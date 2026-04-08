Погибшие и раненые люди, разрушенные здания: последствия атак ВСУ за сутки
Четыре человека погибли, десять госпитализированы за прошедшие сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Об этом и других важных событиях рассказал 8 апреля телеграм-канал Украина.ру
12:41 08.04.2026 (обновлено: 12:43 08.04.2026)
 
Четыре человека погибли, десять госпитализированы за прошедшие сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Об этом и других важных событиях рассказал 8 апреля телеграм-канал Украина.ру
"За прошедшие сутки также зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов, атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате четыре человека погибли, десять человек госпитализированы", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
Он уточнил, что в Каменско-Днепровском муниципальном округе БПЛА противника ударил по легковому автомобилю в районе села Великая Знаменка, погибли два человека. Также было атаковано частное домовладение, там погиб мужчина 1969 года рождения, ранения получил мужчина 1947 года рождения. В Акимовском муниципальном округе, в районе поселка городского типа Акимовка был атакован автомобиль, пострадал мужчина.
В Васильевском муниципальном округе, в городе Васильевка в результате атаки БПЛА ВСУ повреждена кровля пятиэтажного многоквартирного дома, с последующим возгоранием. Также поврежден частный дом, пострадавших нет.
🟥 Четыре жителя Херсонской области ранены в результате атак украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
🟥 Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области более 130 беспилотниками, девять мирных жителей ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
🟥 Двое из троих раненых при атаке украинских БПЛА на Луганск находятся в больнице с осколочными ранениями, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что Луганск подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ, три человека получили ранения.
🟥 ВСУ 63 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбит 31 украинский беспилотник различного типа, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
13:3010 условий Ирана: Трамп заговорил о новой войне
13:238 апреля 2026 года, утренний эфир
13:19Россия надеется на скорые прямые контакты Ирана и США. Важные заявления Кремля
13:18В России предложили радикально ответить на удары по танкерам
13:16"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА
13:13За сутки в результате атак киевского режима пострадали четверо мирных жителей Херсонской области
13:01МИД Украины лишил полномочий своего оскандалившегося почетного консула
12:59Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреля
12:54Сотрудники ТЦК продолжают охотиться на священников УПЦ. Главные новости к этому часу
12:51"ВСУ приспособились к нашей тактике": Онуфриенко о смене стратегии боевых действий
12:43Армия России реализует замысел наступления в Сумской области
12:41Погибшие и раненые люди, разрушенные здания: последствия атак ВСУ за сутки
12:34Ожидают продолжения войны в Иране и у себя. Что говорят на Украине о перемирии на Ближнем Востоке
12:30Под Сумами готовят кладбище для неопознанных тел
12:17Польские танки под дроновым зонтиком ВСУ? Леонков о серьёзных угрозах для России
12:15Вэнс назвал роковую ошибку Европы, приведшую к конфликту на Украине
12:12Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны
12:12Россия обвинила Запад в поставках химоружия на Украину
12:05В Киеве считают, что ситуация на фронте не изменится в ближайшее время
12:04Вашингтон капитулировал перед Тегераном. Что будет после стратегического поражения США
Лента новостейМолния