https://ukraina.ru/20260331/boi-vedutsya-za-kazhdyy-dom-polkovnik-alekhin-o-prodvizhenii-v-rayone-volchanskikh-khutorov-1077377166.html

"Бои ведутся за каждый дом": полковник Алехин о продвижении в районе Волчанских Хуторов

На севере Харьковской области в районе Волчанских Хуторов продвижение идет крайне тяжело — бои ведутся за каждый дом. Для подавления укрепрайонов ВСУ российские войска активно применяют тяжелые огнеметные системы. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-03-31T18:10

новости

харьковская область

россия

волчанск

геннадий алехин

вооруженные силы украины

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077139524_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_44da6db4a8c6f52d9895bbf15f690f8e.jpg

Отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, эксперт сообщил о тяжелых боях под Волчанском. "На севере Харьковской области в районе Волчанских Хуторов продвижение идет крайне тяжело, бои ведутся за каждый дом. Для подавления укрепрайонов противника ВС РФ активно применяют тяжелые огнеметные системы вблизи населенных Покаляного и Чугуновки", — заявил Алехин.Он рассказал об уничтожении важного объекта противника. "В Зыбино уничтожен очередной пункт управления БПЛА, что временно ослепило артиллерию противника. Наши подразделения проводят маневренные действия на трех участках", — пояснил эксперт.Как рассказал Алехин, у Белого Колодезя операторы FPV-дронов нашли и накрыли замаскированную гаубицу ВСУ. А в Зарубинке точным попаданием была уничтожена бронемашина противника вместе с десантом, который пытался контратаковать в сторону Чугуновки.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России прикрывает свои фланги под Купянском и растягивает ВСУ под Сумами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, харьковская область, россия, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, сводка сво, наступление вс рф, наступление россии