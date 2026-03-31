"Бои ведутся за каждый дом": полковник Алехин о продвижении в районе Волчанских Хуторов
2026-03-31T18:10
На севере Харьковской области в районе Волчанских Хуторов продвижение идет крайне тяжело — бои ведутся за каждый дом. Для подавления укрепрайонов ВСУ российские войска активно применяют тяжелые огнеметные системы. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, эксперт сообщил о тяжелых боях под Волчанском.
"На севере Харьковской области в районе Волчанских Хуторов продвижение идет крайне тяжело, бои ведутся за каждый дом. Для подавления укрепрайонов противника ВС РФ активно применяют тяжелые огнеметные системы вблизи населенных Покаляного и Чугуновки", — заявил Алехин.
Он рассказал об уничтожении важного объекта противника. "В Зыбино уничтожен очередной пункт управления БПЛА, что временно ослепило артиллерию противника. Наши подразделения проводят маневренные действия на трех участках", — пояснил эксперт.
Как рассказал Алехин, у Белого Колодезя операторы FPV-дронов нашли и накрыли замаскированную гаубицу ВСУ. А в Зарубинке точным попаданием была уничтожена бронемашина противника вместе с десантом, который пытался контратаковать в сторону Чугуновки.
