Верховный суд Российской Федерации ликвидировал "Союз украинцев России" - 11.06.2026 Украина.ру
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Верховный суд Российской Федерации ликвидировал "Союз украинцев России"
Верховный суд Российской Федерации ликвидировал "Союз украинцев России" - 11.06.2026 Украина.ру
Верховный суд Российской Федерации ликвидировал "Союз украинцев России"
Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации общероссийской общественной организации содействия развитию культурных и деловых связей "Союз украинцев России". Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-11T00:10
2026-06-11T00:10
верховный суд
россия
новости
украина
украина.ру
министерство юстиции
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Созданная в 2013 году организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус.Некоторые положения устава союза противоречили российскому законодательству. Представители "Союза украинцев России" в суд не явились, но направили заявление, из которого следует, что требования иска и указанные нарушения они признают.Ранее в тот же день судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с квартирой 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в Российской Федерации иностранным агентом) в районе Хамовники. Жильё могут взыскать из-за долгов по штрафам за нарушение закона об иноагентах. С 2024 года Каспаров получил три взыскания на общую сумму 90 тысяч рублей - Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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верховный суд, россия, новости, украина, украина.ру, министерство юстиции
Верховный Суд, Россия, Новости, Украина, Украина.ру, Министерство юстиции

Верховный суд Российской Федерации ликвидировал "Союз украинцев России"

00:10 11.06.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ признал украинский нацбатальон "Азов" террористической организацией
Верховный суд РФ признал украинский нацбатальон Азов террористической организацией - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации общероссийской общественной организации содействия развитию культурных и деловых связей "Союз украинцев России". Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру
Созданная в 2013 году организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус.
Некоторые положения устава союза противоречили российскому законодательству. Представители "Союза украинцев России" в суд не явились, но направили заявление, из которого следует, что требования иска и указанные нарушения они признают.
Ранее в тот же день судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с квартирой 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в Российской Федерации иностранным агентом) в районе Хамовники.
Жильё могут взыскать из-за долгов по штрафам за нарушение закона об иноагентах.
С 2024 года Каспаров получил три взыскания на общую сумму 90 тысяч рублей - Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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