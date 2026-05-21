Украина опровергла собственный же фейк о "радиоактивных "Шахедах"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергли распространившийся в Сети фейк об использовании Россией "радиоактивных Шахедов", заявил украинским СМИ начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
2026-05-21T11:28
Информация о возможном применении Россией так называемых "радиоактивных Шахедов" появилась после сообщений Службы безопасности Украины (СБУ) об обнаружении повышенного уровня радиационного фона на одном из разбившихся российских беспилотников. Это повлекло за собой волну беспокойства в соцсетях и предположение о появлении нового опасного оружия.Однако Игнат призвал людей не паниковать, он пояснил, что источником зафиксированного излучения являются элементы советской авиационной ракеты Р-60, содержащие сердечник из обедненного урана.Недавно СМИ писали, что СБУ обнаружила повышенный уровень радиации на обломках российского дрона в Черниговской области. Находку передали на хранение в качестве радиоактивных отходов.
11:28 21.05.2026
 
Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергли распространившийся в Сети фейк об использовании Россией "радиоактивных Шахедов", заявил украинским СМИ начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
Информация о возможном применении Россией так называемых "радиоактивных Шахедов" появилась после сообщений Службы безопасности Украины (СБУ) об обнаружении повышенного уровня радиационного фона на одном из разбившихся российских беспилотников. Это повлекло за собой волну беспокойства в соцсетях и предположение о появлении нового опасного оружия.
Однако Игнат призвал людей не паниковать, он пояснил, что источником зафиксированного излучения являются элементы советской авиационной ракеты Р-60, содержащие сердечник из обедненного урана.
Недавно СМИ писали, что СБУ обнаружила повышенный уровень радиации на обломках российского дрона в Черниговской области. Находку передали на хранение в качестве радиоактивных отходов.
