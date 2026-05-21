https://ukraina.ru/20260521/ukraina-oprovergla-sobstvennyy-zhe-feyk-o-radioaktivnykh-shakhedakh-1079243565.html
Украина опровергла собственный же фейк о "радиоактивных "Шахедах"
Украина опровергла собственный же фейк о "радиоактивных "Шахедах" - 21.05.2026 Украина.ру
Украина опровергла собственный же фейк о "радиоактивных "Шахедах"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергли распространившийся в Сети фейк об использовании Россией "радиоактивных Шахедов", заявил украинским СМИ начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
2026-05-21T11:28
2026-05-21T11:28
2026-05-21T11:27
новости
россия
украина
черниговская область
юрий игнат
вооруженные силы украины
сбу
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357495_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47fe1f442a856de3aaead88fc0719e24.jpg
Информация о возможном применении Россией так называемых "радиоактивных Шахедов" появилась после сообщений Службы безопасности Украины (СБУ) об обнаружении повышенного уровня радиационного фона на одном из разбившихся российских беспилотников. Это повлекло за собой волну беспокойства в соцсетях и предположение о появлении нового опасного оружия.Однако Игнат призвал людей не паниковать, он пояснил, что источником зафиксированного излучения являются элементы советской авиационной ракеты Р-60, содержащие сердечник из обедненного урана.Недавно СМИ писали, что СБУ обнаружила повышенный уровень радиации на обломках российского дрона в Черниговской области. Находку передали на хранение в качестве радиоактивных отходов.Подробнее о российском оружии — в материале Оружие России сделало украинские дроны бесполезными дорогими игрушками на сайте Украина.ру.
россия
украина
черниговская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357495_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_530d7be8361aa4bbf66e8f585697e8ac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, черниговская область, юрий игнат, вооруженные силы украины, сбу, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Черниговская область, Юрий Игнат, Вооруженные силы Украины, СБУ, Украина.ру
Украина опровергла собственный же фейк о "радиоактивных "Шахедах"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергли распространившийся в Сети фейк об использовании Россией "радиоактивных Шахедов", заявил украинским СМИ начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
Информация о возможном применении Россией так называемых "радиоактивных Шахедов" появилась после сообщений Службы безопасности Украины (СБУ) об обнаружении повышенного уровня радиационного фона на одном из разбившихся российских беспилотников. Это повлекло за собой волну беспокойства в соцсетях и предположение о появлении нового опасного оружия.
Однако Игнат призвал людей не паниковать, он пояснил, что источником зафиксированного излучения являются элементы советской авиационной ракеты Р-60, содержащие сердечник из обедненного урана.
Недавно СМИ писали, что СБУ обнаружила повышенный уровень радиации на обломках российского дрона в Черниговской области. Находку передали на хранение в качестве радиоактивных отходов.