ExxonMobil понесла огромные убытки из-за политики Трампа
2026-05-01T20:54
© Фото : Commons.wikimedia/Michael Rivera / Перейти в фотобанкExxon Mobil Corporation — американская компания, крупнейшая публичная нефтяная компания в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации
В I квартале американская нефтяная компания ExxonMobil понесла убытки из-за календарных факторов и кризиса на Ближнем Востоке. Об этом 1 мая сообщила французская газета Le Figaro
Чистая прибыль американского нефтяного гиганта снизилась на 45,78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приведены в пятничном пресс-релизе компании.
В нём сказано, что с января по март группа ExxonMobil получила выручку в размере $85,14 млрд (рост на 2,42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом ее чистая прибыль составила $4,18 млрд против $7,71 млрд годом ранее.
В компании пояснили, что неблагоприятные временные факторы, связанные с задержкой между продажами продукции и поставками на рынках производных инструментов, снизили ее прибыль на $3,9 млрд долларов. Эта сумма будет добавлена ​​к прибыли в дальнейшем.
Компания ExxonMobil также сообщила об убытках в размере $700 млн по фьючерсным контрактам из-за конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося в конце февраля. Без учета этих исключительных статей чистая прибыль достигла $8,8 млрд. Выручка превысила консенсус-прогноз аналитиков FactSet ($81,13 млрд), а заявленная чистая прибыль точно соответствовала ожиданиям ($4,18 млрд).
Чистая прибыль на акцию, за исключением исключительных статей (убыток в размере $700 млн) составила $1,16 по сравнению с $1,76 годом ранее. Консенсус-прогноз составлял 98 центов.
ExxonMobil сообщает, что закрытие Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильское нападение 28 февраля сократит суточную добычу нефти примерно на 750 000 баррелей — это эквивалентно 15% мировой добычи — во втором квартале по сравнению с тем же периодом 2025 года, снизив ее до 4,1–4,3 млн баррелей.
В пояснении к отчету ExxonMobil указала, что в ответ на конфликт компания "оптимизировала свою цепочку поставок", изменив маршруты поставок. В марте она перенаправила около 13 млн баррелей из США в АТР.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
21:16Управляющая компания в Ивано-Франковске решила включить антикриз по мигрантам из Азии
21:09Удары по Харькову и Путивлю, в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Новости СВО
20:54ExxonMobil понесла огромные убытки из-за политики Трампа
20:19Иранские удары вывели из строя не менее 16 военных объектов США на Ближнем Востоке
20:17Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по атомной сделке
20:11Спецпредставители Трампа не спешат к Зеленскому - на Украине озадачились
19:58Интерсити "Харьков - Киев" потерял пассажиров, дрон ВСУ атаковал автомобилиста. Новости СВО
19:26США вводят 25% пошлины на автомобили и грузовики из ЕС - Трамп
19:15Зеленский поманил украинцев демобилизацией и деньгами. Итоги 1 мая
19:08В Ивано-Франковске уборкой жилого комплекса займутся трудовые мигранты из Индии
19:01Потери ВСУ за неделю, беспилотная опасность в регионах РФ. Новости к этому часу
18:59В Подмосковье вынесли приговор шпиону
18:55Велосипедист, расстрелявший сотрудников ТЦК в Ровенской области, ушел в самовольное оставление части
18:51В Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу по автомобилю с матерью и ребенком
18:38Энергоблок Курской АЭС начал поставлять электроэнергию в Россию. Главные новости к этому часу
18:321 мая 2026 года, вечерний эфир
18:26Бывший глава военно-гражданской администрации Лисичанска задержан по подозрению в хищении
18:03В Киеве сотрудники ТЦК задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила (Кошовенко)
17:33Дрон ВСУ атаковал телевышку в Курской области, "Герани" атаковали объекты ВСУ. Новости СВО
17:24"Бессмертный полк" в Белоруссии проведёт мероприятия 9 мая
Лента новостейМолния