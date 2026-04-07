"Еще повоюет": как обслуживают и ремонтируют вооружение в зоне СВО
Боевые действия высокой интенсивности – это всегда колоссальная нагрузка на вооружение. За тем, как военнослужащие 99-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" обслуживают и чинят оружие в зоне СВО, наблюдал журналист издания Украина.ру
2026-04-07T15:43
2026-04-07T15:53
15:43 07.04.2026 (обновлено: 15:53 07.04.2026)
 
Боевые действия высокой интенсивности – это всегда колоссальная нагрузка на вооружение. За тем, как военнослужащие 99-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" обслуживают и чинят оружие в зоне СВО, наблюдал журналист издания Украина.ру
"Так, мужчины, нечего снаружи отсвечивать. Заходим внутрь, заходим", - торопит замполит, поглядывая в небо. И опасения его, мягко говоря, небеспочвенны. Цех рембата – это довольно "жирная" цель.
Мы в шутку обвиняем коллегу, который нарядился в камуфляж по старой памяти и "палит контору". Полевые журналисты нынче предпочитают "тактику", чтоб снять бронежилет в ближнем тылу и выглядеть как гражданские.
Небольшой цех встречает грохотом кувалд, треском сварочных аппаратов, воем станков и специфическим запахом металлической стружки. Даже в тусклом свете ламп заметно, что порядок и чистоту здесь блюдут с каким-то прямо-таки революционным энтузиазмом. И это притом, что рембаты наши загружены по самое "не могу".
В центре главного зала дремлют гаубицы. В первой, вокруг которой колдует боец в шапочке и сером "танкаче", без проблем узнаю генерального спонсора моей коллекции микроконтузий - нестареющую Д-30. Ту же, что покрупнее да посолиднее, идентифицировать, к стыду своему, не могу. Ладно, эту сову мы еще проясним.
- Привет! А что с ней?
- Ремонт и обслуживание. Конкретно здесь ремонтируем противооткатное устройство. Замена манжет, уплотнительных колец и жидкости.
- То есть это не боевые повреждения, а плановая история?
- Да, но вообще с поврежденными, конечно, тоже работаем. Сейчас много осколочных повреждений из-за дронов.
- А что-нибудь, на первый взгляд, совсем уж "мертвое" восстанавливать приходилось?
- Конечно. Если ствол не поврежден, то все остальное без проблем ремонтируется.
До начала СВО боец с очаровательным позывным "Шиш" трудился инженером-технологом, что на службе помогло не особо, поскольку работа по большей части, связана была с сельским хозяйством.
Разбираться пришлось на ходу. Благо что опытных ребят, воюющих еще с ополчения, вокруг было достаточно.
"Для человека, который не сталкивался с ремонтом подобной техники, это, конечно, сложно и непонятно, но если сильно захотеть, то разберешься. Сейчас уже без проблем работаю с любой ствольной артиллерией", - вспоминает старший мастер.
Из диалога бойца выдергивает подоспевший сослуживец с кислородным баллоном в руках. "Шиш" кивает и возвращается к работе. Гаубица, мол, сама себя в рабочее состояние не приведет.
Пока беседовали, вокруг того орудия, что побольше, тоже начались шевеления. Неловко отвлекать людей от дел праведных, но работа есть работа.
- Братец, пообщаемся?
- Ох-х-х! Я двенадцать лет на этой войне, и знали б вы, насколько неинтересно мне про нее говорить.
- Вот давай тогда не о войне, а про текущую работу поговорим.
- А что говорить? Пришло к нам орудие на дефектовку, а в ходе работы выявили кумулятивное повреждение противооткатного устройства.
- Мне очень стыдно, конечно, но что за орудие?
- Это 2А36 "Гиацинт-Б". Довольно неплохое, кстати, оружие по дальности и кучности. Вот сейчас починим, и поедет дальше убивать супостата.
"Студент" - мастер ремонтной роты вооружения. Воюет еще с Мариуполя, уроженцем которого является. Причем не с боев за город в начале 2022-го, а с протестных акций 2014-го. Получив ранения, из-за которых уже не мог выполнять задачи в своем подразделении, перевелся в рембат.
