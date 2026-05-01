ExxonMobil понесла огромные убытки из-за политики Трампа

В I квартале американская нефтяная компания ExxonMobil понесла убытки из-за календарных факторов и кризиса на Ближнем Востоке. Об этом 1 мая сообщила французская газета Le Figaro

2026-05-01T20:54

Чистая прибыль американского нефтяного гиганта снизилась на 45,78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приведены в пятничном пресс-релизе компании. В нём сказано, что с января по март группа ExxonMobil получила выручку в размере $85,14 млрд (рост на 2,42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом ее чистая прибыль составила $4,18 млрд против $7,71 млрд годом ранее. В компании пояснили, что неблагоприятные временные факторы, связанные с задержкой между продажами продукции и поставками на рынках производных инструментов, снизили ее прибыль на $3,9 млрд долларов. Эта сумма будет добавлена ​​к прибыли в дальнейшем.Компания ExxonMobil также сообщила об убытках в размере $700 млн по фьючерсным контрактам из-за конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося в конце февраля. Без учета этих исключительных статей чистая прибыль достигла $8,8 млрд. Выручка превысила консенсус-прогноз аналитиков FactSet ($81,13 млрд), а заявленная чистая прибыль точно соответствовала ожиданиям ($4,18 млрд).Чистая прибыль на акцию, за исключением исключительных статей (убыток в размере $700 млн) составила $1,16 по сравнению с $1,76 годом ранее. Консенсус-прогноз составлял 98 центов. ExxonMobil сообщает, что закрытие Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильское нападение 28 февраля сократит суточную добычу нефти примерно на 750 000 баррелей — это эквивалентно 15% мировой добычи — во втором квартале по сравнению с тем же периодом 2025 года, снизив ее до 4,1–4,3 млн баррелей. В пояснении к отчету ExxonMobil указала, что в ответ на конфликт компания "оптимизировала свою цепочку поставок", изменив маршруты поставок. В марте она перенаправила около 13 млн баррелей из США в АТР.

