https://ukraina.ru/20260611/soglashenie-kanady-i-ukrainy-po-proizvodstvu-bpla-vyvelo-uchastie--ottavy-v-konflikte-na-novyy-1080082456.html
Соглашение Канады и Украины по производству БПЛА вывело участие Оттавы в конфликте на новый уровень
Соглашение Канады и Украины по производству БПЛА вывело участие Оттавы в конфликте на новый уровень - 11.06.2026 Украина.ру
Соглашение Канады и Украины по производству БПЛА вывело участие Оттавы в конфликте на новый уровень
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что соглашение Канады и Украины по производству беспилотных летательных аппаратов говорит о качественно новом уровне вовлечённости Оттавы в украинский конфликт. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-11T00:14
2026-06-11T00:14
2026-06-11T00:14
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мария захарова
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Захарова добавила, что Россия оставляет за собой право "адекватного ответа" на решение Канады производить на своей территории беспилотники для Украины. Москва будет учитывать эти обстоятельства в военном планировании, а также разместит адреса всех производств БПЛА в Канаде.Днём ранее, 24 мая, премьер-министр Канады Марк Карни призвал Россию немедленно прекратить удары по украинской территории, заявив, что это позволило бы положить конец конфликту. Карни также сообщил, что Канада продолжит сотрудничество с международными партнёрами для достижения "справедливого и прочного мира" на Украине и в Европе - Премьер-министр Канады призвал Россию прекратить удары по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, мария захарова, канада, новости, украина, россия, марк карни
Украина.ру, Мария Захарова, Канада, Новости, Украина, Россия, Марк Карни
Соглашение Канады и Украины по производству БПЛА вывело участие Оттавы в конфликте на новый уровень
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что соглашение Канады и Украины по производству беспилотных летательных аппаратов говорит о качественно новом уровне вовлечённости Оттавы в украинский конфликт. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру
"Отброшены все маски, проявилась вся суть отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны", — указала дипломат.
Захарова добавила, что Россия оставляет за собой право "адекватного ответа" на решение Канады производить на своей территории беспилотники для Украины.
Москва будет учитывать эти обстоятельства в военном планировании, а также разместит адреса всех производств БПЛА в Канаде.
Днём ранее, 24 мая, премьер-министр Канады Марк Карни призвал Россию немедленно прекратить удары по украинской территории, заявив, что это позволило бы положить конец конфликту.
Карни также сообщил, что Канада продолжит сотрудничество с международными партнёрами для достижения "справедливого и прочного мира" на Украине и в Европе - Премьер-министр Канады призвал Россию прекратить удары по Украине. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.