"Я горсовет в Мариуполе захватывал. Помню все от начала и поныне. К сожалению, тогда нам не хватало ни вооружения, ни личного состава. Чуть-чуть побольше, и могли бы еще пободаться за город", - вспоминает он.
Домой попал только в 2024-м.
"Да какие ощущения? Слезы. Я всю жизнь прожил там, а потом вернулся через столько лет. Район, конечно, сильно пострадал, а дом родной – более или менее", - говорит боец, и лицо его расплывается в улыбке. И слезы стоят в глазах.
Норму выработки, по известным причинам, ребята не озвучивают, но утверждают, что орудие, ежели сегодня на ремонт/обслуживание поступило, то завтра должно вернуться к артиллеристам в рабочем состоянии.
В соседнем помещении калибры значительно скромнее. Здесь ремонтируют и обслуживают "стрелкотню". За дальним рабочим столом двое бойцов разбирают пулемет. Еще один военнослужащий ковыряет "двенашку". Он командир взвода с позывным "Сеня".
"Конкретно сегодня по большей части работаем с АК-12, СВД и ПКМ. У ПКМ в основном из-за высокого темпа стрельбы изнашиваются запчасти. А вообще чаще всего приходится ремонтировать именно пулеметы: ПКМ, "Утес", ДШК. Они сейчас приоритетные как оружие подавления БПЛА и живой силы противника. А еще СВД, из которых снайперы точечно по дронам работают", - рассказывает "Сеня", демонстрируя как уже отремонтированные единицы, так и те, что еще в работе.
Разобравшись с очередным автоматом, командир взвода убирает его в ящик с теми "стволами", что готовы к возвращению в боевые подразделения. Опустив крышку, "Сеня" озирается в поисках следующего и потирает ладони, затянутые в серые рабочие перчатки.
- А с чем из стрелковки труднее всего работать?
- С ЗУ-23. Самое тяжело устроенное, там много запчастей. Причем можно собрать неправильно, и она даже соберется, но работать не будет. Капризная. Оружие, как правило, нельзя собрать неправильно. Оно тебе намекает, что где-то была допущена ошибка. А вот ЗУ-23 является исключением.
Молодой и улыбчивый "Сеня" тоже из "старичков": ополчение, потом НМ ДНР, а теперь Вооруженные силы России. В рембат пришел из артиллерии.
Важно понимать, что рембаты сегодня не только чинят и обслуживают, но разрабатывают и даже изготавливают. Соседнее помещение, в котором не затихает противный треск сварочных аппаратов, является таким себе гвоздем программы. Здесь собирают пулеметные турели для пунктов воздушного наблюдения. В рамках борьбы за "малое небо" переоценить важность этой штуки, честно говоря, не так уж просто.
Смысл в чем? Чем выше плотность огня, тем больше шансов поразить БПЛА. То есть пулеметов лучше иметь три, но управляться они должны как один. А еще неплохо бы иметь дополнительный боезапас и планки для крепления того же тепловизионного прицела. Если же это чудо-юдо использовать не только на твердой земле, но, к примеру, в кузове пикапа установить, тогда совсем замечательно.
"Это у нас турель под три ПКТ, на три тысячи патронов. Вот здесь короб на две тысячи патронов, а вот еще один - на тысячу. Спрос на эти штуковины очень большой. В день изготавливаем по две-три штуки. Устанавливают на ПВНы, а также на автомобили", - проводит демонстрацию командир 3-го ремонтного отделения.
Так, по словам военнослужащего, данное изделие – продукт коллективного творчества. Готовые турели передаются в подразделения, а оттуда поступает обратная связь, поэтому каждая следующая партия чуть лучше предыдущей. "Бывает, что заранее озвучивают пожелания. Кому-то планка Пикатинни требуется, кому-то нужен электроспуск, а кому-то лучше механический. Потому что механика всегда работает четко и батареек не требует", - отмечает он.
На самом деле бойцы ничуть не преувеличивают, ибо турели эти и подобные им на местных ПВН встречаю регулярно. И пусть работа этих парней гражданскому люду кажется не такой уж эффектной, важно понимать, что без них на фронте ничего бы не стреляло и не ездило.
