее обстоятельство свидетельствует о его негреческом (скорее всего русском) происхождении.Недавние археографические открытия говорят, что в документах собора он фигурировал как "архиепископ Белграбский на Руси". Доктор исторических наук Александр Майоров полагает, что имелся в виду глава Белгородской (под Киевом) епархии, исполнявший, как правило, обязанности митрополита в те периоды, когда киевский церковный престол оставался вакантным.Относительно целей поездки русского архиепископа к Папе Римскому существуют разные предположения. Есть мнение, что он выполнял миссию по установлению контактов монголов и Рима. Майоров считает, что Пётр, как иерарх Вселенского патриархата, был наделён правом представлять интересы православной церкви на переговорах с Римской курией.Это объясняет большое внимание к данной персоне на Лионском соборе и необычное титулование Петра: "archiepiscopus Russiae/Russciae".Предметом переговоров в Лионе, скорее всего, являлось сближение восточной и западной христианских церквей в условиях монгольского натиска в Передней Азии. Никейский император Иоанн III Ватац был настолько обеспокоен этой угрозой, что приостановил своё успешное наступление на Латинскую империю крестоносцев, владевшую Константинополем.Новый импульс межцерковные переговоры получили в 1246 году, после интронизации в Никее нового русского митрополита Кирилла II.Он был соратником князя Даниила Романовича Галицкого и избран при венгерской поддержке. Об особой роли мадьяр в этом процессе говорит сопровождение Кирилла в Никею их вооружённым отрядом, а также высокопоставленными венграми – францисканцами. Последним, кстати, зачастую поручались важные дипломатические миссии.Переговоры в Никее о церковной унии, видимо, зашли настолько далеко, что князь Даниил в 1247 году вступил в прямые переговоры с папой Иннокентием IV и добился от понтифика согласия на сохранение на Руси не принятых в Европе некоторых церковных обычаев.Тогда же папский легат, архиепископ Альберт Зуербеер направился в Галицкое княжество для приведения к присяге Риму местной знати. С аналогичной миссией католический иерарх далее должен был следовать во Владимир к Александру Невскому.В 1248 году в одном из посланий во Владимир понтифик выражал готовность обратить в католичество Александра и приветствовал его намерение возвести во Пскове кафедральный собор для латинян.В обстановке восторжествовавшего экуменизма (доктрины о сближении и объединении христианских церквей) весной 1249 года начались теперь уже официальные переговоры об условиях объединения церквей.Византийская церковь была готова фактически признать над собой верховную власть папы, но с условием гарантированного отказа его от поддержки Латинской империи (Романии). По сути, это означало унию с католиками при возврате под контроль византийцев Константинополя. В мае 1250 года посольство православных иерархов направилось на запад.Вселенский патриархат продолжал стоять на своём. К примеру, проект соглашения из девяти пунктов (называемый часто ("Capitula") предусматривал фактическую эвакуацию императора Романии и латинского патриарха из Константинополя. Но в Риме считали, что западноевропейскому владычеству на Босфоре ничто не угрожает. Поэтому греческие притязания на византийскую столицу были отвергнуты.В условиях провала церковно-союзнических переговоров в 1252 году Даниил Галицкий вдруг отказался принять унию и королевский венец от папы. Александр Невский примерно в тот же период организовал богословский диспут с участием присланных папой кардиналов. Житие князя сообщает о решительном отказе Ярославича и епископов принимать латинское вероучение.Как известно, Даниил всё же присягнул Римской курии, за что и был коронован папским посланником в качестве короля Руси. Произошло это на рубеже 1253–54 годов. Но примечательно, что в тот же период проходил новый раунд переговоров Никеи и Рима, обусловленный завоеваниями монголов на Ближнем Востоке.Летопись специально оговаривает, что этот нелёгкий выбор Даниил сделал, поддавшись на уговоры своей матери, происходившей, скорее всего, из византийской династии Ангелов.Отказ же галицкого князя от взятых на себя обязательств перед "Святым престолом" произошёл после того, как новый никейский император Феодор II Ласкарис окончательно порвал с папой и взял курс на отвоевание Константинополя с помощью военной силы (осень 1256 год).Тем самым важнейшие решения церковной политики Даниила Галицкого и Александра Невского, по всей видимости, принимались с учётом отношений Вселенского патриархата и Рима, центральным вопросом которых был вопрос о Константинополе. Причём в этих отношениях, несмотря на катастрофу, постигшую Византию в 1204 году, русские князья твёрдо стояли на стороне единоверцев. Как справедливо утверждает профессор Майоров:"Оставаясь верными Византийской церкви и поддерживая союз с правителями Никеи, они готовы были идти на сближение с Римом лишь постольку, поскольку к такому сближению были готовы император и патриарх".

Игорь Иваненко

история, рим, византия, киев, русь, католическая церковь, папа римский, константинополь, константинопольский патриархат, xiii век, униаты