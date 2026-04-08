Погибшие и раненые люди, разрушенные здания: последствия атак ВСУ за сутки

Четыре человека погибли, десять госпитализированы за прошедшие сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Об этом и других важных событиях рассказал 8 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-08T12:41

"За прошедшие сутки также зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов, атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате четыре человека погибли, десять человек госпитализированы", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.Он уточнил, что в Каменско-Днепровском муниципальном округе БПЛА противника ударил по легковому автомобилю в районе села Великая Знаменка, погибли два человека. Также было атаковано частное домовладение, там погиб мужчина 1969 года рождения, ранения получил мужчина 1947 года рождения. В Акимовском муниципальном округе, в районе поселка городского типа Акимовка был атакован автомобиль, пострадал мужчина.В Васильевском муниципальном округе, в городе Васильевка в результате атаки БПЛА ВСУ повреждена кровля пятиэтажного многоквартирного дома, с последующим возгоранием. Также поврежден частный дом, пострадавших нет.🟥 Четыре жителя Херсонской области ранены в результате атак украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.🟥 Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области более 130 беспилотниками, девять мирных жителей ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.🟥 Двое из троих раненых при атаке украинских БПЛА на Луганск находятся в больнице с осколочными ранениями, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что Луганск подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ, три человека получили ранения.🟥 ВСУ 63 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбит 31 украинский беспилотник различного типа, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

