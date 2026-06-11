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Верховный суд Российской Федерации ликвидировал "Союз украинцев России"

Верховный суд Российской Федерации ликвидировал "Союз украинцев России" - 11.06.2026 Украина.ру

Верховный суд Российской Федерации ликвидировал "Союз украинцев России"

Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации общероссийской общественной организации содействия развитию культурных и деловых связей "Союз украинцев России". Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-11T00:10

2026-06-11T00:10

2026-06-11T00:10

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Созданная в 2013 году организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус.Некоторые положения устава союза противоречили российскому законодательству. Представители "Союза украинцев России" в суд не явились, но направили заявление, из которого следует, что требования иска и указанные нарушения они признают.Ранее в тот же день судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с квартирой 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в Российской Федерации иностранным агентом) в районе Хамовники. Жильё могут взыскать из-за долгов по штрафам за нарушение закона об иноагентах. С 2024 года Каспаров получил три взыскания на общую сумму 90 тысяч рублей - Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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верховный суд, россия, новости, украина, украина.ру, министерство юстиции