Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова - 11.06.2026 Украина.ру
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Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова
Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова - 11.06.2026 Украина.ру
Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова
Судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с квартирой 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в Российской Федерации иностранным агентом) в столичном районе Хамовники. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-11T00:07
2026-06-11T00:07
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Жильё могут взыскать из-за долгов по штрафам за нарушение закона об иностранных агентах. С 2024 года Каспаров получил три взыскания за отсутствие маркировки иноагента, сумма штрафов составляет 90 тысяч рублей.Квартиру площадью 297 квадратных метров шахматист унаследовал от матери в 2021 году. Кадастровая стоимость жилья составляет более 176 миллионов рублей, квартира считается самой большой в доме. Долгов по коммунальным платежам за владельцем недвижимости не числится. В конце декабря 2025 года Каспарова заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к терроризму. Мосгорсуд признал решение законным. Министерство юстиции включило Каспарова в реестр иностранных агентов в мае 2023 года, а в марте 2024-го шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Два месяца назад, в апреле, издание Украина.ру анализировало феномен журналиста и писателя Юлии Латыниной (также признанной иностранным агентом). Латынина, которая в 2022 году активно выступала против специальной военной операции, теперь почти полностью поменяла точку зрения.Она критикует украинскую власть, украинские средства массовой информации и опровергает тезисы киевского режима - Феномен Юлии Латыниной*. Зачем и почему она "переобулась"? "Украина безнадёжна!" И "нехорошие русские".Латынина находится под санкциями Украины "за подрыв обороноспособности Украины и продвижение антиукраинских нарративов".*Гарри Каспаров, Юлия Латынина — физические лица, признанные в Российской Федерации иностранными агентами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, юлия латынина, украина, россия, новости, министерство юстиции
Украина.ру, Юлия Латынина, Украина, Россия, Новости, Министерство юстиции

Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова

00:07 11.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Tore Sætre
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© commons.wikimedia.org / Tore Sætre
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Судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с квартирой 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в Российской Федерации иностранным агентом) в столичном районе Хамовники. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру
Жильё могут взыскать из-за долгов по штрафам за нарушение закона об иностранных агентах.
С 2024 года Каспаров получил три взыскания за отсутствие маркировки иноагента, сумма штрафов составляет 90 тысяч рублей.
Квартиру площадью 297 квадратных метров шахматист унаследовал от матери в 2021 году. Кадастровая стоимость жилья составляет более 176 миллионов рублей, квартира считается самой большой в доме.
Долгов по коммунальным платежам за владельцем недвижимости не числится.
В конце декабря 2025 года Каспарова заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к терроризму. Мосгорсуд признал решение законным.
Министерство юстиции включило Каспарова в реестр иностранных агентов в мае 2023 года, а в марте 2024-го шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Два месяца назад, в апреле, издание Украина.ру анализировало феномен журналиста и писателя Юлии Латыниной (также признанной иностранным агентом).
Латынина, которая в 2022 году активно выступала против специальной военной операции, теперь почти полностью поменяла точку зрения.
Она критикует украинскую власть, украинские средства массовой информации и опровергает тезисы киевского режима - Феномен Юлии Латыниной*. Зачем и почему она "переобулась"? "Украина безнадёжна!" И "нехорошие русские".
Латынина находится под санкциями Украины "за подрыв обороноспособности Украины и продвижение антиукраинских нарративов".
*Гарри Каспаров, Юлия Латынина — физические лица, признанные в Российской Федерации иностранными агентами.
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