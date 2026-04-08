На Украине столкнулись с новой проблемой из-за потерь ВСУ
На Украине столкнулись с новой проблемой из-за потерь ВСУ - 08.04.2026 Украина.ру
На Украине столкнулись с новой проблемой из-за потерь ВСУ
На украинских кладбищах в ряде регионов практически закончились места для захоронения военнослужащих. Об этом сообщает 8 марта "Российская газета"
2026-04-08T16:40
2026-04-08T16:40
2026-04-08T16:40
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Как отмечается в публикации, из-за большого числа погибших власти вынуждены расширять существующие кладбища или создавать новые участки для захоронений. В материале подчеркивается, что речь идет не об отдельных случаях, а о системной проблеме, с которой сталкиваются разные регионы страны. На этом фоне местные администрации ищут дополнительные территории под захоронения, а также пересматривают организацию кладбищ, чтобы разместить больше могил. Ситуация с нехваткой мест для захоронений становится еще одним последствием продолжающегося конфликта, который сопровождается значительными потерями.Между тем под Сумами готовят кладбище для неопознанных тел ВСУ. По информации собеседника агентства, кладбище создают в районе села Новоселица под Сумами. Там планируется хоронить тела украинских солдат, которые числятся пропавшими без вести и не были опознаны.
сумы
украина
сво, новости сво сейчас, сводка сво, сумы, украина, вооруженные силы украины
СВО, новости СВО сейчас, сводка СВО, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине столкнулись с новой проблемой из-за потерь ВСУ
На украинских кладбищах в ряде регионов практически закончились места для захоронения военнослужащих. Об этом сообщает 8 марта "Российская газета"
Как отмечается в публикации, из-за большого числа погибших власти вынуждены расширять существующие кладбища или создавать новые участки для захоронений.
В материале подчеркивается, что речь идет не об отдельных случаях, а о системной проблеме, с которой сталкиваются разные регионы страны.
На этом фоне местные администрации ищут дополнительные территории под захоронения, а также пересматривают организацию кладбищ, чтобы разместить больше могил.
Ситуация с нехваткой мест для захоронений становится еще одним последствием продолжающегося конфликта, который сопровождается значительными потерями.
Между тем под Сумами готовят кладбище для неопознанных тел ВСУ. По информации собеседника агентства, кладбище создают в районе села Новоселица под Сумами. Там планируется хоронить тела украинских солдат, которые числятся пропавшими без вести и не были опознаны.