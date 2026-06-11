https://ukraina.ru/20260611/sudebnye-pristavy-nalozhili-zapret-na-prodazhu-kvartiry-garri-kasparova--1080082150.html

Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова

Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова - 11.06.2026 Украина.ру

Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова

Судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с квартирой 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в Российской Федерации иностранным агентом) в столичном районе Хамовники. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-11T00:07

2026-06-11T00:07

2026-06-11T00:07

украина.ру

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Жильё могут взыскать из-за долгов по штрафам за нарушение закона об иностранных агентах. С 2024 года Каспаров получил три взыскания за отсутствие маркировки иноагента, сумма штрафов составляет 90 тысяч рублей.Квартиру площадью 297 квадратных метров шахматист унаследовал от матери в 2021 году. Кадастровая стоимость жилья составляет более 176 миллионов рублей, квартира считается самой большой в доме. Долгов по коммунальным платежам за владельцем недвижимости не числится. В конце декабря 2025 года Каспарова заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к терроризму. Мосгорсуд признал решение законным. Министерство юстиции включило Каспарова в реестр иностранных агентов в мае 2023 года, а в марте 2024-го шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Два месяца назад, в апреле, издание Украина.ру анализировало феномен журналиста и писателя Юлии Латыниной (также признанной иностранным агентом). Латынина, которая в 2022 году активно выступала против специальной военной операции, теперь почти полностью поменяла точку зрения.Она критикует украинскую власть, украинские средства массовой информации и опровергает тезисы киевского режима - Феномен Юлии Латыниной*. Зачем и почему она "переобулась"? "Украина безнадёжна!" И "нехорошие русские".Латынина находится под санкциями Украины "за подрыв обороноспособности Украины и продвижение антиукраинских нарративов".*Гарри Каспаров, Юлия Латынина — физические лица, признанные в Российской Федерации иностранными агентами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, юлия латынина, украина, россия, новости, министерство юстиции