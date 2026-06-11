Верховный суд Российской Федерации ликвидировал "Союз украинцев России"
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ признал украинский нацбатальон "Азов" террористической организацией
Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации общероссийской общественной организации содействия развитию культурных и деловых связей "Союз украинцев России". Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру
Созданная в 2013 году организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус.
Некоторые положения устава союза противоречили российскому законодательству. Представители "Союза украинцев России" в суд не явились, но направили заявление, из которого следует, что требования иска и указанные нарушения они признают.
Ранее в тот же день судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с квартирой 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в Российской Федерации иностранным агентом) в районе Хамовники.
Жильё могут взыскать из-за долгов по штрафам за нарушение закона об иноагентах.
С 2024 года Каспаров получил три взыскания на общую сумму 90 тысяч рублей - Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на