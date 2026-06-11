https://ukraina.ru/20260611/sudebnye-pristavy-nalozhili-zapret-na-prodazhu-kvartiry-garri-kasparova--1080082150.html
Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова
Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова - 11.06.2026 Украина.ру
Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова
Судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с квартирой 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в Российской Федерации иностранным агентом) в столичном районе Хамовники. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-11T00:07
2026-06-11T00:07
2026-06-11T00:07
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Жильё могут взыскать из-за долгов по штрафам за нарушение закона об иностранных агентах. С 2024 года Каспаров получил три взыскания за отсутствие маркировки иноагента, сумма штрафов составляет 90 тысяч рублей.Квартиру площадью 297 квадратных метров шахматист унаследовал от матери в 2021 году. Кадастровая стоимость жилья составляет более 176 миллионов рублей, квартира считается самой большой в доме. Долгов по коммунальным платежам за владельцем недвижимости не числится. В конце декабря 2025 года Каспарова заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к терроризму. Мосгорсуд признал решение законным. Министерство юстиции включило Каспарова в реестр иностранных агентов в мае 2023 года, а в марте 2024-го шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Два месяца назад, в апреле, издание Украина.ру анализировало феномен журналиста и писателя Юлии Латыниной (также признанной иностранным агентом). Латынина, которая в 2022 году активно выступала против специальной военной операции, теперь почти полностью поменяла точку зрения.Она критикует украинскую власть, украинские средства массовой информации и опровергает тезисы киевского режима - Феномен Юлии Латыниной*. Зачем и почему она "переобулась"? "Украина безнадёжна!" И "нехорошие русские".Латынина находится под санкциями Украины "за подрыв обороноспособности Украины и продвижение антиукраинских нарративов".*Гарри Каспаров, Юлия Латынина — физические лица, признанные в Российской Федерации иностранными агентами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, юлия латынина, украина, россия, новости, министерство юстиции
Украина.ру, Юлия Латынина, Украина, Россия, Новости, Министерство юстиции
Судебные приставы наложили запрет на продажу квартиры Гарри Каспарова
Судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с квартирой 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в Российской Федерации иностранным агентом) в столичном районе Хамовники. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Украина.ру
Жильё могут взыскать из-за долгов по штрафам за нарушение закона об иностранных агентах.
С 2024 года Каспаров получил три взыскания за отсутствие маркировки иноагента, сумма штрафов составляет 90 тысяч рублей.
Квартиру площадью 297 квадратных метров шахматист унаследовал от матери в 2021 году. Кадастровая стоимость жилья составляет более 176 миллионов рублей, квартира считается самой большой в доме.
Долгов по коммунальным платежам за владельцем недвижимости не числится.
В конце декабря 2025 года Каспарова заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к терроризму. Мосгорсуд признал решение законным.
Министерство юстиции включило Каспарова в реестр иностранных агентов в мае 2023 года, а в марте 2024-го шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Два месяца назад, в апреле, издание Украина.ру анализировало феномен журналиста и писателя Юлии Латыниной (также признанной иностранным агентом).
Латынина, которая в 2022 году активно выступала против специальной военной операции, теперь почти полностью поменяла точку зрения.
Она критикует украинскую власть, украинские средства массовой информации и опровергает тезисы киевского режима - Феномен Юлии Латыниной*. Зачем и почему она "переобулась"? "Украина безнадёжна!" И "нехорошие русские".
Латынина находится под санкциями Украины "за подрыв обороноспособности Украины и продвижение антиукраинских нарративов".
*Гарри Каспаров, Юлия Латынина — физические лица, признанные в Российской Федерации иностранными агентами.
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