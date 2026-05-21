https://ukraina.ru/20260521/ukraina-oprovergla-sobstvennyy-zhe-feyk-o-radioaktivnykh-shakhedakh-1079243565.html

Украина опровергла собственный же фейк о "радиоактивных "Шахедах"

Украина опровергла собственный же фейк о "радиоактивных "Шахедах" - 21.05.2026 Украина.ру

Украина опровергла собственный же фейк о "радиоактивных "Шахедах"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергли распространившийся в Сети фейк об использовании Россией "радиоактивных Шахедов", заявил украинским СМИ начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

2026-05-21T11:28

2026-05-21T11:28

2026-05-21T11:27

новости

россия

украина

черниговская область

юрий игнат

вооруженные силы украины

сбу

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357495_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47fe1f442a856de3aaead88fc0719e24.jpg

Информация о возможном применении Россией так называемых "радиоактивных Шахедов" появилась после сообщений Службы безопасности Украины (СБУ) об обнаружении повышенного уровня радиационного фона на одном из разбившихся российских беспилотников. Это повлекло за собой волну беспокойства в соцсетях и предположение о появлении нового опасного оружия.Однако Игнат призвал людей не паниковать, он пояснил, что источником зафиксированного излучения являются элементы советской авиационной ракеты Р-60, содержащие сердечник из обедненного урана.Недавно СМИ писали, что СБУ обнаружила повышенный уровень радиации на обломках российского дрона в Черниговской области. Находку передали на хранение в качестве радиоактивных отходов.Подробнее о российском оружии — в материале Оружие России сделало украинские дроны бесполезными дорогими игрушками на сайте Украина.ру.

россия

украина

черниговская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, черниговская область, юрий игнат, вооруженные силы украины, сбу, украина.ру